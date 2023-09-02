Теннисист убил судью на US Open одной подачей. Парень разрыдался прямо на корте

За восхождением звезды Стефана Эдберга в начале 80-х следил весь теннисный мир. Невероятный потенциал спортсмена был очевиден уже в пору его выступлений на юниорских соревнованиях. В 1983 году 17-летний швед шёл на уникальный рекорд, покорив один за другим чемпионаты Австралии, Франции и Англии. Для того, чтобы оформить календарный «Золотой шлем», парню оставалось победить лишь на US Open.

Турнир в США, однако, оказался омрачён для теннисиста трагедией. В финальном матче Эдберг нечаянно… убил судью собственной подачей. Стефан разрыдался прямо на корте.

Шоу в финале

1983 год стал для Эдберга переходным. Теннисист проводил свой последний сезон на юниорском уровне, в то же время дебютировав на взрослом. Таким образом швед выступал и в США, однако в главном турнире продержался совсем недолго: уже в первом круге его выбил хозяин корта Крикстейн.

Зато среди юношей Стефан, за спиной которого уже было несколько титулов «Большого шлема», выглядел блестяще. Спортсмен уверенно продвигался по сетке, оставляя позади других известных в будущем теннисистов: Джона Фроули, Амоса Мансдорфа, Патрика Макинроя… В финале в соперники шведу достался австралиец Саймон Юл, рассчитывавший взять у Эдберга реванш после поражения на домашнем Australian Open.

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Навязать конкуренцию Стефану, однако, у Саймона не получилось. Эдберг всего за полчаса взял у противника первый сет и уверенно вёл во втором. Дело к дежурной победе шведа, который по ходу партии начал откровенно издеваться над оппонентом, играя на публику. Спортсмен сделал ставку на эйсы и выигрывал одну подачу за другой, не оставляя несчастному Юлу ни шанса…

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Нечаянный нокаут

Шоу прервал неожиданный инцидент. После очередного эйса в исполнении Эдберга мяч случайно отскочил прямо в Дика Вертхайма, работавшего на том матче лайнсменом. Мяч, летевший на большой скорости, угодил специалисту точно в пах. 60-летний мужчина попытался увернуться от удара, но не смог - и тут же рухнул со стула. Ударившись головой о твёрдое покрытие корта, судья потерял сознание.

Парень, осознавший свою вину в случившемся, не мог найти себе места. Пока Вертхайма увозили с арены в реанимацию, спортсмен нервно ходил по корту, то и дело хватаясь за голову. Молодой теннисист к тому моменту прославился в том числе исключительным самообладанием - однако этот случай вызвал у него настоящую панику. Стефан пытался привести себя в чувство, но ничего не помогало: швед рухнул на скамейку и разрыдался на виду и трибун.

US OPEN JUNIORS

Помочь Эдбергу в итоге смогло только успокоительное. Шведа уговорили продолжить поединок, и тот всё же дожал своего оппонента, но от былого задора в его игре не осталось и следа. Во время награждения теннисист, выигравший за сезон все четыре турнира «Большого шлема», не мог выдавить из себя даже улыбку. На следующее утро же ему пришлось давать интервью о случившемся на корте: это было ещё сложнее.

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Признан невиновным

Мучимый чувством вины, Стефан двое суток не отходил от кровати Вертхайма. Пожилой арбитр впал в кому после падения, и шансы на его выздоровление были небольшими. Как выяснилось позже, Дик планировал уйти на пенсию как раз после US Open: мужчина страдал от болезни, связанной с сосудами мозга.

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Спустя пять дней после инцидента судья скончался. Эдберг в то время подумывал даже об уходе из спорта, но, к счастью, его всё-таки удалось переубедить - впоследствии Стефан станет двукратным победителем чемпионата США. Однако избавиться от психологических проблем, связанных с этой трагедией, шведу удалось не сразу: он ещё долго нервничал и накручивал себя.

С точки зрения закона, впрочем, причин для беспокойства у Стефана не было. Семья Вертхайма подала в суд на спортсмена и теннисную ассоциацию США, и в результате рассмотрения дела швед был официально признан невиновным в смерти Дика.

На организаторов турнира же всё-таки легла часть ответственности за произошедшее: им пришлось выплатить семье погибшего 165 тысяч долларов компенсации. За этим решением также последовали реформы: с 1983 года лайнсмены на больших турнирах больше не пользуются стульями, а их отбор осуществляется по более строгим критериями здоровья.