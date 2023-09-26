Сафиуллин не устоял в битве со Зверевым. Но российский теннисист — всё равно герой

Для 26-летнего Романа Сафиуллина нынешний сезон стал лучшим в карьере. Хотя когда Роман и его тренер в силу странного стечения обстоятельств забыли заявиться на квалификацию «Ролан Гаррос», это вызвало немало ироничных комментариев со стороны российских любителей тенниса. В результате второй в сезоне турнир Большого Шлема Сафиуллину пришлось пропустить.

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Но эта ситуация только разозлила Романа. На Уимблдон он приехал уже в качестве участника основной сетки. И произвёл на британских кортах мини-фурор. Российский теннисист выбил из борьбы двух сеянных соперников и в итоге сенсационно добрался до четвертьфинала. Остановил путь Сафиуллина к ещё большим высотам только Янник Синнер.

На US Open успехи Романа были скромнее. Но к этому моменту уже ворвался в топ-50 мирового рейтинга. И начал путь к своему первому финалу турниров ATP — до этого в его активе были только успехи на челленджерах.

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В китайском Чэнду он среди прочих отправил домой раньше срока четвёртого и второго номеров посева — Даниэля Эванса и Лоренцо Музетти — и вышел в финал. Где его ожидал грозный Александр Зверев. С немецким теннисистом Сафиуллин играл на «Ролан Гаррос» два года назад. И хотя уступил в трёх партиях, но в двух из них добирался до тай-брейка. А если учесть, что тогда до взлёта Романа в мировой табели о рангах было очень далеко, на этот раз он вполне мог навязать ещё более серьёзную борьбу фавориту турнира.

В первой партии у Сафиуллина долго не получалась игра на приёме. А вот сам Роман дал Звереву шанс на ранний брейк уже во втором гейме. Но сам же серией блестящих розыгрышей исправил свою ошибку. В дальнейшем российский теннисист стал спокойнее действовать на своей подаче. А Александр постепенно начал раздражаться после проигранных мячей.

ChengduOpen

Едва не дрогнул Роман в десятом гейме. Но сумел отыграть тройной сетбол, после чего Зверев с трудом сдержал желание разбить ракетку об корт. А после следующего розыгрыша пустил в ход эмоциональную тираду. А поймавший кураж Сафиуллин едва следом не забрал и подачу соперника. Но в итоге судьба сета решалась на тай-брейке. Где нервы сослужили Александру дурную службу.

Зверев продолжал ругаться на себя, не понимая, почему игра резко перестала получаться. А Роман сделал мини-брейк и уверенно держал свою подачу. Закончилось всё в этом тринадцатом гейме разгромом для немецкого теннисиста. 7:2 - и Сафиуллин оставил первую партию за собой.

Второй сет и вовсе начался с брейка в исполнении Романа. На лице Зверева в этот момент читался весь спектр эмоций — от злости до недоумения. И хотя Александр быстро сумел вернуть потерянную подачу, но отпустить такой финал было бы уже очень обидно для российского теннисиста. И Сафиуллин вцепился во вторую партию изо всех сил, понимая, что устоять в третьей будет очень сложно. При счёте 6:5 в свою пользу Роман рисковал, не теряя при этом ничего. Но в результате теннисистов ожидал ещё один тай-брейк. На котором нервы подвели уже Сафиуллина. На сетболе, который заработал соперник, Роман совершил двойную ошибку. И партия ушла в руки Александра.

ChengduOpen

Сил на третий сет у российского теннисиста не хватило. Зверев сразу захватил инициативу в партии и довёл матч до итоговой победы. Но Роману за выступление в Чэнду можно поставить твёрдую пятёрку. А титулы в его карьере ещё обязательно будут — в этом можно даже не сомневаться.