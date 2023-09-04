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Рублёв злился на себя и ругался с тренером. А потом вынес здоровенного британца

Российский теннисист в четырёх сетах переиграл Джека Дрэйпера и вышел в четвертьфинал US Open.
Рублёв злился на себя и ругался с тренером. А потом вынес здоровенного британца
04 сентября 2023 23:45
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

Последовательно обыграв трёх соперников из Франции, Андрей Рублёв вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США, где его ждал матч с Джеком Дрэйпером. Британец на момент старта турнира не входил даже в первую сотню мирового рейтинга, но уже успел удивить на нынешнем US Open, выбив из борьбы Хуберта Хуркача.

Между собой до этого дня Рублёв и Дрэйпер встречались два раза. Обе встречи были датированы прошлым годом — на грунте в Мадриде и на харде в Вашингтоне. Так что фаворитом очередного матча без сомнения был российский теннисист. Но Андрей на этом турнире уже не раз создавал себе проблемы на ровном месте в играх с соперниками, уступающими в классе. Поэтому всё, что от него требовалось — это справиться с нервами и не терять концентрации внимания.

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Стартовая партия в исполнении Рублёва получилась практически эталонной, если не считать небольших трудностей в первом гейме на подаче. На которые, учитывая дальнейшее развитие событий в сете, можно было не обращать внимания. Андрей быстро сумел сделать брейк и уверенно удержал преимущество до самого конца — 6:3.

Getty Images

Второй сет вновь начался неплохо для Рублёва. При счёте 1:1 он завязал борьбу на приёме, а Джек уже успел на повышенных тонах поспорить с судьёй из-за зафиксированного касания сетки. Дрэйпер с огромным трудом отстоял этот гейм, после чего проблемы начались уже у российского теннисиста. Андрей начал бурно переживать из-за каждого проигранного мяча, пуская в ход привычные для него крепкие выражения — и это в очередной раз сослужило ему дурную службу.

Рублёв отдал свою подачу, и при счёте 5:3 британец вышел подавать на второй сет. При этом нельзя было сказать, что игра у россиянина перестала получаться. Чаша весов качнулась на сторону Дрэйпера во многом из-за торопливости Андрея в ключевых эпизодах — и от этого он заводился ещё больше. В итоге избежать потери сета второй ракетке России не удалось.

Getty Images

После этого от Рублёва словесно досталось в том числе и его команде. Андрея злило всё — собственные игровые проблемы, возникшие на ровном месте, соперник, задержавшийся в подтрибунном помещении, судья, который не сделал Дрэйперу замечание. А после возобновления игры — ещё и очередная потерянная подача.

Но Рублёв сумел быстро вернуть брейк — и тут наконец-то стало видно, что британец до этого играл на пределе своих возможностей. Апогеем этого стал восьмой гейм. В нём Дрэйпер вёл 40:0, но отдал свою подачу — после чего Андрей торжествующе поднял сжатый кулак. Дальнейшее в этом сете было для российского теннисиста уже делом техники.

Getty Images

В четвёртом сете Рублёв не форсировал события, понимая, что британца не должно хватить надолго — несмотря на ещё один поход в подтрибунку. А в шестом гейме Дрэйпер откровенно встал. Чем тут же воспользовался Андрей, сделав брейк, ставший в итоге решающим. 6:4 в четвёртой партии — и Рублёв не без нервов вышел в четвертьфинал. Оставалось дождаться соперника, которым должен был стать победитель пары Даниил Медведев — Алекс де Минор.

источник: «Советский спорт»
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