ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Сафиуллин не устоял в битве со Зверевым. Но российский теннисист — всё равно герой

Во втором сете от первого в карьере титула на турнирах ATP Романа отделяли два мяча.
Сафиуллин не устоял в битве со Зверевым. Но российский теннисист — всё равно герой
26 сентября 2023 17:58
автор: Владимир Лазарев
автор фото: ChengduOpen

Для 26-летнего Романа Сафиуллина нынешний сезон стал лучшим в карьере. Хотя когда Роман и его тренер в силу странного стечения обстоятельств забыли заявиться на квалификацию «Ролан Гаррос», это вызвало немало ироничных комментариев со стороны российских любителей тенниса. В результате второй в сезоне турнир Большого Шлема Сафиуллину пришлось пропустить.

>>Невероятное и уникальное головотяпство. Российского теннисиста не пустили на «Ролан Гаррос»

Но эта ситуация только разозлила Романа. На Уимблдон он приехал уже в качестве участника основной сетки. И произвёл на британских кортах мини-фурор. Российский теннисист выбил из борьбы двух сеянных соперников и в итоге сенсационно добрался до четвертьфинала. Остановил путь Сафиуллина к ещё большим высотам только Янник Синнер.

На US Open успехи Романа были скромнее. Но к этому моменту уже ворвался в топ-50 мирового рейтинга. И начал путь к своему первому финалу турниров ATP — до этого в его активе были только успехи на челленджерах.

ChengduOpen

В китайском Чэнду он среди прочих отправил домой раньше срока четвёртого и второго номеров посева — Даниэля Эванса и Лоренцо Музетти — и вышел в финал. Где его ожидал грозный Александр Зверев. С немецким теннисистом Сафиуллин играл на «Ролан Гаррос» два года назад. И хотя уступил в трёх партиях, но в двух из них добирался до тай-брейка. А если учесть, что тогда до взлёта Романа в мировой табели о рангах было очень далеко, на этот раз он вполне мог навязать ещё более серьёзную борьбу фавориту турнира.

В первой партии у Сафиуллина долго не получалась игра на приёме. А вот сам Роман дал Звереву шанс на ранний брейк уже во втором гейме. Но сам же серией блестящих розыгрышей исправил свою ошибку. В дальнейшем российский теннисист стал спокойнее действовать на своей подаче. А Александр постепенно начал раздражаться после проигранных мячей.

ChengduOpen

Едва не дрогнул Роман в десятом гейме. Но сумел отыграть тройной сетбол, после чего Зверев с трудом сдержал желание разбить ракетку об корт. А после следующего розыгрыша пустил в ход эмоциональную тираду. А поймавший кураж Сафиуллин едва следом не забрал и подачу соперника. Но в итоге судьба сета решалась на тай-брейке. Где нервы сослужили Александру дурную службу.

Зверев продолжал ругаться на себя, не понимая, почему игра резко перестала получаться. А Роман сделал мини-брейк и уверенно держал свою подачу. Закончилось всё в этом тринадцатом гейме разгромом для немецкого теннисиста. 7:2 - и Сафиуллин оставил первую партию за собой.

Второй сет и вовсе начался с брейка в исполнении Романа. На лице Зверева в этот момент читался весь спектр эмоций — от злости до недоумения. И хотя Александр быстро сумел вернуть потерянную подачу, но отпустить такой финал было бы уже очень обидно для российского теннисиста. И Сафиуллин вцепился во вторую партию изо всех сил, понимая, что устоять в третьей будет очень сложно. При счёте 6:5 в свою пользу Роман рисковал, не теряя при этом ничего. Но в результате теннисистов ожидал ещё один тай-брейк. На котором нервы подвели уже Сафиуллина. На сетболе, который заработал соперник, Роман совершил двойную ошибку. И партия ушла в руки Александра.

ChengduOpen

Сил на третий сет у российского теннисиста не хватило. Зверев сразу захватил инициативу в партии и довёл матч до итоговой победы. Но Роману за выступление в Чэнду можно поставить твёрдую пятёрку. А титулы в его карьере ещё обязательно будут — в этом можно даже не сомневаться.

источник: «Советский спорт»
Мощь и сила приносят титулы. Хачанов выиграл первый турнир за пять лет
Мощь и сила приносят титулы. Хачанов выиграл первый турнир за пять лет
Карен показал в финале удивительную статистику.
26.09.2023 17:02
Теннис
автор: Юрий Усынин
Потапова и Шевченко обручились. История их любви началась с крепкой дружбы
Потапова и Шевченко обручились. История их любви началась с крепкой дружбы
В романтических отношениях теннисисты были не более года.
25.09.2023 10:46
Теннис
автор: Матвей Макаренко
Российского теннисиста внезапно приговорили после US Open. Он два года обманывал власти
Российского теннисиста внезапно приговорили после US Open. Он два года обманывал власти
Суд строго наказал спортсмена.
23.09.2023 00:00
Теннис
автор: Сергей Колесников
Русского теннисиста внезапно выгнали с престижного кубка. Он в кровь разбил глаз судье
Русского теннисиста внезапно выгнали с престижного кубка. Он в кровь разбил глаз судье
Спортсмен вышел из себя и подставил страну.
21.09.2023 14:30
Теннис
автор: Сергей Колесников
На Западе неожиданно запретили фото Шараповой. Причина рассмешила даже саму Марию
На Западе неожиданно запретили фото Шараповой. Причина рассмешила даже саму Марию
Плакаты с российской звездой сняли после многочисленных жалоб.
15.09.2023 08:00
Теннис
автор: Сергей Колесников
Юная россиянка покорила Нью-Йорк! Настя стала чемпионкой US Open
Юная россиянка покорила Нью-Йорк! Настя стала чемпионкой US Open
18-летняя Гурьева и румынка Мара Гаэ в лютом триллере обыграли японок.
10.09.2023 20:19
Теннис
автор: Андрей Тупиков
Медведев закатил истерику прямо в финале. Пришлось извиняться перед женой
Медведев закатил истерику прямо в финале. Пришлось извиняться перед женой
Драматичное поражение россиянина.
10.09.2023 17:30
Теннис
автор: Дмитрий Пожидаев
Пятый финал невероятной Звонарёвой в Нью-Йорке! Вера летит к очередному титулу
Пятый финал невероятной Звонарёвой в Нью-Йорке! Вера летит к очередному титулу
Российско-немецкий дуэт сыграет второй в карьере финал на US Open.
09.09.2023 17:47
Теннис
автор: Андрей Тупиков
Медведев вынес первую ракетку мира! Русский теннисист в финале US Open
Медведев вынес первую ракетку мира! Русский теннисист в финале US Open
Даниил провёл один из лучших матчей в своей карьере. Впереди славянское дерби в Нью-Йорке.
09.09.2023 05:52
Теннис
автор: Игорь Брагин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.