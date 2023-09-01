ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Россиянка и украинка устроили триллер в Нью-Йорке. Анастасии не хватило сил на весь матч

Павлюченкова уступила Свитолиной в трёх сетах во втором круге US Open.
Россиянка и украинка устроили триллер в Нью-Йорке. Анастасии не хватило сил на весь матч
01 сентября 2023 08:45
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

Во втором круге US Open 2023 как по заказу на один день выпало сразу два противостояния российских и украинских теннисисток. И если в первом случае у Екатерина Александрова не испытала никаких проблем с неудобной Лесей Цуренко, то Анастасии Павлюченковой выпала соперница совершенного иного уровня.

Элина Свитолина за последние несколько месяцев набрала крейсерский ход на кортах с различным покрытием, что в какой-то момент даже показалось, что скоро украинка начнёт покушаться на ведущие роли в WTA. Но в решающих матчах Элина не могла сдюжить более серьёзных оппоненток.

Анастасия Павлюченкова же в первом круге без особых нервов обыграла американку Фиону Кроули и спокойно вышла в второй круг. Игра со Свитолиной должна была стать для россиянки чуть ли не главным испытанием на ранней стадии американского турнира.

Getty Images

Одна из самых титулованных теннисных россиянок долго приходила в себя после травмы и последующей операции на колене. Почти два года Настя не появлялась на кортах. И наконец, похоже, начала обретать себя. Потихоньку возвращается тот самый теннис, который позволял Павлюченковой доходить до решающих стадий на турнирах Большого Шлема.

Первый сет стал настоящим украшением не только этого матча, но и всего турнира. Настолько плотно и близко сражались обе девушки на корте, что в какой-то момент показалось, что настало время силового мужского тенниса. Обилие длительных розыгрышей с невероятными спасениями. И ход партии - нога в ногу.

Каждая из теннисисток пыталась выжать максимум из своей подачи. Павлюченкова оказалась более удачливой. Удержала в 7-м гейме практически проигранную подачу, а при счёте 5:6, в самый нужный момент, опытная россиянка сделала нужный брейк и выиграла тяжелейшую первую партию 5:7.

Второй сет лучше пошёл у украинской девушки, которая после ухода в подтрибунное помещение между сетами вернулась, как будто с большим желанием и дополнительным настроем на игру. Правда, характер матча особо не менялся. Тяжёлые розыгрыши на подаче россиянки и лёгкие, почти всегда «под ноль» у Свитолиной. Перелом произошёл при счёте 3:3, когда Настя отдала свою подачу и Элина уверенно забрала второй сет 6:4.

Getty Images

На третий, решающий сет Павлюченкову откровенно не хватило. Кошмарное начало – две подряд проигранные подачи и, по сути, игра для Свитолиной была сделана. В тяжелейшем матче, который в первых двух сетах был больше похож на спортивный триллер, нежели на обычный теннисную игру, вверх взяла украинка. Элине гораздо легче давалось передвижение по корту, физически, на данный момент, Свитолина готова чуть лучше россиянки. 5:7, 6:4, 6:4.

Павлюченкова обыграла Кроули на старте US Open и сыграет с украинкой Свитолиной во втором круге

источник: «Советский спорт»
Рублёв против «трёхцветных». Два француза обыграны, впереди - третий
Рублёв против «трёхцветных». Два француза обыграны, впереди - третий
Во втором круге US Open восьмой номер посева оказался сильнее Гаэля Монфиса.
01.09.2023 09:15
Теннис
автор: Владимир Лазарев
Касаткина опять мучилась в матче с американкой. Даша, пора что-то менять
Касаткина опять мучилась в матче с американкой. Даша, пора что-то менять
Во втором круге US Open Дарья Касаткина с огромным трудом переиграла американку.
01.09.2023 08:30
Теннис
автор: Владимир Лазарев
Американец в ярости послал Медведева прямо во время матча. Реакция россиянина бесценна
Американец в ярости послал Медведева прямо во время матча. Реакция россиянина бесценна
Организаторы US Open просто закрыли на эту выходку глаза.
01.09.2023 08:00
Теннис
автор: Сергей Чиков
Джоковича сенсационно выгнали с US Open. Он одним ударом повалил судью на корт
Джоковича сенсационно выгнали с US Open. Он одним ударом повалил судью на корт
Серба не спасли даже искренние извинения.
01.09.2023 00:01
Теннис
автор: Сергей Чиков
Россиянка камня на камне не оставила от украинки. Александрова установила личный рекорд
Россиянка камня на камне не оставила от украинки. Александрова установила личный рекорд
Цуренко до этого обыгрывала Екатерину четыре раза кряду.
31.08.2023 22:27
Теннис
автор: Андрей Тупиков
Людмила неудержима в Нью-Йорке. Вторая ракетка России разгромила немку
Людмила неудержима в Нью-Йорке. Вторая ракетка России разгромила немку
Самсонова уверенно обыграла Корпач во втором круге US Open.
31.08.2023 21:53
Теннис
автор: Андрей Тупиков
Исход фаворитов. В ночь на четверг с US Open вылетели сразу четыре топ-теннисиста
Исход фаворитов. В ночь на четверг с US Open вылетели сразу четыре топ-теннисиста
Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Петра Квитова и Виктория Азаренко не сумели пройти даже в третий раунд турнира «Большого шлема».
31.08.2023 16:00
Теннис
автор: Юрий Усынин
Яркая теннисистка разделась прямо на корте в США. Организаторы просили у неё прощения
Яркая теннисистка разделась прямо на корте в США. Организаторы просили у неё прощения
Ради девушки даже поменяли правила.
31.08.2023 14:00
Теннис
автор: Сергей Колесников
Российский теннисист устроил журналистам из США сюрприз. Так победу не отмечали никогда
Российский теннисист устроил журналистам из США сюрприз. Так победу не отмечали никогда
Жест спортсмена приятно удивил прессу.
31.08.2023 10:00
Теннис
автор: Сергей Колесников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.