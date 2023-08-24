Эрика Андреева вынесла упёртую хорватку и вышла в финал! До US Open один шаг

Нынешний сезон в российском теннисе проходит под знаком негласного противостояния сестёр Андреевых. Первой на уровне турниров WTA заблистала младшая — Мирра, которой всего 16 лет. Да, как! На «Ролан Гаррос» и на Уимблдоне младшей Андреевой не хватило буквально пару шагов, чтобы пробиться в самые решающие стадии турниров.

Кстати, на турнире в швейцарской Лозанне она уже успела побывать в роли сеяной. Успехи Эрики пока скромнее. Но она изо всех сил старается не отставать, и, пока Мирра готовится к старту US Open на турнире в Кливленде, Андреева-старшая начала свой путь в квалификации Открытого чемпионата США.

В первом раунде Эрика смогла серьёзно удивить любителей тенниса во всём мире. Её соперницей стала опытнейшая итальянка Сара Эррани — экс первая ракетка мира и обладательница карьерного «Шлема» в парном разряде. Но Андреева как будто и не заметила на корте суперзвезду прошлых лет. Дожав Эррани в первой партии, во втором сете она не отдала Саре ни одного гейма, повесив ей так называемую «баранку».

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Дальше на пути в основную сетку Эрику ожидала встреча с хорватской красоткой Петрой Марчинко. Соперница с Балкан не выглядела непреодолимым препятствием для Эрики после победы над Эррани, тем более в действиях оппонентки проглядывалась стильная нервозность во время каждого из розыгрышей. Но начало встречи сложилось для Андреевой тяжело. На старте игры теннисистки обменялись уверенно выигранными подачами. Казалось, матч продолжится в таком же ключе, но в четвёртом гейме Эрика наделала массу ошибок и позволила хорватке повести с брейком.

Эта локальная неудача немного выбила из колеи Андрееву, но совсем ненадолго. Эрика сделала брейк, сравняла счёт в сете и завязала борьбу в следующем гейме на приёме. Под таким натиском Петра не устояла — и при счёте 5:4 российская теннисистка вышла подавать на первую партию. Десятый гейм стал кульминацией всего сета. Андреева позволила хорватке заработать два брейк-пойнта, но смогла заставить соперницу капитулировать. Партию Эрика завершила эйсом — 6:4.

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Первый гейм второй партии поймавшая кураж Андреева начала с сумасшедшим настроем. Она завязала борьбу на приёме и, несмотря на отчаянное сопротивление Петры, смогла повести с брейком. Путь к победе в матче и финалу квалификации был открыт. Дело техники – довести практически выигрышный матч до победы.

Эрика Андреева уверенно вышла в финал квалификации US Open, обыграв Марчинко

Эрика не собиралась откладывать решение выхода в финал квалификации в долгий ящик, наращивая от гейма к гейму своё преимущество. Хорватка, конечно, пыталась сопротивляться, но получалось у неё не очень. В итоге – любая борьба на подаче российской теннисистки всё равно имела закономерный результат. 6:4, 6:2 – уверенная победа с помыслами о близости основной сетки US Open.