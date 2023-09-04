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Лежала и не двигалась. Звезда US Open покинула корт в инвалидной коляске

Белорусская теннисистка сильно напугала фанатов.
Лежала и не двигалась. Звезда US Open покинула корт в инвалидной коляске
04 сентября 2023 00:00
автор: Дмитрий Пожидаев
автор фото: Getty Images

Открытый чемпионат США, как и любой турнир «Большого шлема»‎, требует от теннисистов полной отдачи. При таких нагрузках без эксцессов не обойтись: даже великого чемпиона Пита Сампраса однажды стошнило прямо на корте.

Не обходили стороной проблемы и белорусскую теннисистку Викторию Азаренко. На одном из матчей US Open ей стало так плохо, что пришлось покидать корт в инвалидном кресле.

Ужасная жара

В 2010 году Азаренко ехала на US Open в качестве десятой сеяной. Во втором круге в соперницы ей досталась аргентинская теннисистка Хисела Дулько. Матч проходил в довольно суровых условиях: в тот день в Нью-Йорке стояла невыносимая жара.

Getty Images

Азаренко на тот момент уже около шести лет жила в Аризоне — южном штате с пустынным климатом. Однако ей приходилось очень непросто. Уже в первом сете появились признаки чего-то очень нехорошего. Пришлось брать медицинский тайм-аут. Доктор обследовал теннисистку, после чего она все-таки вернулась в игру.

Всё это напомнило болельщикам ситуацию годичной давности, случившуюся на Открытом чемпионате Австралии. Тогда Азаренко стало плохо во время четвертьфинального матча с Сереной Уильямс. Тогда виной всему стал загадочный вирус, из-за которого белорусская спортсменка буквально не могла держать равновесие на корте. К тому же, девушку сильно тошнило. В итоге пришлось сняться с матча, уступив проход в следующий раунд американке.

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Не смогла продолжать

С каждой минутой матча против Дулько Азаренко становилось только хуже. В какой-то момент она просто не попала по мячу на своей подаче! После очередного проигранного очка Виктория рухнула на корт, порядком напугав собравшихся на трибунах болельщиков. К теннисистке тут же ринулись врачи и члены тренерского штаба.

Какое-то время Азаренко лежала совершенно без движения, но затем смогла принять сидячее положение. Стало очевидно, что продолжить матч теннисистка не сможет. Виктория не могла даже самостоятельно идти: её усадили в инвалидную коляску и увезли со стадиона. Спортсменка находилась в полуобморочном состоянии.

Getty Images

Первоначальные предположения, что виной всему кошмарная нью-йоркская жара, не подтвердились. В больнице Азаренко обследовали и обнаружили у неё… сотрясение мозга!

— Я разминалась в спортзале перед матчем и упала во время спринта. Ударилась рукой и головой. Перед тем как я должна была выйти на корт, меня осмотрела медицинская бригада. Они находились у корта для наблюдения за моим состоянием. По ходу матча мне стало хуже, у меня болела и кружилась голова. Были проблемы со зрением, ощущала слабость перед падением. Меня отвезли в больницу на медицинское обследование, и мне поставили диагноз: лёгкое сотрясение мозга, - рассказывала впоследствии, — приводит слова Азаренко Tennis.com.

Впоследствии Азаренко добралась до вершины рейтинга WTA и дважды брала турнир «Большого шлема»‎: оба раза — Australian Open. А вот US Open белорусской спортсменке так и не покорился. В 2012, 2013 и 2020 годах она выходила в финал нью-йоркского турнира, но каждый раз уступала.

источник: «Советский спорт»
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