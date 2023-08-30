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Матч российского теннисиста прервал странный розыгрыш. Не смеялись даже американцы

Фанаты с первых рядов изумлённо смотрели на «шутника».
Матч российского теннисиста прервал странный розыгрыш. Не смеялись даже американцы
30 августа 2023 08:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: Getty Images

Безусловным фаворитом прошлого US Open как среди наших спортсменов, так и вообще среди участников турнира считался Даниил Медведев. Однако повторить свои прошлые достижения в США теннисисту не удалось: он вылетел с турнира довольно рано после поражения от Ника Кирьоса.

Самым успешным же представителем страны в том розыгрыше чемпионата США неожиданно оказался Карен Хачанов, позже отомстивший австралийцу за своего соотечественника в четвертьфинале. Их встреча получилась очень событийной - причём запомнилась она происходящим не только на корте, но и за его пределами. Однажды матч пришлось остановить из-за странного розыгрыша.

Шанс разбить проклятье

Хачанов подходил к встрече с Кирьосом в статусе аутсайдера. За спиной у него был изматывающий «пятисетовик» с испанцем Бустой в четвёртом круге, и в то же время над теннисистом висело «четвертьфинальное проклятье»: эту стадию ему уже несколько лет не удавалось преодолеть ни на одном турнире «Большого шлема».

Австралийца же после победы над сеяным под первым номером Медведевым считали сильнейшим игроком в своей части сетки. Нику заранее прочили попадание в финал, и небезосновательно. Именно на прошлый год пришёлся пик карьеры Кирьоса и его первый финал ТБШ: на «Уимблдоне» он уступил лишь великому Джоковичу.

Однако уже в начале матча стало ясно, что сбрасывать россиянина со счетов раньше времени не стоило. Хачанов оказал Кирьосу достойное сопротивление, взяв первую партию (7:5).

Getty Images

Парикмахер на арене

Самое яркое событие второго сета же произошло не на самом корте, а на трибунах. При счёте 1:1 по геймам режиссёры трансляции обратили внимание на фаната, устроившего на арене странную акцию. Мужчина, по видимости, пригласил прямо на арену… личного парикмахера. Мастер накрыл болельщика специальной накидкой и действительно принялся стричь заказчика машинкой.

Фанаты с первых рядов, на которых и происходило шоу, изумлённо смотрели на парикмахера, пока его клиент спокойно наблюдал за происходящим в матче. Игру, правда, вскоре пришлось прервать. Инцидент заметили сотрудники арены, после чего охранники потребовали от болельщиков покинуть матч, и тем пришлось подчиниться.

US OPEN

Позже выяснилось, что инцидент был… неудачным розыгрышем. Известный в США блогер уже проворачивал подобное на матче НБА, но большого фурора его «шутка» не произвела ни тогда, ни в этот раз. Американские пользователи соцсетей и вовсе раскритиковали поступок мужчины:

«Его заслуженно выгнали оттуда».

«Очень грубо».

«Невероятное неуважение к игрокам».

После возобновления матча забрать сет удалось Кирьосу (4:6), однако определить сильнейшего в поединке по-прежнему было тяжело: игра оставалась равной.

Волевая победа

Определяющей во многом оказалась середина встречи. Качели снова качнулись в сторону Карена, психологически задавившего соперника в концовке третьего сета: её исход решил брейк россиянина в последнем гейме (7:5). Неудача вывела Кирьоса из себя, но он сумел собраться и снова сравнял общий счёт, победив на тай-брейке (5:7, 3:7).

Однако сильнее по итогам 3,5-часового противостояния оказался всё-таки российский теннисист: в пятой партии он лишил фаворита US Open путёвки в четвертьфинал (6:4), сыграв заметно более уверенно. Кирьос после поражения едва не обезумел, в ярости разломав две своих ракетки, что по большому счёту подтвердило проблемы австралийца с самообладанием.

Getty Images

Хачанова же не смогли остановить ни откровенно враждебные фанаты, весь матч поддерживавшие исключительно Кирьоса, ни их странные выходки. Карен всё же сумел разбить давнее проклятье, впервые добравшись до полуфинала, в котором он уступил Касперу Рууду. Улучшить свой результат в новом сезоне у россиянина, к несчастью, не получилось: он покинул турнир после поражения в первом круге.

источник: «Советский спорт»
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