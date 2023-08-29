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Россиянин не заметил сопротивления Чеккинато. Это его первая в карьере победа в Нью-Йорке

Сафиуллин уверенно вышел во второй круг US Open.
Россиянин не заметил сопротивления Чеккинато. Это его первая в карьере победа в Нью-Йорке
29 августа 2023 09:37
автор: Юрий Усынин
автор фото: Getty Images

Ранее российский теннисист на каждом из турниров Большого шлема доходил хотя бы до второго раунда, а на последнем «Уимблдоне» вообще добрался до четвертьфинала. А вот с US Open как-то не складывалось. Во-первых, в прошлом году Сафиуллин впервые добрался до этого турнира. Во-вторых, проиграл уже в первом же раунде квалификации Флавио Коболли в двух сетах.

Можно ли считать символичным, что и первая победа в основной сетке пришла в матче с другим итальянским теннисистом? Сейчас Роман занимает только 60-е место в мировом рейтинге ATP. Его соперник с Апеннин расположился ниже первой сотни, но ещё несколько лет назад занимал 16-ю строчку рейтинга, поэтому недооценивать его определённо не стоило. Роман и не думал, судя по тому, что оформил победу менее чем за полтора часа.

Getty Images

Россиянин сходу выиграл чужую подачу в первом же гейме. После этого теннисисты стабильно и уверенно забирали каждый свою подачу, но так как у Романа уже было преимущество, то он довольно спокойно забрал партию – 6:4. Вторая началась сумбурно: Сафиуллин снова взял чужую подачу, но Чеккинато тут же сделал обратный брейк. Вот только россиянина это не остановило: он молниеносно снова получил преимущество. Под конец сета он сделал ещё один брейк – 6:2. За весь третий сет итальянец сумел выиграть всего лишь восемь розыгрышей, а Сафиуллин оформил сопернику «баранку» – 6:0.

Россиянин стартовал очень уверенно, хотя Марко, конечно, действовал из рук вон плохо: допустил 28 невынужденных ошибок при только 15 активно выигранных мячах и просто катастрофически плохо действовал на приёме, сумев вернуть только 18% мячей после первой подачи соперника.

Getty Images

Дальше Сафиуллину играть против Томми Пола, на секундочку, 14-го номера мирового рейтинга. Правда, он что-то не произвёл какого-то особенного впечатления в игре первого круга, когда умудрился отдать один сет сопернику из третьей сотни рейтинга.

Американец, играя дома, наверняка будет стараться действовать активнее, поэтому Роману нужно действовать с умом, позволяя сопернику ошибаться. Пол за четыре сета допустил аж 40 невынужденных ошибок, тогда как у Романа в трёх партиях набралось только 19. Если в нужные моменты давить на американца, а в другие, напротив, позволить ему самому ошибаться, то у Сафиуллина будут хорошие шансы на неожиданную победу.

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