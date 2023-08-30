Матч российского теннисиста прервал странный розыгрыш. Не смеялись даже американцы

Безусловным фаворитом прошлого US Open как среди наших спортсменов, так и вообще среди участников турнира считался Даниил Медведев. Однако повторить свои прошлые достижения в США теннисисту не удалось: он вылетел с турнира довольно рано после поражения от Ника Кирьоса.

Самым успешным же представителем страны в том розыгрыше чемпионата США неожиданно оказался Карен Хачанов, позже отомстивший австралийцу за своего соотечественника в четвертьфинале. Их встреча получилась очень событийной - причём запомнилась она происходящим не только на корте, но и за его пределами. Однажды матч пришлось остановить из-за странного розыгрыша.

Шанс разбить проклятье

Хачанов подходил к встрече с Кирьосом в статусе аутсайдера. За спиной у него был изматывающий «пятисетовик» с испанцем Бустой в четвёртом круге, и в то же время над теннисистом висело «четвертьфинальное проклятье»: эту стадию ему уже несколько лет не удавалось преодолеть ни на одном турнире «Большого шлема».

Австралийца же после победы над сеяным под первым номером Медведевым считали сильнейшим игроком в своей части сетки. Нику заранее прочили попадание в финал, и небезосновательно. Именно на прошлый год пришёлся пик карьеры Кирьоса и его первый финал ТБШ: на «Уимблдоне» он уступил лишь великому Джоковичу.

Однако уже в начале матча стало ясно, что сбрасывать россиянина со счетов раньше времени не стоило. Хачанов оказал Кирьосу достойное сопротивление, взяв первую партию (7:5).

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Парикмахер на арене

Самое яркое событие второго сета же произошло не на самом корте, а на трибунах. При счёте 1:1 по геймам режиссёры трансляции обратили внимание на фаната, устроившего на арене странную акцию. Мужчина, по видимости, пригласил прямо на арену… личного парикмахера. Мастер накрыл болельщика специальной накидкой и действительно принялся стричь заказчика машинкой.

Фанаты с первых рядов, на которых и происходило шоу, изумлённо смотрели на парикмахера, пока его клиент спокойно наблюдал за происходящим в матче. Игру, правда, вскоре пришлось прервать. Инцидент заметили сотрудники арены, после чего охранники потребовали от болельщиков покинуть матч, и тем пришлось подчиниться.

US OPEN

Позже выяснилось, что инцидент был… неудачным розыгрышем. Известный в США блогер уже проворачивал подобное на матче НБА, но большого фурора его «шутка» не произвела ни тогда, ни в этот раз. Американские пользователи соцсетей и вовсе раскритиковали поступок мужчины:

«Его заслуженно выгнали оттуда».

«Очень грубо».

«Невероятное неуважение к игрокам».

После возобновления матча забрать сет удалось Кирьосу (4:6), однако определить сильнейшего в поединке по-прежнему было тяжело: игра оставалась равной.

Волевая победа

Определяющей во многом оказалась середина встречи. Качели снова качнулись в сторону Карена, психологически задавившего соперника в концовке третьего сета: её исход решил брейк россиянина в последнем гейме (7:5). Неудача вывела Кирьоса из себя, но он сумел собраться и снова сравнял общий счёт, победив на тай-брейке (5:7, 3:7).

Однако сильнее по итогам 3,5-часового противостояния оказался всё-таки российский теннисист: в пятой партии он лишил фаворита US Open путёвки в четвертьфинал (6:4), сыграв заметно более уверенно. Кирьос после поражения едва не обезумел, в ярости разломав две своих ракетки, что по большому счёту подтвердило проблемы австралийца с самообладанием.

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Хачанова же не смогли остановить ни откровенно враждебные фанаты, весь матч поддерживавшие исключительно Кирьоса, ни их странные выходки. Карен всё же сумел разбить давнее проклятье, впервые добравшись до полуфинала, в котором он уступил Касперу Рууду. Улучшить свой результат в новом сезоне у россиянина, к несчастью, не получилось: он покинул турнир после поражения в первом круге.