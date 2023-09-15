На Западе неожиданно запретили фото Шараповой. Причина рассмешила даже саму Марию

В течение последних полутора лет российские теннисисты стали гораздо реже появляться в рекламе крупных международных турниров. Организаторы стараются лишний раз не привлекать внимание к спортсменам из России, чтобы избежать проблем, и зачастую прячут даже их национальную принадлежность.

Похожие инциденты, впрочем, возникали и в прошлом - правда, к политике они не имели никакого отношения. Так, 18 лет назад в Канаде неожиданно запретили… вывешивать плакаты с фотографией Марии Шараповой.

Причина для бана оказалось просто смехотворной.

ПРОПАГАНДА СЕКСА

В середине августа 2005 года россиянка должна была принимать участие в Rogers Cup - так в ту пору назывался второй старейший теннисный турнир мира Canadian Open. 18-летняя Шарапова на тот момент лидировала в рейтинге WTA и уже считалась большой звездой, так что раскручивать чемпионат организаторы решили с её помощью. Именно фотография Марии красовалась на плакатах, развешанных по всему Торонто перед стартом соревнований, и многочисленных рекламных брошюрах.

Вряд ли российская теннисистка ожидала, что самый обыкновенный её снимок вызовет в Канаде если не скандал, то по крайней мере бурную дискуссию. Как только печатная продукция с лицом Шараповой начала появляться на улицах и расходиться по рукам, боссы Открытого чемпионата Канады стали получать от горожан тревожные жалобы.

Уровень недовольства рос стремительно. Сначала руководителям Rogers Cup приходили обращения от жителей Торонто, а затем к давлению на организаторов турнира подключилась уже и городская администрация. Власти церемониться с бизнесменами не стали - и прямо потребовали от них снять или заменить плакаты с российской теннисисткой.

Соцсети Марии Шараповой

Причиной многочисленных обращений оказалась… пропаганда секса. Именно так некоторые бдительные канадцы расценили использование фотографии, на которой у девушки сквозь теннисное платье проглядывают соски.

- Я не вижу никакой спортивной необходимости в том, чтобы грудь Марии Шараповой вываливалась из её лифчика. Что они пытаются таким образом продать? Я считаю это признаком плохого вкуса, - заявил, в частности, профессор Университета Торонто Ричард Пауэрс.

«ТАКОЙ УЖ КРОЙ У ПЛАТЬЯ»

Руководителям Canadian Open в конечном счёте пришлось подчиниться и выполнить абсурдные требования городских властей. К счастью, совсем Шарапову с публикаций снимать не стали. Вместо этого её фото попросту отретушировали, скрыв взволновавшие канадских пуритан соски. Сделать это, правда, успели не везде - времени до начала турнира оставалось совсем немного.

Getty Images

- Я бы сказал, мы просто упустили этот момент. Такой уж крой у этого платья. У него глубокий вырез, - объяснял директор турнира Стэйси Алластер.

Впрочем, далеко не все жители Торонто посчитали эту меру осмысленной, когда узнали о ней из прессы. СМИ приводят несколько отзывов читателей, которые называют фото Шараповой «абсолютно невинным» и называют ситуацию «примером глупости общества». В том же духе пользователи в своё время высказывались и на форумах, высмеивая в частности комментарии профессора Пауэрса. Сам специалист позже рассказывал, что получил от жителей Торонто немало писем с претензиями и оскорблениями.

Любопытно, что Шарапову на турнире канадцы так и не увидели. Девушка в последний момент отказалась ехать в Канаду, продолжив подготовку к US Open, который должен был стартовать неделей позже. Спортсменка сослалась на проблемы со здоровьем: у Марии болели мышцы груди. На новость же о ситуации с плакатами россиянка отреагировала со смехом:

- Никогда бы не подумала, что к такому можно придраться, - улыбнулась теннисистка.