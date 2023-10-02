Медведев отомстил обидчику Рублёва. Дане удалось прервать очень неприятную серию

Главный российский талант в мужском теннисе Даниил Медведев, в целом, проводит успешный сезон. Всего у спортсмена пять титулов в текущем теннисном году. Так ещё и два финала. Один из них входит в категорию турниров «Большого шлема». Не так давно Даниил в последнем матче Открытого чемпионата США уступил грозному сербу Новаку Джоковичу. Зато тогда в полуфинале Медведев оказался сильнее первой ракетки мира Карлоса Алькараса. Есть чем гордиться!

Этот турнир начался и проходил под диктовку Даниила. Он уверенно, без единого потерянного сета, прошёл две начальные для себя стадии. Сначала был обыгран американец Томми Пол, а потом Даня переиграл и австралийца Алекса де Минора. Французский соперник на стадии 1/4 финала, в свою очередь, ранее стал обидчиком другого россиянина Андрея Рублёва. В том матче он совершил невероятный камбэк с 3:5 в последнем сете.

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Но не только Рублёва обижал Умбер. Для Медведева этот француз крайне неудобный соперник. Россиянин ни разу его не выигрывал. Оба очных матча в свою копилку забрал упорный Умбер. Хотя он всего 36-я ракетка мирового рейтинга. Так что этот матч лёгким вряд ли мог оказаться для спортсмена из России. Примечательно, что Даня проигрывал Умберу и на харде, и на грунте. Такой соперник неудобен для россиянина на любом покрытии.

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Первую часть первого сета Медведев играл на солнышке. Его это очень раздражало. Да и можно понять, в Пекине сейчас жарко, так и игра выпала на 13 часов по местному времени. Так что не повезло с началом Даниилу. Этот фактор стал лишь одним из раздражителей для россиянина. Помимо погодных условий, сегодня он ещё и не ладил с тренером. Во время остановок они выясняли отношения. Подсказ наставника Медведев не принимал. Да и вообще сам теннис был вязкий. Особых скоростей наблюдать не пришлось, оба соперника ошибались в простых эпизодах, но по очереди.

Отдельно стоит отметить настрой француза. Он вообще не показывал никаких эмоций. Ни радость, ни грусть. Просто верил в свою победу. Настолько был сосредоточен, что даже в одном из эпизодов ударил оператора по камере. И это после выигранного гейма.

Но запредельный настрой француза к победе в первом сете не привёл. Даня уверенно забрал первую партию со счётом 6:4. При переходе в тень пропали перепалки с тренером, появилась уверенность в себе.

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На второй сет Умбер вышел сосредоточенным и быстро забрал первый же гейм со своей подачей. А вот Даня немного посыпался. При неудачах уже по традиции начал спорить с болельщиками и просил их ничего не говорить во время его подачи. Перепалки с тренером тоже вернулись. Умбера же такой расклад только радовал. Он воспользовался ситуацией и забрал сет со счётом 6:3.

Казалось, что Даня уже этот матч провалил. Но не тут то было. На третий сет Медведев вышел в своей праймовой форме и просто не заметил француза, который заметно подустал. Третья партия завершилась со счётом 6:1. И теперь свою неудачную серию поражений против этого соперника Даня прервал. Так ещё и за Рублёва французу отомстил. Медведев близок к завоеванию шестого трофея в сезоне. Осталось для этого всего два матча.

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