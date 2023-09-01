Американец в ярости послал Медведева прямо во время матча. Реакция россиянина бесценна

Выступления Даниила Медведева на US Open из года в год сопровождаются разного рода казусами. Главным героем историй чаще всего оказывается сам российский теннисист: в начале карьеры ему плохо удавалось сдерживать эмоции, и он нередко позволял себе некрасивые выходки.

Однако три года назад уже Медведев вынудил своего соперника сорваться. Американец Фрэнсис Тиафо не выдержал разгрома на домашней арене - и позволил себе грубейший жест в адрес россиянина.

Реакция Даниила бесценна.

Поражение с «баранкой»

На US Open Медведев предстал в великолепной форме. До матча с Тиафо он не отдал ни единого сета, и было ожидаемо, что его победное шествие продлится в матче с американцем. Несмотря на огромную мотивацию и поддержку родных стен, Фрэнсис не был стабилен: в третьем круге, например, он с трудом одолел австралийца Джона Миллмана в пяти сетах.

В следующем раунде US Open — 2020 Тиафо столкнулся с Медведевым. Во время первой партии в одном из розыгрышей американец направил мяч в сторону россиянина, но тот издевательски перебросил его «свечой» за спину американцу. Удар Даниила вывел хозяина корта из себя: он повернулся спиной и показал сопернику средний палец — словом, послал куда подальше.

Getty Images

Ход поединка после этой провокации не изменился ровным счётом никак. Тиафо упорно пытался навязать россиянину борьбу, но уступал ему по всем фронтам. В итоге американец провалился с грохотом, проиграв в трёх сетах, да ещё и получив в последнем «баранку».

«Я не видел, честно»

Организаторы турнира, судя по всему, побоялись наказывать спортсмена за неприличный жест, хотя тот явно подходил под критерии неспортивного поведения. Дело в том, что матч проходил в разгар социально-политического кризиса в США, связанного с гибелью Джорджа Флойда. Тиафо же, будучи афроамериканцем, также активно поддерживал движение Black Lives Matter. Возможно, связываться с теннисистом не стали именно поэтому: суровые меры могли привести к критике со стороны общественности.

Сам Медведев спокойно отреагировал на поступок Тиафо. Россиянин и сам был замечен за разного рода выходками на корте, так что было бы странно, если бы он принялся отчитывать соперников за подобное. Даниил прокомментировал инцидент с фирменной иронией:

— Средний палец от Тиафо? Когда? Я не видел, честно. Фрэнсис вообще смешной, мы с ним друзья. Я думал, он показал большой палец, но даже если средний, мы друзья, — заявил Медведев Eurosport.

Getty Images

В четвертьфинале россиянин смог одолеть соотечественника Андрея Рублёва, однако в полуфинале Медведев уступил будущему победителю турнира Доминику Тиму.