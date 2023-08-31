Российский теннисист устроил журналистам из США сюрприз. Так победу не отмечали никогда

Победа Марата Сафина на US Open в 2000 году была без преувеличения исторической. Уроженец Москвы стал первым россиянином, которому покорился открытый чемпионат США - до этого никому не удавалось пробиться даже в финал турнира. А ведь спортсмену на тот момент было всего 20 лет!

Неудивительно, что праздновал свой триумф россиянин с размахом. После победы над легендарным Питом Сампрасом он решил порадовать и журналистов, устроив им на пресс-конференции приятный сюрприз.

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Так прессу на US Open раньше не встречал.

Прорыв Сафина в США

Карьера молодого Сафина развивалась стремительно. Россиянин дебютировал на турнирах «Большого шлема» в 18 лет, тут же заявив о себе как о новой надежде мирового тенниса. Уже через два года спортсмен оправдал полученные авансы, впервые добравшись до четвертьфинала: на «Ролан Гаррос» в 2000 году его остановил будущий финалист Магнус Норман.

Взлёт Марата продолжился в США. На US Open теннисист ехал в ранге седьмой ракетки мира, уже имея за спиной несколько титулов ATP. Фаворитом турнира, однако, россиянин не считался и близко. Выше всех в Штатах котировались хозяева турнира: прошлогодний чемпион Андре Агасси и четырехкратный обладатель титула Пит Сампрас, сеяные под первым и четвёртым номерами, соответственно.

Продвигался по сетке Сафин очень тяжело. Спортсмену пришлось оставить много сил уже на первых стадиях турнира: во втором и третьем круге он отыграл по пять сетов. И если в поединке с опытным итальянцем Поцци россиянин в итоге одержал убедительную победу, то матч против другого молодого таланта Грожана выдался крайне нервным. Одолеть француза Марату удалось только на тай-брейке - и это после того, что соперник забрал у него два сета практически без сопротивления!

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Остановить дерзкого теннисиста, однако, было невозможно. Пока звёзды одна за другой вылетали с турнира, Сафин забирался всё выше. В четвертьфинале он выбил сеяного под 14 номером Николаса Кифера, а затем в трёх сетах одолел американца Тодда Мартина, сенсационно пробившись на заключительный этап US Open.

Сюрприз после триумфа

В финале противостоять Сафину должен был великолепный Сампрас, на фоне которого россиянин считался безусловным аутсайдером. Мотивировать 20-летнего спортсмена на бой с титаном мирового тенниса было непросто, однако Александр Волков нашёл для парня нужные слова. «Только не проиграй в трёх сетах», - сказал тренер молодому теннисисту, задев тем самым его самолюбие.

На корт Марат вышел предельно заряженным - и сотворил на глазах американской публики настоящее чудо. Теннисист гонял знаменитого коллегу по корту так, как будто на счету у него и не было тринадцати титулов «Большого шлема»! Сафин с лёгкостью принимал сложнейшие подачи Сампраса, играя как будто по божественному вдохновению. В итоге россиянин разбил соперника в трёх сетах - причём, ни в одном Пит не дотянул даже до тай-брейка: 6:4, 6:3, 6:3.

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Счастью теннисиста, да и всего российского теннисного сообщества, не было предела: ещё никто в истории страны не выигрывал чемпионат США! На послематчевой пресс-конференции обогатившийся спортсмен решил устроить праздник и для журналистов.

После окончания беседы Марат… угостил шампанским всех сотрудников прессы. Сюрприз получился эффектным: официанты неожиданно вошли в зал с бокалами игристого и начали обслуживать корреспондентов. Американские специалисты позже рассказывали, что до Сафина ни один теннисист не устраивал на US Open ничего подобного.

Победа на чемпионате США возвестила начало золотого периода в карьере Сафина, который продлится почти пять лет - за вычетом 2003 года, который спортсмен почти полностью пропустил из-за травмы. В последний раз Марат принял участие в US Open в 2009 году, вскоре после чего объявил об уходе из большого тенниса.