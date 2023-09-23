Российского теннисиста внезапно приговорили после US Open. Он два года обманывал власти

Андрей Чесноков был одним из первых российских теннисистов, сделавших карьеру за рубежом. Спортсмен прославился в начале девяностых, когда выиграл сразу несколько турниров ATP и даже сумел пробиться в десятку мирового рейтинга. По итогам 15 лет выступлений он ушёл на пенсию, заработав более трёх миллионов долларов призовых. Казалось бы, о своём будущем теннисист мог практически не беспокоиться…

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Однако через несколько лет после ухода Андрея из большого тенниса прогремел крупный скандал, связанный как раз с доходами россиянина. За границей его неожиданно обвинили в серьёзном мошенничестве с налогами.

Чеснокову пришлось защищаться в суде.

Два года тюрьмы

Андрей Чесноков завершил карьеру в 2000 году, к тому моменту уже обосновавшись с женой Аллой во Франции. Пара поселилась в пригороде Парижа, где растила двоих детей: Андрей и Изабель - девочку назвали так из-за того, что она родилась в госпитале Святой Изабеллы. Теннисист при этом продолжал время от времени выступать на коммерческих турнирах, тем самым получая дополнительный доход, и подрабатывал тренером: в частности, именно он помог Марат Сафину завоевать исторический титул US Open-2000.

Идиллию Чеснокова в том же году нарушило неожиданное обвинение со стороны французских властей. В сентябре, сразу после успешного вояжа в США, бывшего теннисиста заочно приговорили к двум годам лишения свободы и огромному штрафу: он должен был заплатить более 30 тысяч евро. Ко всему прочему, Андрея обязали самостоятельно публиковать свой приговор в правительственной газете.

Причиной для разбирательств стал уход Чеснокова от уплаты налогов. Французский суд обвинил спортсмена в уклонении от своих обязательств в 1994 и 1995 годах. На тот момент Андрей уже на постоянной основе проживал в столице страны, владея там недвижимостью и даже ведя собственный бизнес. Согласно подсчётам властей, за этот период теннисист заработал около полутора миллионов евро.

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По второму кругу

К счастью, спортсмену всё-таки удалось избежать тюрьмы. Андрей поспешил обжаловать приговор, подключив к работе опытных адвокатов. Юристы доказали, что, ещё выступая в ту пору на профессиональном уровне, теннисист большую часть года путешествовал по миру, а официальным местом его регистрации по-прежнему считалась Москва. Соответственно, все налоги Чесноков оплачивал на родине, избегая, как и положено.

Принимать апелляцию и пересматривать своё решение, однако, суд не спешил. За это время спортсмен умудрился попасть в ещё один не менее громкий скандал: в марте 2003 года его уже очно задержала французская полиция. На этот раз Андрея обвинили в нападении… на собственную жену. Соседи теннисиста услышали крики из дома Чесноковых, после чего вызвали правоохранительные органы. По слухам, конфликт между супругами произошёл после того, как Алла изменила мужу, уехав с любовником в Нидерланды.

До суда, впрочем, на этот раз дело не дошло. А уже через месяц стало известно, что и по старому делу все обвинения с Чеснокова были сняты. Однако уже через год французские вернулись к делу теннисиста снова. На этот раз налоговая служба обвинила теннисиста уже в занижении доходов, приговорив его к восьми месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере 7,5 тысяч евро. К тому моменту Андрей уже расстался с женой и переехал из Франции в Москву, но отказываться от выплаты необходимой суммы всё же не стал.

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