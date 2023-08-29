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Француженка материлась и бузила. Но Элина разобрала экс-звезду в трёх сетах!

Россиянка Аванесян в сложнейшем триллере пробилась во второй круг US Open.
Француженка материлась и бузила. Но Элина разобрала экс-звезду в трёх сетах!
29 августа 2023 08:13
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

Первая в истории встреча молодой, но уже пошумевшей в нынешнем году на турнирах Большого шлема 20-летней Элины Аванесян и опытной француженки Ализе Корне произошла в первом круге на корте №10 в рамках US Open.

Нынче Корне в рейтинге WTA располагается даже ниже своей оппонентки, хотя были времена, когда сегодняшняя 79-я ракетка мира вплотную подбиралась к десятке сильнейших. Правда, случилось это аж 14 лет назад. За свою длинную карьеру Ализе выиграла 6 турниров в женском туре, но все они добыты не на харде. Из этого можно сделать вывод, что для Корне покрытие американских кортов не совсем удобное.

По первому же розыгрышу стало понятно, что характер этого поединка, где молодость сражалась с опытом (между девушками разница 13 лет!), будет упорным. Дебют остался за Элиной, которая за целых 10 минут сразу сделала брейк. Даже для самой российской теннисистки такое начало было неожиданным.

Getty Images

Корне тут же сделала обратный брейк, не в последнюю очередь из-за того, что Аванесян сделала три двойные ошибки на своей подаче. Наши двойные против французских невынужденных – таков был лейтмотив первого сета. Плюс, соперницы с самого начала решили не брать своих подач и сыпали сплошными брейковыми геймами. Очень по-женски. Мужской теннис в этом плане более классический.

В четвертом гейме этот марафон невиданной брейковой щедрости прекратила наша Элина, наконец-то взяв свою подачу. Уроженка курортного Пятигорска предпочла нервам здравый расчёт, и стала играть проще и увереннее. Жительнице романтичной Ниццы такой поворот явно не понравился. Начались нервы и апелляции к арбитру. Слишком рано, но вполне в стиле Ализе.

Getty Images

Кульминацией же стал пятый гейм на подаче Корне, который вновь игрался чрезвычайно долго, зато в нём хватало красивых розыгрышей и невероятных спасений. Аванесян оказалась крепче и повела 4:1, а затем и 5:1, но с какими энергозатратами! 6 раз на подаче Элины было «ровно»! Первый сет остался за россиянкой 6:2. Якобы лёгкий, судя по счёту сет, продлился без малого час – 2:6.

Второй сет был словно продолжение первого с одной лишь разницей – уже Корне уверенно забирала подачи Элины. Опять же, после сверх длительных розыгрышей. После того, как соперницы с начала партии взяли по гейму, пять розыгрышей подряд остались за француженкой, которая достаточно легко вернулась в игру – 6:1.

Третий сет, и вновь этот неуступчивый нерв в игре. Настоящий триллер, а не матч. Всё решает престиж турнира. На каком-нибудь «полутысячнике» можно было бы бросить играть, но только не в США, тем более, это последний турнир Большого Шлема в календарном году. В шестом гейме произошло определяющее событие для всей игры, россиянка сделала долгожданный брейк и повела 4:2, оставалось лишь удерживать свою подачу и довести дело до победы. Однако, когда до обеды осталось сделать один шаг, при счёте 5:3 на своей подаче, Аванесян умудрилась её отдать. И всё же, Элина! На подаче Корне добилась долгожданной победы – 2:6, 6:1, 4:6.

источник: «Советский спорт»
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