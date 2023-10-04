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Россиянка в теннисном триллере дожала украинку. Костюк упиралась до последнего гейма

В следующем раунде Людмиле Самсоновой предстоит сразиться с латышкой Остапенко.
Россиянка в теннисном триллере дожала украинку. Костюк упиралась до последнего гейма
04 октября 2023 12:35
автор: Сергей Чиков
автор фото: Getty Images

В Пекине продолжается турнир WTA «China Open» и 1/8 подарила нам несколько огненных противостояний, среди которых матч между Людмилой Самсоновой и украинкой Мартой Костюк. Между собой теннисистки встречались три раза и во всех встречах россиянка одерживала победу: было бы разумным предположить, что в данном противостоянии она является фаворитом.

Свои амбиции на победу Самсонова начала демонстрировать сразу. Мощными атаками и подачами она буквально «разваливала» соперницу, удалось даже совершить несколько эйсов. Первый сет прошел полностью под диктовку россиянки, хоть Марте иногда удавалось заставать Людмилу врасплох укороченными ударами. Было несколько брейк-пойнтов, из которых наша спортсменка выходила победителем. Но в матчах против Костюк мало одного таланта: не все могут противопоставить его упорству украинки, которая даже в самом сложном для себя положении будет бороться до последнего.

Источник фото: Getty Images

Резкий «взрыв» произошел во втором сете. С трудом, но ей удавалось сопротивляться Самсоновой. Обе теннисистки то и делали, что обменивались ошибками и мощными ударами. Весь отрезок они шли вровень, однако у украинки получилось сделать счет 5:6. Мгновенно последовал ответ от россиянки, которая заставила соперницу побегать и свести игру к тай-брейку. Однако там «дожать» Марту не удалось: интрига оказалась возрождена.

Или нет… как могло показаться по началу решающего сета. После сложной концовки Самсонова занервничала и отдала три гейма подряд. Сложилось впечатление, что все преимущество россиянки вмиг «испарилось» - началась череда ошибок и неточных ударов, чем соперница и воспользовалась. Такое положение дел не устроило Людмилу, и она изо всех сил попыталась вернуть нарощенное в прошлых сетах преимущество. После 3:3 последовал ответ от Марты, но наша теннисистка взяла два гейма и теперь уже она контролировала ход игры.

Обе спортсменки боролись до последнего, но Самсонова потрясающе сыграла вдоль всей дистанции и заставила нервничать непоколебимую украинку. Победа уже была в руках россиянки, но чередой неточных приемов упустила её. После неудачи в решающую стадию Людмила вкатилась с трудом: начала с двух двойных ошибок, но успела резко сменить стиль игры и переиграть Костюк укороченными и боковыми ударами.

Источник фото: Getty Images

В ожесточенной борьбе российская теннисистка буквально «вырвала» победу, несмотря на то, что у Марты получалось невероятным образом сводить счет к равному. 7:5 в решающем сете - великолепная победа Людмилы Самсоновой, чей соперницей в 1/4 предстанет Елена Остапенко.

Примечательно, что после встречи Самсонова отправилась к сетке для того, чтобы пожать руку своей сопернице. Но нет… в этот раз чуда не произошло, и она покинула корт без рукопожатия.

Самсонова обыграла Костюк и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

источник: «Советский спорт»
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