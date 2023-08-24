ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Эрика Андреева вынесла упёртую хорватку и вышла в финал! До US Open один шаг

Сестра нашей звёздочки Мирры спаслась после брейка и в одну калитку забрала решающий сет.
Эрика Андреева вынесла упёртую хорватку и вышла в финал! До US Open один шаг
24 августа 2023 19:05
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

Нынешний сезон в российском теннисе проходит под знаком негласного противостояния сестёр Андреевых. Первой на уровне турниров WTA заблистала младшая — Мирра, которой всего 16 лет. Да, как! На «Ролан Гаррос» и на Уимблдоне младшей Андреевой не хватило буквально пару шагов, чтобы пробиться в самые решающие стадии турниров.

Кстати, на турнире в швейцарской Лозанне она уже успела побывать в роли сеяной. Успехи Эрики пока скромнее. Но она изо всех сил старается не отставать, и, пока Мирра готовится к старту US Open на турнире в Кливленде, Андреева-старшая начала свой путь в квалификации Открытого чемпионата США.

В первом раунде Эрика смогла серьёзно удивить любителей тенниса во всём мире. Её соперницей стала опытнейшая итальянка Сара Эррани — экс первая ракетка мира и обладательница карьерного «Шлема» в парном разряде. Но Андреева как будто и не заметила на корте суперзвезду прошлых лет. Дожав Эррани в первой партии, во втором сете она не отдала Саре ни одного гейма, повесив ей так называемую «баранку».

Getty Images

Дальше на пути в основную сетку Эрику ожидала встреча с хорватской красоткой Петрой Марчинко. Соперница с Балкан не выглядела непреодолимым препятствием для Эрики после победы над Эррани, тем более в действиях оппонентки проглядывалась стильная нервозность во время каждого из розыгрышей. Но начало встречи сложилось для Андреевой тяжело. На старте игры теннисистки обменялись уверенно выигранными подачами. Казалось, матч продолжится в таком же ключе, но в четвёртом гейме Эрика наделала массу ошибок и позволила хорватке повести с брейком.

Эта локальная неудача немного выбила из колеи Андрееву, но совсем ненадолго. Эрика сделала брейк, сравняла счёт в сете и завязала борьбу в следующем гейме на приёме. Под таким натиском Петра не устояла — и при счёте 5:4 российская теннисистка вышла подавать на первую партию. Десятый гейм стал кульминацией всего сета. Андреева позволила хорватке заработать два брейк-пойнта, но смогла заставить соперницу капитулировать. Партию Эрика завершила эйсом — 6:4.

Getty Images

Первый гейм второй партии поймавшая кураж Андреева начала с сумасшедшим настроем. Она завязала борьбу на приёме и, несмотря на отчаянное сопротивление Петры, смогла повести с брейком. Путь к победе в матче и финалу квалификации был открыт. Дело техники – довести практически выигрышный матч до победы.

Эрика Андреева уверенно вышла в финал квалификации US Open, обыграв Марчинко

Эрика не собиралась откладывать решение выхода в финал квалификации в долгий ящик, наращивая от гейма к гейму своё преимущество. Хорватка, конечно, пыталась сопротивляться, но получалось у неё не очень. В итоге – любая борьба на подаче российской теннисистки всё равно имела закономерный результат. 6:4, 6:2 – уверенная победа с помыслами о близости основной сетки US Open.

источник: «Советский спорт»
Не Миррой единой. Эрика Андреева разгромила финалистку «Ролан Гаррос»
Не Миррой единой. Эрика Андреева разгромила финалистку «Ролан Гаррос»
Негласное заочное соревнование между юными звёздочками нашего тенниса продолжается.
22.08.2023 22:00
Теннис
автор: Владимир Лазарев
Легендарный ветеран измотал восходящую звезду. Теннисный триллер длился почти четыре часа
Легендарный ветеран измотал восходящую звезду. Теннисный триллер длился почти четыре часа
Новак Джокович и Карлос Алькарас сыграли самый продолжительный финал в истории турниров серии «Мастерс».
22.08.2023 11:00
Теннис
автор: Юрий Усынин
Андреева едва не отдала выигранный матч. Но нервы у юной сибирячки в полном порядке
Андреева едва не отдала выигранный матч. Но нервы у юной сибирячки в полном порядке
16-летняя россиянка продолжает путь по сетке турнира в Кливленде.
22.08.2023 08:00
Теннис
автор: Владимир Лазарев
Самсонову лишили шансов на победу, сильнее Медведева только Алькарас. Эксперт — о провале россиян
Самсонову лишили шансов на победу, сильнее Медведева только Алькарас. Эксперт — о провале россиян
Заслуженный тренер России Виктор Янчук в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» оценил состояние отечественных теннисистов перед стартом US Open.
20.08.2023 09:00
Теннис
автор: Элина Бурина
Очередное фиаско Медведева. Первая ракетка России провалил второй турнир подряд
Очередное фиаско Медведева. Первая ракетка России провалил второй турнир подряд
Даниил в третьем круге американского «Мастерса» в трёх партиях уступил Александру Звереву.
18.08.2023 09:30
Теннис
автор: Владимир Лазарев
Французский паспорт не помог. Касаткина эффектно разгромила экс-россиянку
Французский паспорт не помог. Касаткина эффектно разгромила экс-россиянку
Дарья затратила минимум усилий в матче с Варварой Грачёвой.
16.08.2023 19:44
Теннис
автор: Андрей Тупиков
Рублёв провалил три турнира подряд. Вторая ракетка России разучился побеждать?
Рублёв провалил три турнира подряд. Вторая ракетка России разучился побеждать?
После триумфа на турнире в Швеции Андрей откровенно посыпался.
16.08.2023 14:00
Теннис
автор: Владимир Лазарев
Дождь сломал игру российской теннисистки. Вероника отдала 5 геймов подряд 43-летней американке
Дождь сломал игру российской теннисистки. Вероника отдала 5 геймов подряд 43-летней американке
Кудерметова сделала царский подарок сестре Серены Уильямс.
15.08.2023 08:15
Теннис
автор: Андрей Тупиков
Русскую теннисистку в Канаде лишили шансов на титул. Самсонову провожали с корта овациями
Русскую теннисистку в Канаде лишили шансов на титул. Самсонову провожали с корта овациями
Российская теннисистка проиграла в финале турнира в Монреале, проведя два матча за несколько часов.
14.08.2023 08:13
Теннис
автор: Владимир Лазарев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.