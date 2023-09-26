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Мощь и сила приносят титулы. Хачанов выиграл первый турнир за пять лет

Карен показал в финале удивительную статистику.
Мощь и сила приносят титулы. Хачанов выиграл первый турнир за пять лет
26 сентября 2023 17:02
автор: Юрий Усынин
автор фото: Zhuhai Championships

Для Карена Хачанова нынешний сезон стал по-настоящему сложным. До «Ролан Гаррос», на котором россиянин дошёл до четвертьфинала, всё было более-менее нормально. А вот затем его выбила на три месяца травма. Возвращение в одиночке состоялось только на US Open, где он в первом же матче проиграл хозяину кортов Майклу Ммо.

После этого показалось, что Карену лучше не торопиться с возвращением, а полноценно восстановиться, отдохнуть и уже набирать форму к новому сезону. Однако Хачанов, кажется, принял другое решение. На турнире категории ATP-250 в китайском Чжухае он добрался до решающего матча. Самый тяжёлый матч россиянин провёл в четвертьфинале против Маккензи Макдональда: американец выиграл первый сет и вёл с брейком во втором, но Карену удалось переломить ход неудачно складывавшегося матча. В полуфинале ему противостоял крепкий Себастьян Корда, но против него больших проблем удалось избежать.

>>Хачанов победил Корду и вышел в финал турнира в Чжухае, где может сыграть с Карацевым

Соперником россиянина по финалу стал японец Ёсихито Нисиока, который отдал сет в первом же матче на турнире, да ещё со счётом 0:6, но более не позволял себе таких вольностей. Кстати, именно из-за него на турнире не получился чисто российский финал: Аслан Карацев играл очень неплохо, гораздо активнее своего оппонента, но в решающие моменты японец оказывался чуть удачливее, а концовку второй партии россиянин откровенно завалил.

В первом сете игра началась довольно спокойно, а первые интересные события произошли в пятом гейме, когда Хачанов забрал подачу своего соперника. В этот момент многие наверняка подумали, что россиянин своего уже не упустит в первой партии, но не тут-то было. Нисиока ответил своим брейком в восьмом гейме, так что интрига стала закручиваться. Карен чуть было снова не взял чужую подачу, но японец устоял и довёл дело до тай-брейка. Но на него Ёсихито уже не хватило – 2:7.

Zhuhai Championships

Второй сет оказался абсолютно лёгким для Карена, который отдал только один гейм – 6:1. Самым главным козырем, который позволил Хачанову победить, была практически безошибочная игра. 37 активно выигранных мячей при 7 невынужденных ошибках – это просто блестящие показатели. Было очевидно, что японец будет действовать вторым номером в финале. Раундом ранее против Карацева это сработало, но Карен оказался куда более аккуратным.

Zhuhai Championships

Для Хачанова прошедший финал был уже седьмой в карьере, но первый за более чем полтора года. Возможно, успех позволит ему вернуть уверенность в себе, которая могла слегка пошатнуться в последнее время.

источник: «Советский спорт»
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