Россиянка камня на камне не оставила от украинки. Александрова установила личный рекорд

Та самая история, где помимо тенниса в дело вмешивается политический аспект противостояния. Но сами по себе игры россиянок с украинками на разных турнирах – явление довольно частое. Вот и во втором круге US Open сразу в двух парах жребий свёл представительниц двух стран.

Екатерине Александровой предстояла побороть сопротивление Леси Цуренко. И все предматчевые расклады говорили о том, что Леся вряд ли навяжет борьбу россиянке, которая на данный момент занимает 20-ю строчку мирового рейтинга WTA. Тогда как Цуренко – 46-я в мире.

Но, по личным встречам у Александровой была просто катастрофическая статистика, Леся во всех четырёх матчах оказывалась сильнее, более того, за всю личную историю она не отдала россиянке ни одного сета. Пришло то самое время, когда Екатерине нужно бы ломать неприятную тенденцию.

Россиянка забойно начала первую партию – брейк в третьем гейме, и сразу очевидное преимущество. Далее Александрова стабильно набирала очки, плюс взяла ещё одну подачу украинки. Исторический момент был близок. И невероятные 6:1 в пользу Екатерины, а заодно первый сет в карьере, который 20-я ракетка мира взяла у Цуренко.

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В очередной раз приходится констатировать, что женский теннис изобилуют неожиданными сценариями. Не успел начаться второй сет, как Леся Цуренко под «ноль» забрала подачу российской теннисистки. Но тут украинка сплошными двойными ошибками отдала свою подачу. Женский теннис во всей красе – Александрова вновь всухую отдала вторую подачу.

Складывалось ощущение, что соперницы испытывают друг к другу особый пиетет и дружелюбие. И вновь две двойные оплошности на подаче Цуренко, очередной брейк. Умопомрачительное начало второго сета, которое прервала россиянка, всё-таки выиграв свою подачу, а заодно и следующий, уже привычный в этой игре брейк. Первая победа Александровой 6:1, 6:3 в этом противостоянии и первый же в её карьере выход в третий круг US Open.

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