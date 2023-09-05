Скандал на US Open. Фанат выкрикнул нацистский лозунг, его ловили по всему стадиону

Четвертый круг US Open преподнес зрителям одну из самых горячих встреч турнира: на корте Артура Эша сошлись Александр Зверев и Янник Синнер, выдавшие увлекательную пятисетовую «перестрелку». Победителем вышел немец, которому удалось дожать итальянца в решающем сете.

Однако, встреча оказалась омрачена неприятным инцидентом с участием одного из фанатов, который решил «самой известной фразой Гитлера» поддержать своего соотечественника

«Я не горжусь этой историей»

Во время четвертого сета при счете 2:2 Зверев внезапно остановил игру и отправился к судье Джеймсу Кетавонгу, чтобы пожаловаться на одного из зрителей из первых рядов, который выкрикивал нацистские лозунги:

- Он выкрикнул самую известную фразу Гитлера. Это недопустимо, - эмоционально заявил Зверев рефери.

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Встречу пришлось остановить: первым делом судья обратился к публике с вопросом «Кто это сделал?» Ответа не последовало - виновник не хотел, чтобы его обнаружили. Вскоре матч возобновили, а во время следующего перерыва крикуна все-таки нашли и прогнали: им оказался некий мужчина в синей бейсболке.

После инцидента рефери обсуждал инцидент с супервайзером и на вопрос о том, что сказал болельщик, тот ответил: «Не сейчас, нас по телевизору показывают».

На пресс-конференции Зверева окружили журналисты с вопросами о произошедшем. Теннисист решил не замалчивать эпизод и поведал полную картину произошедшего. Он рассказал, что один из фанатов напевал гимн Германии времен нацистской эпохи.

- Я в восторге, когда фанаты шумят, люблю, когда они эмоциональны. Но, будучи немцем, я не горжусь этой историей. Не очень хорошо так поступать, тем более он сидел в одном из первых рядов, и, думаю, многие люди это слышали. Поэтому, если бы я не отреагировал, это было бы плохо с моей стороны, - заявил Зверев журналистам.

Несмотря на раздражающий эпизод, Звереву удалось не повестись на провокацию и дожать своего оппонента в остатке встречи. Со счетом 3:2 (6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3) он одержал победу над шестой ракеткой мира и прошел в пятый круг, где ему предстоит встретиться с действующим лидером рейтинга ATP Карлосом Алькарасом.

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Грубый эпизод возмутил и российское теннисное коммьюнити. Одним из первых высказался экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников:

- Никто никогда не застрахован от таких случаев. Везде могут встретиться просто сумасшедшие и чокнутые люди, к большому сожалению. Благо, его нашли, очень надеюсь наказание будет соответствующим его омерзительному поступку, - сказал заслуженный спортсмен в интервью «Советскому спорту».