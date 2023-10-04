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Звёздная Касаткина больше не королева. Первой ракеткой России стала Кудерметова

WTA обновили рейтинг и «короновали» Веронику.
Звёздная Касаткина больше не королева. Первой ракеткой России стала Кудерметова
04 октября 2023 16:00
автор: Юрий Усынин
автор фото: Getty Images

В начале недели вышел обновлённый рейтинг Чемпионской гонки WTA-тура, согласно которому новой сильнейшей российской теннисисткой стала Вероника Кудерметова, обошедшая Дарью Касаткину. Она поднялась на две строчки наверх – до 15-й позиции. Бывший наш лидер расположился на одну ниже.

Стоит заметить, что это далеко не рекордный прорыв Кудерметовой, так как прошлый год она вообще закончила на девятом месте, вот только Касаткина оказалась чуть выше, поэтому оказаться сильнейшей в России у Ники снова не получилось. С 2019 по 2021 годы она стабильно находилась на 30-40-х местах, а в прошлом году сумела совершить рывок в теннисную элиту. И вот уже с прошлого лета стабильно держится в топ-20 мирового рейтинга.

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Стоит заметить, что Вероника обладает отличной подачей: по количеству эйсов в текущем сезоне она занимает шестое место – 260. Правда, среди наших девчонок есть более мощные «колотушки»: у Людмилы Самсоновой их 274 при меньшем числе сыгранных встреч. Кстати, в этом компоненте можно похвалить и Касаткину, у которой потрясающий процент точности попадания первым мячом – 75,6%. Ни у кого более в топ-30 рейтинга нет даже 70% по этому показателю.

Источник фото: Getty Images

Интересно, что несмотря на такое классное достижение, как неофициальный титул первой ракетки страны в 2023 году, Кудерметова провела сезон не слишком стабильно. Ни на одном из турниров «Большого шлема» не прошла дальше второго круга, порой проигрывала по несколько матчей подряд. Например, весной таких набралось четыре, а после «Уимблдона» пять поражений в семи играх.

Но, конечно же, и отличных турниров в исполнении Вероники хватало, благодаря чему она и оказалась на данный момент сильнейшей среди россиянок в 2023 году.

В первой половине года на крупных турнирах WTA 500 в Аделаиде и Катаре она доходила до полуфиналов, где уступала соперницам, которые стояли выше в рейтинге – Белинде Бенчич и Иге Свёнтек. Но особенно здорово россиянке удались два крайне представительных грунтовых турнира WTA 1000 (по статусу аналог мужского «Мастерса») – в Мадриде и Риме. В обоих случаях Вероника остановилась в шаге от решающего матча. В испанской столице Кудерметова обыграла двух представительниц топ-20 мирового рейтинга, Касаткину и Джессику Пегулу, а проиграла снова Свёнтек. В Вечном городе россиянка вполне могла оказаться в решающей встрече, ведь украинка Ангелина Калинина совсем не выглядела непроходимым соперником. После этого Вероника ещё вышла в финал на траве в Хертогенбоше, где уступила соотечественнице Екатерине Александровой.

И вдруг после ряда не самых удачных выступлений Кудерметова просто потрясающе проявляет себя на прошлой неделе в Токио. Турнир категории WTA 500 собрал очень солидное представительство участниц, но это нисколько не смутило россиянку. В четвертьфинале она прошла Свёнтек, которой до этого не просто проиграла все четыре матча, а взяла в них суммарно всего лишь 10 геймов. В полуфинале сломила сопротивление Анастасии Павлюченковой в тяжелейшем матче. А в решающей игре отдала только шесть геймов четвёртой ракетке мира Джессике Пегула.

Источник фото: Getty Images

У Касаткиной были финалы в Аделаиде и Истборне, а также полуфинал в Чарльстоне, но в среднем она выступала чуточку хуже своей соотечественницы. Особенно удивляет универсальность Кудерметовой: выиграла турнир на харде, единственное поражение в финале было на траве, а лучшие результаты на крупнейших турнирах показала на грунте.

Это стало возможно благодаря агрессивной игре с достаточно разнообразным арсеналом. Про подачу мы уже упоминали, Вероника также уверенно может опираться на свой мощный и достаточно надёжный форхенд, а также прекрасный психологический настрой. Он особенно важен, ведь при малейших сомнениях соперницы, Кудерметова смело перехватывает инициативу и пытается сама оформить виннерс. Но при этом в случае ошибки она не начинает нервничать или мельтешить, а продолжает гнуть свою линию.

Удивительно, как в довольно зрелом по меркам тенниса возрасте раскрывается российская теннисистка. За её прогрессом очень интересно наблюдать, главное, чтобы он теперь не останавливался.

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