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Яркая теннисистка разделась прямо на корте в США. Организаторы просили у неё прощения

Ради девушки даже поменяли правила.
Яркая теннисистка разделась прямо на корте в США. Организаторы просили у неё прощения
31 августа 2023 14:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: Getty Images

Большой теннис по праву считается одним из самых продвинутых видов спорта в вопросе о равенстве полов, однако и в нём периодически дают о себе знать пережитки патриархальной старины. До 2018 года, к примеру, регламент WTA запрещал девушкам… менять одежду на корте. Для этого им, в отличие от мужчин, необходимо было брать перерыв и уходить в раздевалку, а значит - ломать ритм игры.

Ситуация изменилась только после скандала, разразившегося на US Open пять лет назад. Организаторам турнира пришлось извиняться перед раздевшейся на корте спортсменкой!

РАЗДЕВАНИЕ НА КОРТЕ

Инцидент произошёл во время матча между Ализе Корне и Юханны Ларссон в рамках открытого чемпионата США. Внимания к этому поединку изначально было приковано немного: обе теннисистки входили в сотню мирового рейтинга, но большими звёздами всё же не считались. Впоследствии, однако, их встреча оказалась едва ли не самой громкой во всём первом круге.

Игра проходила в крайне тяжёлых погодных условиях. В конце августа температура в Нью-Йорке вообще редко опускается ниже 30 градусов, однако в тот день столбик термометра показывал все 38. Пойдя спортсменам навстречу, организаторы US Open позволили им брать во время матчей специальные паузы, чтобы менять намокшие на жаре футболки.

По ходу матча воспользоваться этой возможностью решила французская теннисистка. Девушка переоделась в раздевалке, сделав всё в соответствии с правилами, однако вскоре по возвращении на корт обнаружила, что надела верх своего костюма задом наперёд. Тогда Ализе тут же без задней мысли сняла майку, чтобы переодеть её как положено. Трибуны при этом Корне ничем не удивила: на ней был надет закрытый спортивный бюстгальтер, так что никакого разврата в её действиях усмотреть было невозможно.

US Open

Судья, однако, посчитал иначе. Специалист тут же вынес девушке предупреждение за неспортивное поведение, как то предписывали правила US Open. Француженка была поражена решением арбитра и поспешила выразить протест, но тщетно. Матч, к слову, Корне в итоге проиграла: выиграв первый сет, она позволила сопернице переломить ход встречи и покинула турнир по итогам первой же стадии.

РЕВОЛЮЦИЯ В США

Решение арбитра вызвало в теннисном сообществе колоссальный резонанс. В соцсетях организаторов турнира вовсю критиковали фанаты, называя правило откровенно сексистким. За отмену устаревшей нормы выступали и журналисты. Наконец, на защиту Корне готовы были встать многие её коллеги: теннисисты даже планировали встречу с руководством WTA с тем, чтобы устроить «революцию».

Getty Images

Однако никакой смены общественных формаций в итоге не понадобилось. Представители US Open поспешили уладить вопрос: они выступили с официальными извинениями перед спортсменкой, а также объявили об отмене скандального правила. Теперь для быстрой смены одежды теннисистам больше не требовалось брать перерыв: они могли делать это в кресле для игроков. Француженку этот исход дела удовлетворил:

- Я очень признательна за их извинение, это очень великодушно с их стороны. Когда я сегодня утром проснулась, я никак не думала, что эта история за сутки так разлетится, так что я еще немного в шоке, - говорила Ализе.

В том же интервью Корне отметила, что сама не хотела делать из этой истории скандал. Девушка изначально считала этот эпизод «сиюминутной ошибкой судьи» и не видела в проблеме ответственности высших теннисных органов. Но, так или иначе, они к голосу народа прислушались - и отреагировали на редкость чутко и оперативно.

источник: «Советский спорт»
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