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Медведев вынес первую ракетку мира! Русский теннисист в финале US Open

Даниил провёл один из лучших матчей в своей карьере. Впереди славянское дерби в Нью-Йорке.
Медведев вынес первую ракетку мира! Русский теннисист в финале US Open
09 сентября 2023 05:52
автор: Игорь Брагин
автор фото: Getty Images

Выходя на корт Медведев и Алькарас знали имя потенциального соперника по финалу. Новак Джокович. Сербский теннисист уверенно в трёх сетах обыграл 20-летнего американца Бена Шелтона. Перед очным поединком с россиянином, испанец, которого в 2023 году Медведев ещё не побеждал, был сдержан, но уверен в собственных силах.

«В прошлых матчах с Даниилом я идеально играл тактически. Всё, что нужно было делать против него, я делал очень хорошо, так что, думаю, моя игра хорошо подходит против таких соперников, как Даниил. Постараюсь делать то же самое, что делал в Индиан-Уэллсе или на Уимблдоне. Надеюсь, выиграю и покажу такой же уровень, как и в тех матчах», — заявил Алькарас на пресс-конференции.

Даниил отлично понимал, насколько силён его оппонент.

«Нужно играть на 11 из 10, чтобы одолеть Алькараса, потому что он очень силён. На этом турнире он проиграл один сет. Это невероятно. В двух последних встречах Карлос обыграл меня, скажем так, довольно легко. Я не бросаю борьбу и постараюсь стать лучше, но мне нужно быть готовым на 11 из 10, чтобы попытаться обыграть Карлоса», — сдержанно заметил Медведев на пресс-конференции.

Источник фото: Getty Images

Начал Даниил с пяти двойных ошибок в первых шести геймах. Но постепенно выравнивал свою игру. На старте испанец выдал несколько великолепных розыгрышей, которые приводили в восторг публику, собравшуюся на «Артур Эш Стэдиум». Россиянин, как и обещал, сохранял олимпийское спокойствие. И в решающие моменты сета сумел психологически поддушить соперника.

При счёте 5:5 россиянин взял две подачи Алькараса. Замаячил первый брейк в матче, который мог открыть россиянину путь к победе в первом сете, но… Как это обычно бывает с Даниилом, случился форс-мажор. Россиянин обратился к судье на вышке, заявив, что ему мешает прожектор, который светит прямо в лицо. Последовала пауза, прожектор выключили. Как выключили, судя по всему, эмоциональный подъём россиянина. На тот момент он вёл 30:0 в одиннадцатом сете, но проиграл затем четыре подачи испанца подряд.

Источник фото: Getty Images

Но на настрой россиянина это обстоятельство никак не повлияло – Даниил под ноль забрал свою подачу. Исход сета решал тай-брейк. И в ключевом моменте первого сета Даниил лишь добавил – уверенности, напора и надёжности. А Карлос совершил пару досадных ошибок и отдал первый сет россиянину! И на старте второго сета Алькарас, как показалось, выглядел растерянным. От его испанского запала не осталось и следа. Медведев поймал эту волну, немедленно забрал гейм на подаче Карлоса и повёл во втором сете 2:0. А затем закрепил это преимущество, уверенно забрав и свою подачу.

В первом сете Алькарас буквально правил миром. Многочисленные селебрити и простые фанаты заходились в восторге от розыгрышей испанца. Но нервозность Карлоса сначала охладила пыл зрителей, а когда Даниил великолепным ударом сделал счёт в сете 5:1, стадион уже ему аплодировал стоя. И выигранный второй сет кряду (напомним, до этого на турнире испанец проиграл только один сет) уже не выглядел фантастикой. Даниил настолько уверенно действовал на приёме (75% во втором сете), что Алькатрас и его наставник Хуан Карлос Ферреро выглядели откровенно растерянными.

Источник фото: Getty Images

Алькарас не был бы собой, если бы не устроил в третьем сете камбэк. Даниил немного сбавил обороты, а испанец, неистово поддерживаемый трибунами, вновь продемонстрировал всю свою мощь и мастерство. Даниил играл не хуже, это точно. Но решал всё напор, риск и агрессия. Медведев спокойно отнёсся к проигранному третьему сету. Россиянин воспользовался возможностью сделать паузу и отправился в раздевалку. А Карлос остался на корте.

После возвращения Даниил спокойно провёл первую часть четвёртого сета, а затем взял подачу соперника. И как-то незаметно матч вышел на гейм, который должен был стать для Даниила победным. Правда, сначала он отдал инициативу, затем, перехватив её и завоевав матч-бол, россиянин допустил две двойных ошибки подряд. И началась невероятная борьба нервов. Алькарас изо всех сил цеплялся за игру, но с пятого матч-бола российский теннисист одержал победу и вышел в финал US Open.

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