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Потапова и Шевченко обручились. История их любви началась с крепкой дружбы

В романтических отношениях теннисисты были не более года.
Потапова и Шевченко обручились. История их любви началась с крепкой дружбы
25 сентября 2023 10:46
автор: Матвей Макаренко
автор фото: Соцсети Анастасии Потаповой

Ещё одна пара теперь появилась в российском спорте. Объявили о помолвке российские теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко.

Спортсмены не стали закатывать какую-то огромную вечеринку (либо об этом просто не рассказали своим фанатам), а сообщили о счастливом событии, обойдясь даже без слов. Пара выложила в социальные сети совместную фотографию, на которой у девушки кольцо на безымянном пальце. Рядом же счастливый Шевченко. А подписали фото теннисисты смайликами «сердечко», «обручальное кольцо» и «знак бесконечности».

Соцсети Анастасии Потаповой

Спортсменов уже публично поздравил теннисный мир. Так, например, под фотографией Анна Калинская написала «Поздравляю вас», добавив большое количество смайлов с влюблёнными глазами. А вот Евгения Канаева обратилась с похвалой к Шевченко: «Молодец. Такую красотку надо сразу забирать. Красивые! Поздравляю». Динара Сафина обошлась одной фразой: «Поздравляю».

Шевченко и Потапова свои отношения на публику никогда не выставляли. Редкие совместные фото, загадачные смайлы. Им хватало и этого. Но ранее девушка всё-таки рассказала об ухаживаниях со стороны молодого человека, даже вспомнив самый милый поступок. Как-то она болела, находилась в Дубае. Александр проиграл свой турнир в Дохе и, узнав о плохом самочувствии девушки, сразу же примчался к ней с супом. Без какого-либо отдыха или восстановления. Сразу к любимой после тяжёлого поражения. «Мужчина», – охарактеризовала Потапова молодого человека.

Getty Images

Отношения этой пары стремительно не развивались. Они были знакомы с детского возраста. Вместе выступали на турнирах в 14 лет, во время юниорских соревнований. Тогда всё ограничивалось дружбой. Тёплые отношения сохранились и после. Но, как рассказала сама теннисистка, о чём-то большем между ними пара задумалась только в 2022 году. И вот, спустя год романтические отношения перетекли в помоловку. Теперь пара официально связана. И влияет такой светлый союз не только на их эмоциональное состояние, но и на игру.

В этих отношениях оба теннисиста достигли своего лучшего результата за карьеру. И вряд ли это случайность. За последний год Потапова поднялась на наивысшую 21-ю позицию в карьере, а вот Шевченко пробил максимум, став 83-м номером мирового рейтинга.

Сейчас им обоим только по 22 года. Вся жизнь и карьера ещё впереди. Надеемся, что этот союз принесёт не только много любви, но и трофеев.

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