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Американец в ярости послал Медведева прямо во время матча. Реакция россиянина бесценна

Организаторы US Open просто закрыли на эту выходку глаза.
Американец в ярости послал Медведева прямо во время матча. Реакция россиянина бесценна
01 сентября 2023 08:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: Getty Images

Выступления Даниила Медведева на US Open из года в год сопровождаются разного рода казусами. Главным героем историй чаще всего оказывается сам российский теннисист: в начале карьеры ему плохо удавалось сдерживать эмоции, и он нередко позволял себе некрасивые выходки.

Однако три года назад уже Медведев вынудил своего соперника сорваться. Американец Фрэнсис Тиафо не выдержал разгрома на домашней арене - и позволил себе грубейший жест в адрес россиянина.

Реакция Даниила бесценна.

Поражение с «баранкой»

На US Open Медведев предстал в великолепной форме. До матча с Тиафо он не отдал ни единого сета, и было ожидаемо, что его победное шествие продлится в матче с американцем. Несмотря на огромную мотивацию и поддержку родных стен, Фрэнсис не был стабилен: в третьем круге, например, он с трудом одолел австралийца Джона Миллмана в пяти сетах.

В следующем раунде US Open 2020 Тиафо столкнулся с Медведевым. Во время первой партии в одном из розыгрышей американец направил мяч в сторону россиянина, но тот издевательски перебросил его «свечой» за спину американцу. Удар Даниила вывел хозяина корта из себя: он повернулся спиной и показал сопернику средний палец словом, послал куда подальше.

Getty Images

Ход поединка после этой провокации не изменился ровным счётом никак. Тиафо упорно пытался навязать россиянину борьбу, но уступал ему по всем фронтам. В итоге американец провалился с грохотом, проиграв в трёх сетах, да ещё и получив в последнем «баранку».

«Я не видел, честно»

Организаторы турнира, судя по всему, побоялись наказывать спортсмена за неприличный жест, хотя тот явно подходил под критерии неспортивного поведения. Дело в том, что матч проходил в разгар социально-политического кризиса в США, связанного с гибелью Джорджа Флойда. Тиафо же, будучи афроамериканцем, также активно поддерживал движение Black Lives Matter. Возможно, связываться с теннисистом не стали именно поэтому: суровые меры могли привести к критике со стороны общественности.

Сам Медведев спокойно отреагировал на поступок Тиафо. Россиянин и сам был замечен за разного рода выходками на корте, так что было бы странно, если бы он принялся отчитывать соперников за подобное. Даниил прокомментировал инцидент с фирменной иронией:

Средний палец от Тиафо? Когда? Я не видел, честно. Фрэнсис вообще смешной, мы с ним друзья. Я думал, он показал большой палец, но даже если средний, мы друзья, заявил Медведев Eurosport.

Getty Images

В четвертьфинале россиянин смог одолеть соотечественника Андрея Рублёва, однако в полуфинале Медведев уступил будущему победителю турнира Доминику Тиму.

источник: «Советский спорт»
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