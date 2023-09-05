«Что он делал в туалете?» Звезду тенниса обвинили в странном нарушении на US Open

US Open-2021 запомнился российским зрителям прежде всего блистательной победой Даниила Медведева. В финале турнира наш теннисист схлестнулся с великим Новаком Джоковичем, который ехал в США в статусе одного из безусловных фаворитов.

В тройку сильнейших теннисистов мира на тот момент наряду с сербом и россиянином входил также Стефанос Циципас. Греческому спортсмену не удалось добраться до заключительных стадий чемпионата, однако пошуметь в Америке он всё же успел, оказавшись в центре так называемого «туалетного скандала». Грека в очередной раз обвинили в жульничестве.

Вредные паузы

Сеяный под третьим номером, Циципас должен был считаться одним из главных претендентов на титул US Open, однако перед стартом турнира спортсмена обсуждали вовсе не в контексте его возможного чемпионства. В середине августа на Стефаноса в очередной раз обрушилась критика, связанная с его злоупотреблением туалетными перерывами. Согласно правилам, спортсмены могут брать такие паузы в любой момент, при этом их длительность никак не ограничивалась - неудивительно, что кто-то мог начать использовать их не по назначению.

Именно в этом во время «Мастерса» в Цинциннати спортсмена обвинил Александр Зверев. Немецкий теннисист заявил, что во время туалетных перерывов его соперник якобы связывался по телефону со своим отцом и наставником Апостолосом, что регламентом чётко запрещено, как и влияние тренеров на ход матча в любой другой форме. Однако поймать Стефаноса с поличным не удалось, да и паузы ничем ему не помогли: в полуфинале грек уступил Звереву в трёх сетах, а немец впоследствии завоевал титул.

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Никаких последствий же для Циципаса эта история не имела, и обсуждение проблемы в очередной раз свернули. Спустя две недели Стефанос отправился в Нью-Йорк, чтобы принять участие в Открытом чемпионате США, где уже в первом круге ему достался весьма опасный соперник - Энди Мюррей, за спиной которого уже была одна победа на US Open. И вскоре «туалетный скандал» всплыл вновь.

«Что он там делал?»

Несмотря на свой почтенный по теннисным меркам возраст, Маррей по-прежнему составляет хорошую конкуренцию более молодому поколению. Восстановившись после травм, Энди так и не вернулся на былой уровень, однако в отдельных матчах британец продолжает демонстрировать исключительное мастерство.

В хорошей форме англичанин подошёл и к противостоянию с Циципасом, которое поначалу складывалось для него очень тяжело. Грек практически без шансов проиграл первый сет (2:6) и был в шаге от провала в следующей партии, но всё же сумел обыграть Маррея на затянувшемся тай-брейке (7:6, 9:7). Вскоре после этого Стефанос взял свой первый туалетный перерыв и надолго пропал в уборной. С собой грек прихватил пакетик с вещами - прозрачный, чтобы никто не мог заподозрить его в использовании телефона.

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Перерыв теннисисту не помог: третий сет он проиграл (3:6), но затем восстановил равновесие (6:3). Изнурительная игра к тому моменту продолжалась уже четыре часа, но Стефанос заканчивать её явно не спешил: перед пятой партией он потребовал ещё одну паузу и исчез в туалете аж на восемь минут.

Поведение Циципаса вывело англичанина из себя. Сначала Маррей бросился с претензиями к судье, а затем обратился уже к супервайзеру:

- Он жульничает. Он каждый раз уходит на 20 минут. А туалет рядом. Что он делал? Что он там делал? Я никогда так долго в туалет не ходил. Вы с этим ничего не делаете. Мы можем поговорить об этом после матча, но это важно именно сейчас, - злился Энди.

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Реформа правил

Спустя время грек всё-таки вернулся на корт, но приступать к игре не спешил, чем явно действовал Маррею на нервы. Неизвестно, стало ли именно тактическое решение Стефаноса решающим в матче, однако пятый сет в итоге остался именно за ним: по итогам 4 часов и 49 минут победу в первом круге одержал Циципас.

Британец после матча в сердцах заявил, что разочаровался в молодом сопернике. Грек же попытался замять скандал и не захотел продолжать заочную полемику:

- Если ему есть что мне сказать, то нам нужно обсудить это вдвоём. Мы должны разобраться, что пошло не так. Не думаю, что я нарушил какие-то правила. Я следовал всем инструкциям, как и другие. Я ничего не имею против Энди. Абсолютно ничего, - заявил Циципас.

Маррея же эти уверения со стороны Стефаноса не убедили, и он высказал своё мнение уже в социальных сетях. К обсуждению присоединилось множество известных теннисистов, которые сошлись во мнении: правил грек не нарушал, но это лишь значит, что их пора менять.

Впоследствии изменения в регламент действительно были внесены. Уже в следующем сезоне продолжительность туалетных перерывом ограничили тремя минутами (с переодеванием - пятью). Циципасу же фирменные уловки на том чемпионате далеко пройти не помогли: уже в третьем круге его выбил молодой Карлос Алькарас.