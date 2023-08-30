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Карен, ну как так? Хачанов потерпел разгромное поражение на старте US Open

Россиянин взял лишь восемь геймов в первом за три месяца матче.
Карен, ну как так? Хачанов потерпел разгромное поражение на старте US Open
30 августа 2023 00:00
автор: Юрий Усынин
автор фото: Getty Images

В нынешнем сезоне любители тенниса не так часто могли видеть Хачанова на корте: начиная с марта, Карен выступал исключительно на «Мастерсах» и «Больших шлемах», сыграв только на одном чуть менее престижном турнире – в Барселоне. Правда, там его хватило только на два матча. В последний раз россиянина видели в Париже на «Ролан Гаррос», где он чуть было не вылетев в первом же раунде, добрался в итоге до четвертьфинала и даже забрал первый сет у Новака Джоковича.

Однако после этого спортсмен оказался вынужден почти на три месяца остаться вне игры из-за травмы спины. Несмотря на эту неприятность, он всё равно значился фаворитом предстоящего матча против соперника с интересной фамилией и историей – американца, рождённого в Саудовской Аравии, Майкла Ммо. И хотя он никогда не забирался выше 82-й позиции в мировом рейтинге, недооценивать спортсмена определённо не стоило, ведь в текущем году он несколько раз обыгрывал оппонентов из топ-20 – Хуберта Хуркача, Феликса Оже-Альяссима и даже Александра Зверева. Причём звёздного немца Ммо прибил не заштатном турнире, а на самом Australian Open.

Getty Images

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Увы, опасения подтвердились. В первом же гейме Хачанов отдал свою подачу. Пара возможностей зацепиться на чужой у Карена были, но воспользоваться ими у него не получилось – 2:6. В начале второго сета россиянин, как показалось, ожил и чуть было не оформил брейк. Но уже буквально через пару минут под ноль отдал свою подачу. Её-то вернуть удалось, но буквально через пару геймов Карен снова не выиграл ни одного очка на подаче, из-за чего стал отставать уже на два сета – 4:6.

В заключительной партии снова почти вся борьба была на подачах россиянина. И снова в одном случае он не выиграл ни одного очка на ней. В итоге у Карена в активе только восемь геймов, довольно плохое качество игры и неуверенная собственная подача.

Getty Images

Но всё же главной проблемой, которая не позволила Хачанову даже близко зацепиться – огромное количество ошибок. 46 невынужденных для трёх сетов без плотной борьбы – это определённо перебор.

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На данный момент все увидели, что россиянин, увы, не готов играть на высочайшем уровне. Для начала Карену стоит окончательно восстановиться после травмы, постепенно набрать физическую форму. И только после этого мы имеем основания рассчитывать увидеть того самого улыбчивого и классного теннисиста, которым Хачанов предстаёт в оптимальном состоянии.

источник: «Советский спорт»
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