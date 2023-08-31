Измотала, но не победила. Российская теннисистка проиграла чемпионке «Ролан Гаррос»

Прогресс молодой российской теннисистки Элины Аванесян в этом году сложно переоценить. Да, впервые добралась до основной сетки турнира Большого Шлема она ещё прошлой осенью, но 2023-й год стал настоящим прорывом. Четвертьфиналы в Берлине, Будапеште и Лозанне и блестящий поход по сетке «Ролан Гаррос», завершившийся только в четвёртом круге, позволили ей серьёзно продвинуться в мировом рейтинге.

И вот, год спустя после своего дебюта на кортах Нью-Йорка Аванесян вернулась на Открытый чемпионат США в качестве полноправной участницы основной сетки. Уже в первом круге ей досталась сверхопытная соперница. Ализе Корне начала свой путь на турнирах WTA, когда Элине не было и четырёх лет. Но российскую теннисистку не смутили регалии француженки. Она уверенно взяла первый сет, а затем, когда на корте завязалась-таки борьба, дожала Ализе в решающей партии.

Второй круг готовил Элине ещё более серьёзное испытание. Молодой российской звёздочке противостояла победительница «Ролан Гаррос» 2017 года — Елена Остапенко. У себя в Латвии Елена — настоящий кумир болельщиков, в честь её победы на Открытом чемпионате Франции была даже выпущена почтовая марка. Тем не менее, бороться с ней сейчас можно и нужно. И Аванесян сделала всё возможное для того, чтобы этот матч не превратился для Остапенко в лёгкую прогулку.

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Встреча началась со взаимных ошибок на подаче. В третьем и четвёртом геймах соперницы обменялись брейками. Елена вышла вперёд в счёте, но Элина тут же подготовила адекватный ответ. Ситуация едва не повторилась чуть позже — но в восьмом гейме Остапенко выстояла на брейк-пойнте и и смогла развить преимущество. После этого Елена ещё раз взяла подачу Элины и оставила первый сет за собой — 6:3.

Несмотря на перевес Остапенко в два брейка в стартовой партии, ситуация совершенно не выглядела безнадёжной для российской теннисистки. Да, в решающие моменты точность подводила Аванесян, но в целом игра Элины смотрелась неплохо. Оставалось дождаться второго сета и понять, сумеет ли она попытаться зацепиться за этот матч.

Но надежды на то, что Аванесян сможет перехватить инициативу, начали таять очень быстро. Остапенко взяла первый гейм на своей подаче под ноль, затем уверенно отыграла на приёме, после чего подтвердила брейк. 3:0 - и показалось, что путь Элины в одиночной сетке второго для неё Открытого чемпионата США неминуемо подходит к своему завершению.

Российская теннисистка не сдавалась до последнего, а Остапенко приходилось бороться с собой, чтобы не начать праздновать раньше времени. Аванесян вернула брейк, но тут же провалила гейм на своей подаче — и ситуация вернулась на исходные позиции. Елена как будто играла с соперницей в кошки-мышки, то подпуская её на расстояние атаки, то отдаляясь вновь. При счёте 5:3 во второй партии Остапенко вышла подавать на матч. После чего на корте началось что-то удивительное. Элина выиграла четыре гейма подряд, а вместе с ними и сет — 7:5.

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Дальше — больше. Уже в первом гейме решающей партии Элина сделала брейк. Остапенко попутно успела поругаться с одним из болельщиков, который на её взгляд слишком бурно выражал эмоции. Кратковременный всплеск эмоций помог Елене вернуться в игру — она отыграла подачу и на корте продолжилась борьба нервов.

При счёте 3:2 в пользу теннисистки из Латвии Элине пришлось взять медицинский тайм-аут. Врач долго «колдовала» над её ногой, наложив внушительных размеров повязку. После чего игра у Аванесян в очередной раз разладилась. Вновь 5:3 в пользу Остапенко — и Елена во второй раз в этой встрече вышла подавать на матч. И опять не сумела добиться цели.

Но в решающий момент нервы всё-таки оказались крепче у латвийской теннисистки. 7:5 — и дальше Елену Остапенко ждёт Бернарда Пера. А Элине Аванесян стоит сказать спасибо за этот матч и за этот турнир.

Француженка материлась и бузила. Но Элина разобрала экс-звезду в трёх сетах!