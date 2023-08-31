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Россиянин был в шаге от победы над американцем. Но умудрился проиграть три сета подряд

Сафиуллин уступил в пятисетовом поединке Полу и вылетел из US Open.
Россиянин был в шаге от победы над американцем. Но умудрился проиграть три сета подряд
31 августа 2023 07:54
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

Для Романа Сафиуллина выход во второй круг US Open был уже большущим успехом. Сезон 2023 вообще складывается для российского игрока очень удачно. Если на первых двух турнирах Большого Шлема у Романа были проблемы с прохождением более, чем двух раундов, то к Уимблдону он поднаторел и выдал свой лучший теннис в карьере, заодно пробившись аж в четвертьфинал.

После того, как россиянин с видимой лёгкостью прошёл в первом круге US Open итальянца Марко Чеккинато, появились резонные надежды на продолжение теннисного фуршета от нашего парня. Опыта уже достаточно, а победы должны были прийти. Правда, соперник во втором круге у Романа был что надо. Мало того, что 14-я ракетка мира, так ещё и хозяин кортов из США Томми Пол. Но до сих неизвестно, какой потолок у Сафиуллина, поэтому надежды на удачный исход тяжёлого противостояния были. Тем более, что в этом году Роман уже обыгрывал американца на турнире в Мадриде.

Первый сет - какое-то откровение от Романа Сафиуллина. По началу казалось, что слишком уж уверенно смотрится американец. Мощные, быстрые подачи и такие же молниеносные розыгрыши. Абсолютно роботизированный теннис, заточенный под четкое и быстрое реагирование на подачи и атаки сходу. На первый взгляд оба теннисиста казались абсолютно равными. Но во второй половине сета у Пола начался сбой с огромным количеством невынужденных ошибок. Все удары под заднюю линию, в притирочку, но Томми очень много мячей отправил ауты. Роман этим воспользовался, сделал брейк при счёте 3:3, а потом уверенно сыграл на своей подаче и сет в кармане 3:6.

Getty Images

Во втором сете россиянин стал как будто сильнее и мощнее. Томми Пол это хорошо ощущал на себе. Сафиуллин был убийственно хорош, как на своей подаче, так и на чужой. Благодаря этому никакой Пол не был помехой Роману. Хозяин корта всё бил по аутам и его количество невынужденных ошибок зашкаливало, но только на первый взгляд, в реальности лишь 8-10 в пользу нашего теннисиста. Но общее впечатление не обманывало. Сафиуллин главенствовал и заслуженно забрал сет с ещё более мощным счётом 2:6

Счастье не может быть постоянным, где-то должно было и у американца зайти. У Сафиуллина с начала третьего сета не заладилась игра, он сразу проиграл свою подачу. Окрылённый американец понёсся отыгрываться. И ему это хорошо удавалось. Роман всё-таки не Джокович, и не Алькарас, чтобы в лёгкую, в трёх сетах уделывать сеянных игроков. Чуть помаявшись, россиянин всё-таки один сет отдал. 6:2

В четвертой партии всё закрутилось настолько лихо, что сложно было представить, у кого первого дрогнут нервы. Состояние американского теннисиста только становилось лучше, а вот по Сафиуллину было видно, что физически ему стало чуть тяжелее. Плюс трибуны, которые чуть ли не во время розыгрышей пели оды родному спортсмену. Всё это сильно давило на россиянина. Томми Пол при счёте 5:4 в свою пользу сделал самый нужный брейк в партии и увёл за собой Романа в изнуряющий пятисетовик. 6:4.

Getty Images

Решающий сет этого красивейшего поединка начался для Романа хуже некуда. Пол сразу сделал брейк и повёл в матче 3:0. И тут уже мог быть расчёт на какую-то неожиданность или мелкую травму соперника. Ни что не могло выбить из себя Томми, который реально летал по корту и выглядел свежее, чем в начале матча. В итоге, очень достойно, но к сожалению Роман Сафиуллин дальше не идёт.3:6, 2:6, 6:2, 6:4, 6:3.

Россиянин не заметил сопротивления Чеккинато. Это его первая в карьере победа в Нью-Йорке

источник: «Советский спорт»
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