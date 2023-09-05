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Скандал на US Open. Фанат выкрикнул нацистский лозунг, его ловили по всему стадиону

Русский немец Александр Зверев не смог не отреагировать на провокацию.
Скандал на US Open. Фанат выкрикнул нацистский лозунг, его ловили по всему стадиону
05 сентября 2023 12:30
автор: Сергей Чиков
автор фото: Getty Images

Четвертый круг US Open преподнес зрителям одну из самых горячих встреч турнира: на корте Артура Эша сошлись Александр Зверев и Янник Синнер, выдавшие увлекательную пятисетовую «перестрелку». Победителем вышел немец, которому удалось дожать итальянца в решающем сете.

Однако, встреча оказалась омрачена неприятным инцидентом с участием одного из фанатов, который решил «самой известной фразой Гитлера» поддержать своего соотечественника

«Я не горжусь этой историей»

Во время четвертого сета при счете 2:2 Зверев внезапно остановил игру и отправился к судье Джеймсу Кетавонгу, чтобы пожаловаться на одного из зрителей из первых рядов, который выкрикивал нацистские лозунги:

- Он выкрикнул самую известную фразу Гитлера. Это недопустимо, - эмоционально заявил Зверев рефери.

Getty Images

Встречу пришлось остановить: первым делом судья обратился к публике с вопросом «Кто это сделал?» Ответа не последовало - виновник не хотел, чтобы его обнаружили. Вскоре матч возобновили, а во время следующего перерыва крикуна все-таки нашли и прогнали: им оказался некий мужчина в синей бейсболке.

После инцидента рефери обсуждал инцидент с супервайзером и на вопрос о том, что сказал болельщик, тот ответил: «Не сейчас, нас по телевизору показывают».

На пресс-конференции Зверева окружили журналисты с вопросами о произошедшем. Теннисист решил не замалчивать эпизод и поведал полную картину произошедшего. Он рассказал, что один из фанатов напевал гимн Германии времен нацистской эпохи.

- Я в восторге, когда фанаты шумят, люблю, когда они эмоциональны. Но, будучи немцем, я не горжусь этой историей. Не очень хорошо так поступать, тем более он сидел в одном из первых рядов, и, думаю, многие люди это слышали. Поэтому, если бы я не отреагировал, это было бы плохо с моей стороны, - заявил Зверев журналистам.

Несмотря на раздражающий эпизод, Звереву удалось не повестись на провокацию и дожать своего оппонента в остатке встречи. Со счетом 3:2 (6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3) он одержал победу над шестой ракеткой мира и прошел в пятый круг, где ему предстоит встретиться с действующим лидером рейтинга ATP Карлосом Алькарасом.

Getty Images

Грубый эпизод возмутил и российское теннисное коммьюнити. Одним из первых высказался экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников:

- Никто никогда не застрахован от таких случаев. Везде могут встретиться просто сумасшедшие и чокнутые люди, к большому сожалению. Благо, его нашли, очень надеюсь наказание будет соответствующим его омерзительному поступку, - сказал заслуженный спортсмен в интервью «Советскому спорту».

источник: «Советский спорт»
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