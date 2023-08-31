ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Россиянка камня на камне не оставила от украинки. Александрова установила личный рекорд

Цуренко до этого обыгрывала Екатерину четыре раза кряду.
Россиянка камня на камне не оставила от украинки. Александрова установила личный рекорд
31 августа 2023 22:27
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

Та самая история, где помимо тенниса в дело вмешивается политический аспект противостояния. Но сами по себе игры россиянок с украинками на разных турнирах – явление довольно частое. Вот и во втором круге US Open сразу в двух парах жребий свёл представительниц двух стран.

Екатерине Александровой предстояла побороть сопротивление Леси Цуренко. И все предматчевые расклады говорили о том, что Леся вряд ли навяжет борьбу россиянке, которая на данный момент занимает 20-ю строчку мирового рейтинга WTA. Тогда как Цуренко – 46-я в мире.

Но, по личным встречам у Александровой была просто катастрофическая статистика, Леся во всех четырёх матчах оказывалась сильнее, более того, за всю личную историю она не отдала россиянке ни одного сета. Пришло то самое время, когда Екатерине нужно бы ломать неприятную тенденцию.

Россиянка забойно начала первую партию – брейк в третьем гейме, и сразу очевидное преимущество. Далее Александрова стабильно набирала очки, плюс взяла ещё одну подачу украинки. Исторический момент был близок. И невероятные 6:1 в пользу Екатерины, а заодно первый сет в карьере, который 20-я ракетка мира взяла у Цуренко.

Getty Images

В очередной раз приходится констатировать, что женский теннис изобилуют неожиданными сценариями. Не успел начаться второй сет, как Леся Цуренко под «ноль» забрала подачу российской теннисистки. Но тут украинка сплошными двойными ошибками отдала свою подачу. Женский теннис во всей красе – Александрова вновь всухую отдала вторую подачу.

Складывалось ощущение, что соперницы испытывают друг к другу особый пиетет и дружелюбие. И вновь две двойные оплошности на подаче Цуренко, очередной брейк. Умопомрачительное начало второго сета, которое прервала россиянка, всё-таки выиграв свою подачу, а заодно и следующий, уже привычный в этой игре брейк. Первая победа Александровой 6:1, 6:3 в этом противостоянии и первый же в её карьере выход в третий круг US Open.

Русская теннисистка «подарила» трофей испанке. Соперница оказалась на турнире случайно

источник: «Советский спорт»
Людмила неудержима в Нью-Йорке.Вторая ракетка России разгромила немку
Людмила неудержима в Нью-Йорке.Вторая ракетка России разгромила немку
Самсонова уверенно обыграла Корпач во втором круге US Open.
31.08.2023 21:53
Теннис
автор: Андрей Тупиков
Исход фаворитов. В ночь на четверг с US Open вылетели сразу четыре топ-теннисиста
Исход фаворитов. В ночь на четверг с US Open вылетели сразу четыре топ-теннисиста
Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Петра Квитова и Виктория Азаренко не сумели пройти даже в третий раунд турнира «Большого шлема».
31.08.2023 16:00
Теннис
автор: Юрий Усынин
Яркая теннисистка разделась прямо на корте в США. Организаторы просили у неё прощения
Яркая теннисистка разделась прямо на корте в США. Организаторы просили у неё прощения
Ради девушки даже поменяли правила.
31.08.2023 14:00
Теннис
автор: Сергей Колесников
Российский теннисист устроил журналистам из США сюрприз. Так победу не отмечали никогда
Российский теннисист устроил журналистам из США сюрприз. Так победу не отмечали никогда
Жест спортсмена приятно удивил прессу.
31.08.2023 10:00
Теннис
автор: Сергей Колесников
Измотала, но не победила. Российская теннисистка проиграла чемпионке «Ролан Гаррос»
Измотала, но не победила. Российская теннисистка проиграла чемпионке «Ролан Гаррос»
Во втором круге Открытого чемпионата США Элина Аванесян в матче-триллере уступила Елене Остапенко.
31.08.2023 07:55
Теннис
автор: Владимир Лазарев
Россиянин был в шаге от победы над американцем. Но умудрился проиграть три сета подряд
Россиянин был в шаге от победы над американцем. Но умудрился проиграть три сета подряд
Сафиуллин уступил в пятисетовом поединке Полу и вылетел из US Open.
31.08.2023 07:54
Теннис
автор: Андрей Тупиков
Без проблем — это неинтересно. Карацев заставил понервничать
Без проблем — это неинтересно. Карацев заставил понервничать
Аслану потребовалась почти три с половиной часа, чтобы выйти в третий круг US Open.
31.08.2023 00:10
Теннис
автор: Юрий Усынин
Российская теннисистка проиграла опытной румынке. У Анны не пошла игра
Российская теннисистка проиграла опытной румынке. У Анны не пошла игра
Калинская во втором круге US Open в двух сетах уступила Кырсте.
30.08.2023 23:26
Теннис
автор: Андрей Тупиков
Мирра разгромно уступила американке. На успех не было ни единого шанса
Мирра разгромно уступила американке. На успех не было ни единого шанса
Андреева во втором круге US Open проиграла Гауфф и вылетела из турнира.
30.08.2023 20:42
Теннис
автор: Андрей Тупиков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.