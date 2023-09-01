Россиянка и украинка устроили триллер в Нью-Йорке. Анастасии не хватило сил на весь матч

Во втором круге US Open 2023 как по заказу на один день выпало сразу два противостояния российских и украинских теннисисток. И если в первом случае у Екатерина Александрова не испытала никаких проблем с неудобной Лесей Цуренко, то Анастасии Павлюченковой выпала соперница совершенного иного уровня.

Элина Свитолина за последние несколько месяцев набрала крейсерский ход на кортах с различным покрытием, что в какой-то момент даже показалось, что скоро украинка начнёт покушаться на ведущие роли в WTA. Но в решающих матчах Элина не могла сдюжить более серьёзных оппоненток.

Анастасия Павлюченкова же в первом круге без особых нервов обыграла американку Фиону Кроули и спокойно вышла в второй круг. Игра со Свитолиной должна была стать для россиянки чуть ли не главным испытанием на ранней стадии американского турнира.

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Одна из самых титулованных теннисных россиянок долго приходила в себя после травмы и последующей операции на колене. Почти два года Настя не появлялась на кортах. И наконец, похоже, начала обретать себя. Потихоньку возвращается тот самый теннис, который позволял Павлюченковой доходить до решающих стадий на турнирах Большого Шлема.

Первый сет стал настоящим украшением не только этого матча, но и всего турнира. Настолько плотно и близко сражались обе девушки на корте, что в какой-то момент показалось, что настало время силового мужского тенниса. Обилие длительных розыгрышей с невероятными спасениями. И ход партии - нога в ногу.

Каждая из теннисисток пыталась выжать максимум из своей подачи. Павлюченкова оказалась более удачливой. Удержала в 7-м гейме практически проигранную подачу, а при счёте 5:6, в самый нужный момент, опытная россиянка сделала нужный брейк и выиграла тяжелейшую первую партию 5:7.

Второй сет лучше пошёл у украинской девушки, которая после ухода в подтрибунное помещение между сетами вернулась, как будто с большим желанием и дополнительным настроем на игру. Правда, характер матча особо не менялся. Тяжёлые розыгрыши на подаче россиянки и лёгкие, почти всегда «под ноль» у Свитолиной. Перелом произошёл при счёте 3:3, когда Настя отдала свою подачу и Элина уверенно забрала второй сет 6:4.

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На третий, решающий сет Павлюченкову откровенно не хватило. Кошмарное начало – две подряд проигранные подачи и, по сути, игра для Свитолиной была сделана. В тяжелейшем матче, который в первых двух сетах был больше похож на спортивный триллер, нежели на обычный теннисную игру, вверх взяла украинка. Элине гораздо легче давалось передвижение по корту, физически, на данный момент, Свитолина готова чуть лучше россиянки. 5:7, 6:4, 6:4.

Павлюченкова обыграла Кроули на старте US Open и сыграет с украинкой Свитолиной во втором круге