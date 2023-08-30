Павлюченкова обыграла Кроули на старте US Open и сыграет с украинкой Свитолиной во втором круге

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова нанесла поражение Фионе Кроули из США в матче первого круга US Open.

Игра на корте №13 завершилась победой 32-летней спортсменки в двух сетах со счетом 6:2, 6:4.

Павлюченкова дважды подала навылет, допустила четыре двойных и реализовала шесть брейк-пойнтов, имея на это десять попыток.

Отметим, что американка вышла в основную сетку через квалификацию.

В следующем раунде US Open Павлюченкова встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

US Open. Женщины.

Одиночный разряд. Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Фиона Кроули (США) — 6:2, 6:4