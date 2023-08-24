Русская звёздочка сражалась с чемпионской US Open. Мирра проиграла в двухдневном триллере

В первом круге Кливленда Мирра Андреева должна была играть с легендарной американкой Винус Уильямс, но экс-звезда большого тенниса снялась с турнира. Андреевой заменили соперницу на немку Тамару Корпач.

Первый сет объективно был настоящим выносом соперницы - 6:0, но потом юная россиянка стала играть менее уверенно и чуть было не упустила игру. В итоге Мирра, в третьем сете ушла с подачи немки на матч, забрав в итоге трудный поединок.

Во втором круге того Мирре досталась соперница ещё интереснее - Слоан Стивенс! Чемпионка US Open-2017, что уже много говорит о теннисистке. Стивенс без особого разбора начала россиянку с первых же геймов придавливать активной игрой на задней линии.

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У Мирры же проблёскивали одиночные удачные розыгрыши, но шансов, откровенно говоря, было крайне мало. На каждое грациозное действие соперницы, Слоан отвечала убойными гвоздями в корт, словно на той стороне не девушка, которая недавно поразила весь мир, а деревянная дверь.

Так иногда случается, что в начале второго сета, после проигранного первого, мотивации продолжать сопротивление почти нет. Такая уж психология в спорте. Мирра смирилась со своей участью, отдав сопернице подачу и практически не навязывая никакой борьбы на подаче американки.

6:3, 3:0 - казалось, играть осталось минут 15, но на удачу нашей девушки тучи серьёзно заволокли небо, и начался дождь.Ещё минут через 10 окончательно стемнело. Доигрывание перенесли на 24 августа, правда, особых шансов на удачный итог у юной россиянки не было. Надо сказать, что Андреева всё-таки напряглась, чтобы не словить баранку во втором сете. Она даже упиралась на подаче более опытной соперницы, но при таком счёте – очень сложно отыгрываться. Три гейма она успела забрать у Стивенс, но на большее нашу девушку, к сожалению, не хватило. 6:3, 6:3.

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Мирра – будущее мирового тенниса, Стивенс, по сути, уже прошлое. У Андреевой будет ещё время отыграться в следующих играх.