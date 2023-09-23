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Российского теннисиста внезапно приговорили после US Open. Он два года обманывал власти

Суд строго наказал спортсмена.
Российского теннисиста внезапно приговорили после US Open. Он два года обманывал власти
23 сентября 2023 00:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: Getty Images

Андрей Чесноков был одним из первых российских теннисистов, сделавших карьеру за рубежом. Спортсмен прославился в начале девяностых, когда выиграл сразу несколько турниров ATP и даже сумел пробиться в десятку мирового рейтинга. По итогам 15 лет выступлений он ушёл на пенсию, заработав более трёх миллионов долларов призовых. Казалось бы, о своём будущем теннисист мог практически не беспокоиться…

Getty Images

Однако через несколько лет после ухода Андрея из большого тенниса прогремел крупный скандал, связанный как раз с доходами россиянина. За границей его неожиданно обвинили в серьёзном мошенничестве с налогами.

Чеснокову пришлось защищаться в суде.

Два года тюрьмы

Андрей Чесноков завершил карьеру в 2000 году, к тому моменту уже обосновавшись с женой Аллой во Франции. Пара поселилась в пригороде Парижа, где растила двоих детей: Андрей и Изабель - девочку назвали так из-за того, что она родилась в госпитале Святой Изабеллы. Теннисист при этом продолжал время от времени выступать на коммерческих турнирах, тем самым получая дополнительный доход, и подрабатывал тренером: в частности, именно он помог Марат Сафину завоевать исторический титул US Open-2000.

Идиллию Чеснокова в том же году нарушило неожиданное обвинение со стороны французских властей. В сентябре, сразу после успешного вояжа в США, бывшего теннисиста заочно приговорили к двум годам лишения свободы и огромному штрафу: он должен был заплатить более 30 тысяч евро. Ко всему прочему, Андрея обязали самостоятельно публиковать свой приговор в правительственной газете.

Причиной для разбирательств стал уход Чеснокова от уплаты налогов. Французский суд обвинил спортсмена в уклонении от своих обязательств в 1994 и 1995 годах. На тот момент Андрей уже на постоянной основе проживал в столице страны, владея там недвижимостью и даже ведя собственный бизнес. Согласно подсчётам властей, за этот период теннисист заработал около полутора миллионов евро.

Getty Images

По второму кругу

К счастью, спортсмену всё-таки удалось избежать тюрьмы. Андрей поспешил обжаловать приговор, подключив к работе опытных адвокатов. Юристы доказали, что, ещё выступая в ту пору на профессиональном уровне, теннисист большую часть года путешествовал по миру, а официальным местом его регистрации по-прежнему считалась Москва. Соответственно, все налоги Чесноков оплачивал на родине, избегая, как и положено.

Принимать апелляцию и пересматривать своё решение, однако, суд не спешил. За это время спортсмен умудрился попасть в ещё один не менее громкий скандал: в марте 2003 года его уже очно задержала французская полиция. На этот раз Андрея обвинили в нападении… на собственную жену. Соседи теннисиста услышали крики из дома Чесноковых, после чего вызвали правоохранительные органы. По слухам, конфликт между супругами произошёл после того, как Алла изменила мужу, уехав с любовником в Нидерланды.

До суда, впрочем, на этот раз дело не дошло. А уже через месяц стало известно, что и по старому делу все обвинения с Чеснокова были сняты. Однако уже через год французские вернулись к делу теннисиста снова. На этот раз налоговая служба обвинила теннисиста уже в занижении доходов, приговорив его к восьми месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере 7,5 тысяч евро. К тому моменту Андрей уже расстался с женой и переехал из Франции в Москву, но отказываться от выплаты необходимой суммы всё же не стал.

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источник: «Советский спорт»
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