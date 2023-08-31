ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Российский теннисист устроил журналистам из США сюрприз. Так победу не отмечали никогда

Жест спортсмена приятно удивил прессу.
Российский теннисист устроил журналистам из США сюрприз. Так победу не отмечали никогда
31 августа 2023 10:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: US Open

Победа Марата Сафина на US Open в 2000 году была без преувеличения исторической. Уроженец Москвы стал первым россиянином, которому покорился открытый чемпионат США - до этого никому не удавалось пробиться даже в финал турнира. А ведь спортсмену на тот момент было всего 20 лет!

Неудивительно, что праздновал свой триумф россиянин с размахом. После победы над легендарным Питом Сампрасом он решил порадовать и журналистов, устроив им на пресс-конференции приятный сюрприз.

Getty Images

Так прессу на US Open раньше не встречал.

Прорыв Сафина в США

Карьера молодого Сафина развивалась стремительно. Россиянин дебютировал на турнирах «Большого шлема» в 18 лет, тут же заявив о себе как о новой надежде мирового тенниса. Уже через два года спортсмен оправдал полученные авансы, впервые добравшись до четвертьфинала: на «Ролан Гаррос» в 2000 году его остановил будущий финалист Магнус Норман.

Взлёт Марата продолжился в США. На US Open теннисист ехал в ранге седьмой ракетки мира, уже имея за спиной несколько титулов ATP. Фаворитом турнира, однако, россиянин не считался и близко. Выше всех в Штатах котировались хозяева турнира: прошлогодний чемпион Андре Агасси и четырехкратный обладатель титула Пит Сампрас, сеяные под первым и четвёртым номерами, соответственно.

Продвигался по сетке Сафин очень тяжело. Спортсмену пришлось оставить много сил уже на первых стадиях турнира: во втором и третьем круге он отыграл по пять сетов. И если в поединке с опытным итальянцем Поцци россиянин в итоге одержал убедительную победу, то матч против другого молодого таланта Грожана выдался крайне нервным. Одолеть француза Марату удалось только на тай-брейке - и это после того, что соперник забрал у него два сета практически без сопротивления!

Getty Images

Остановить дерзкого теннисиста, однако, было невозможно. Пока звёзды одна за другой вылетали с турнира, Сафин забирался всё выше. В четвертьфинале он выбил сеяного под 14 номером Николаса Кифера, а затем в трёх сетах одолел американца Тодда Мартина, сенсационно пробившись на заключительный этап US Open.

Сюрприз после триумфа

В финале противостоять Сафину должен был великолепный Сампрас, на фоне которого россиянин считался безусловным аутсайдером. Мотивировать 20-летнего спортсмена на бой с титаном мирового тенниса было непросто, однако Александр Волков нашёл для парня нужные слова. «Только не проиграй в трёх сетах», - сказал тренер молодому теннисисту, задев тем самым его самолюбие.

На корт Марат вышел предельно заряженным - и сотворил на глазах американской публики настоящее чудо. Теннисист гонял знаменитого коллегу по корту так, как будто на счету у него и не было тринадцати титулов «Большого шлема»! Сафин с лёгкостью принимал сложнейшие подачи Сампраса, играя как будто по божественному вдохновению. В итоге россиянин разбил соперника в трёх сетах - причём, ни в одном Пит не дотянул даже до тай-брейка: 6:4, 6:3, 6:3.

Getty Images

Счастью теннисиста, да и всего российского теннисного сообщества, не было предела: ещё никто в истории страны не выигрывал чемпионат США! На послематчевой пресс-конференции обогатившийся спортсмен решил устроить праздник и для журналистов.

После окончания беседы Марат… угостил шампанским всех сотрудников прессы. Сюрприз получился эффектным: официанты неожиданно вошли в зал с бокалами игристого и начали обслуживать корреспондентов. Американские специалисты позже рассказывали, что до Сафина ни один теннисист не устраивал на US Open ничего подобного.

Победа на чемпионате США возвестила начало золотого периода в карьере Сафина, который продлится почти пять лет - за вычетом 2003 года, который спортсмен почти полностью пропустил из-за травмы. В последний раз Марат принял участие в US Open в 2009 году, вскоре после чего объявил об уходе из большого тенниса.

источник: «Советский спорт»
Измотала, но не победила. Российская теннисистка проиграла чемпионке «Ролан Гаррос»
Измотала, но не победила. Российская теннисистка проиграла чемпионке «Ролан Гаррос»
Во втором круге Открытого чемпионата США Элина Аванесян в матче-триллере уступила Елене Остапенко.
31.08.2023 07:55
Теннис
автор: Владимир Лазарев
Россиянин был в шаге от победы над американцем. Но умудрился проиграть три сета подряд
Россиянин был в шаге от победы над американцем. Но умудрился проиграть три сета подряд
Сафиуллин уступил в пятисетовом поединке Полу и вылетел из US Open.
31.08.2023 07:54
Теннис
автор: Андрей Тупиков
Без проблем — это неинтересно. Карацев заставил понервничать
Без проблем — это неинтересно. Карацев заставил понервничать
Аслану потребовалась почти три с половиной часа, чтобы выйти в третий круг US Open.
31.08.2023 00:10
Теннис
автор: Юрий Усынин
Российская теннисистка проиграла опытной румынке. У Анны не пошла игра
Российская теннисистка проиграла опытной румынке. У Анны не пошла игра
Калинская во втором круге US Open в двух сетах уступила Кырсте.
30.08.2023 23:26
Теннис
автор: Андрей Тупиков
Мирра разгромно уступила американке. На успех не было ни единого шанса
Мирра разгромно уступила американке. На успех не было ни единого шанса
Андреева во втором круге US Open проиграла Гауфф и вылетела из турнира.
30.08.2023 20:42
Теннис
автор: Андрей Тупиков
Вовремя опомнилась. Касаткина еле избежала позорного поражения
Вовремя опомнилась. Касаткина еле избежала позорного поражения
Россиянка чуть было не споткнулась на первом же препятствии на US Open.
30.08.2023 16:39
Теннис
автор: Юрий Усынин
Забыл, куда приехал. Рублёв сыграл на US Open, словно во дворе
Забыл, куда приехал. Рублёв сыграл на US Open, словно во дворе
Российский теннисист взял себя в руки и прошёл во второй круг турнира в Нью-Йорке.
30.08.2023 11:02
Теннис
автор: Юрий Усынин
Матч российского теннисиста прервал странный розыгрыш. Не смеялись даже американцы
Матч российского теннисиста прервал странный розыгрыш. Не смеялись даже американцы
Фанаты с первых рядов изумлённо смотрели на «шутника».
30.08.2023 08:00
Теннис
автор: Сергей Колесников
Карен, ну как так? Хачанов потерпел разгромное поражение на старте US Open
Карен, ну как так? Хачанов потерпел разгромное поражение на старте US Open
Россиянин взял лишь восемь геймов в первом за три месяца матче.
30.08.2023 00:00
Теннис
автор: Юрий Усынин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.