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Русская теннисистка лишила американку титула. И отомстила за Касаткину

В финале турнира в Токио Вероника Кудерметова уверенно разобралась с Джессикой Пегулой.
Русская теннисистка лишила американку титула. И отомстила за Касаткину
01 октября 2023 08:47
автор: Владимир Лазарев
автор фото: WTA

Российские теннисисты на этой неделе радуют болельщиков своими выступлениями на азиатских кортах. Во вторник сразу два представителя нашей страны играли в финалах турниров ATP. В итоге Карен Хачанов выиграл первый за 5 лет титул, увезя трофей из Чжухая, а Роман Сафиуллин был в двух мячах от сенсационной победы в супербитве с Александром Зверевым.

А начиная с середины недели появился повод порадоваться за девушек. До четвертьфинала турнира WTA 500 добрались сразу четыре наших спортсменки. И хотя российского финала в итоге не получилось, в этом решающем матче было за кого поболеть.

Источник фото: Getty Images

Веронику Кудерметову долгие годы преследовало невезение. Она добиралась даже до топ-десятки мирового рейтинга, но титул в одиночном разряде у неё по-прежнему оставался только один. Он был добыт в 2021 году в Чарльстоне. В паре дела у Вероники обстояли лучше, но и там Кудерметову ожидало горькое разочарование. На Олимпийских играх в Токио они с Еленой Весниной заняли самое обидное из возможных мест — четвёртое, в матче за бронзу уступив не самым выдающимся бразильянкам Лауре Пигосси и Луизе Стефани.

Неоднозначно сложился для Вероники и нынешний сезон. Но на турнире в Токио она очень быстро обозначила свои притязания на заветный титул. А в четвертьфинале остановила на пути к трофею недавнего лидера мирового рейтинга Игу Свёнтек. Потом была яркая битва с соотечественницей — Анастасией Павлюченковой. И вот до итоговой победы остался один шаг.

В финале Кудерметовой противостояла вторая сеяная турнира в Токио — Джессика Пегула. В четвертьфинале она буквально не заметила на корте нашу Дарью Касаткину, отдав ей лишь один гейм. Так что испытание для Вероники ожидалось очень непростым.

Источник фото: Getty Images

В первом сете российская теннисистка сразу же повела с брейком, но американка догнала соперницу. В результате судьба партии решилась только в двенадцатом гейме. Пегулу в ключевой момент подвели нервы. Один сетбол, заработанный Кудерметовой, она сумела отыграть, а на втором совершила двойную ошибку.

А во второй партии Веронику было уже не остановить. Долгожданный титул был совсем рядом и это только придавало Кудерметовой дополнительного куража. В четвёртом гейме Пегула размочила счёт в сете, но повторить тот же трюк, что и в стартовой партии, ей не удалось. Этот успех в итоге стал последним для Джессики в этой игре. 7:5, 6:1 — и Вероника увозит из японской столицы второй для неё трофей WTA в одиночном разряде.

Мощь и сила приносят титулы. Хачанов выиграл первый турнир за пять лет

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источник: «Советский спорт»
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