Подарок к дню рождения. Звонарёва вышла в финал парного разряда US Open

Нынешний сезон начинался для Веры Звонарёвой из рук вон плохо. Опытнейшая российская теннисистка раз за разом заканчивала борьбу на турнирах WTA уже в первых кругах. Причём дела у призёра Олимпийских игр в Пекине не ладились не только в одиночке, что многие списывали на возраст, но и в «любимой» паре, в которой она выигрывала три турнира Большого шлема, причём последний — относительно недавно, в 2020 году.

Критики сразу же поспешили отправить Звонарёву на заслуженный отдых, искренне недоумевая — для чего она продолжает карьеру? Но выступление Веры на нынешнем US Open даёт ответ на все вопросы скептиков. Для начала российская теннисистка удивила всех в одиночном разряде, уверенно преодолев три раунда квалификации. А затем вместе с привычной подругой по дуэту — немкой Лаурой Зигемунд — начала путь по турнирной сетке парных соревнований, похоже, твёрдо решив отметить свой день рождения в Нью-Йорке не в качестве туристки.

Звонарёва и Зигемунд были посеяны на US Open в этом году лишь под двенадцатым номером. Но фавориты круг за кругом завершали выступление на турнире, а российско-немецкий дуэт всё ещё оставался в игре. 7 сентября Вере Звонарёвой исполнилось 39 лет. А на следующий день она вышла на корт для того, чтобы побороться за выход в свой четвёртый финал US Open с учётом яркого выступления в одиночном разряде в 2010 году.

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Матч против американки Дженнифер Брэйди и бразильянки Луизы Стефани начался для Звонарёвой и Зигемунд на удивление легко. На старте первой партии соперницы никак не могли найти противоядие против действий российской теннисистки у сетки. Вера и Лаура сделали два брейка, повели 4:0 — и должны были уверенно доводить сет до победы, тем более, что в пятом гейме они вновь добрались до брейк-пойнтов.

Брэйди и Стефани выстояли и сумели вернуть одну из подач. А это означало, что за партию ещё предстояло побороться. Могли соперницы российско-немецкого дуэта и вовсе вернуть ситуацию в матче на исходные позиции — в десятом гейме у них были две возможности для того, чтобы восстановить паритет. Но в ключевые моменты Звонарёва и Зигемунд отыграли безошибочно и всё-таки оставили сет за собой — 6:4.

Первый шаг к победе был сделан — оставалось довести начатое дело до конца. Звонарёва и Зигемунд, воодушевлённые достигнутым успехом начали вторую партию так, как будто это был главный сет в их жизни. Вновь два быстрых брейка — и соперницы оказались в почти безнадёжном положении. Вере и Лауре оставалось выиграть два гейма для того, чтобы во второй раз в карьере вместе сыграть в финале US Open. На своей подаче Звонарёва была практически безупречна, а это означало, что в самом худшем из раскладов у российско-немецкой пары будут две возможности подать на матч.

Но в результате всё закончилось гораздо быстрее. 6:4, 6:1 — и Вера Звонарёва семнадцать лет спустя после первого своего успеха на кортах Нью-Йорка вновь сыграет в финале US Open. И попытается повторить успех трёхлетней давности , который был достигнут также в паре с Зигемунд. Осталось сделать один шаг — обыграть в решающем матче новозеландско-канадский дуэт Эрин Рутлифф-Габриэла Дабровски.