Юная теннисистка из России сыграла матч жизни в США. Триллер длился почти 4 часа

19-летния россиянка Татьяна Прозорова (229-я ракетка мира) уже многих поразила в квалификации US Open 2023 тем, что оказалось мало того, что в финале, так ещё и по пути убрала со своей дороги двух более опытных белорусских теннисисток. Так далеко наша молодая теннисистка ещё никогда не заходила в свое й недолгой карьере.

Первой под лёгкую руку россиянки попала Юлия Готовко (которой, к слову, повесила баранку (6:0) в третьей партии). Следующей, познать прелесть элегантных ударов Татьяны предстояло 26-летней 162-й ракетке мира Ирине Шиманович.

Этот, по-настоящему, выматывающий марафонский поединок, Прозорова выгрызла буквально с мясом. Трёхсетовая канитель, где девушки прошли весь игровой путь. В итоге, победа с громадным трудом оказалась за Татьяной 6:3, 5:7, 7:5.

В финале же Татьяне досталась 119-я ракетами мира из Словении Тамара Зиданшек. Словенка несколько лет назад даже входила в тридцатку сильнейших рейтинга WTA, однако далее карьера не задалась и она улетела вниз. Нынче, Тамара вынуждена пробиваться в основную сетку американского турнира Большого Шлема через тернии квалификации. На пути к финалу, Зиданшек в двух сетах (6:1, 6:1) остановила нашу Екатерину Макарову.

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Первый сет – настоящие украшение финала квалификации. Ни одна из соперниц не хотела уступать ни пяди синего харда. Прозорова уверенно и мощно атаковала с задней линии, в свою очередь, хитрая Зиданшек хорошо пользовалась ударами по линии. Идя, нога в ногу по геймам, соперницы, отдав другу по одной своей подаче, доиграли до тай-брейка. Однако и здесь всё оказалось не так просто. Вновь вереницы мощнейших атак и затяжные розыгрыши, будто девушки испытывали друг дружку на выносливость. Россиянка в середине розыгрышей настолько разгорячилась, что её ракетка периодически от досады улетала куда-то вдаль корта. Почти 1 час 40 минут длилась партия, в которой Татьяна в буквальном смысле отвоевала тай-брейк 7:6 (13:11).

Как это часто бывает, когда первый отрезок прошёл слишком затратно эмоционально и физически, во втором выигравшая сторона будто берёт паузу. Так получилось и в этой встрече. Сет под номером два Прозорова уступила, можно сказать, безоговорочно. По истечении примерно 40 минут, счёт на табло высветил безрадостные для российской девушки 1:5, которые благодаря упёртости Тане удалось превратить в промежуточные 3:6.

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В третьем сет было практически полное повторение первого. Эти длинные удары под заднюю линию, коронные в этой игре прозоровские укороченные, до которых словенка с большим трудом, но иногда добегала и большое количество невынужденных ошибок с обеих сторон. В этом и есть вся красота женского одиночного тенниса. Ещё раз тай-брейк, как напоминание о том, что даже на этапе квалификации турнира Большого Шлема спортсменки бьются до последнего. Татьяна Прозорова вновь его выиграла в дикой по накалу зарубе и впервые в своей карьере вышла в основную сетку не только US Open, но и вообще первого турнира такого уровня. 3 часа 40 минут продолжалась игра! 7:6 (13:11), 3:6, 7:6 (9:7).