Один час – и нет проблем. Рублёв разгромил крепкого оппонента

Андрея Рублёва на китайских турнирах словно притягивает к французским соперникам. В Пекине после победы над Кэмероном Норри россиянин капитулировал под натиском Уго Умбера в трёх сетах, проиграв на тай-брейке решающего. После переезда в Шанхай ничего не изменилось: в первом же матча на стадии 1/32 финала Андрей встретился с Кентеном Алисом.

Соперник постарался оказать достойное сопротивление, причём для и76 номера мирового рейтинга француз смотрелся очень недурно. Однако Рублёв довольно спокойно взял своё в двух сетах во многом благодаря почти безошибочной игре – всего лишь две невынужденные ошибки. Адриан Маннарино по счёту ещё более уверенно прошёл Цзэн Цзэна, но об этом тайваньском игроке вообще мало кто слышал. Француз тоже мало ошибался (шесть невынужденных), но это и не удивительно, ведь он занимает в рейтинге довольно серьёзное 23 место.

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Рублёв хоть и являлся очевидным фаворитом матче, как у букмекеров, так и в сознании зрителей, но настолько быстрой и лёгкой победы мало кто ожидал. Особенно после того, как на двух первых своих подачах у Андрея было столько проблем. Однако наш игрок отыграл брейк-пойнт отличным эйсом, а геймом ранее своей возможность брейкануть оппонента воспользовался, когда Андриан в совершенно выигрышной ситуации отправил удар смэшем в аут. Комфортное преимущество до конца сета Рублёв уже не отдал, хотя у Маннарино ближе к концу сета всё-таки нарисовался ещё один брейк-пойнт. Вот только и этот опасный момент Андрей нейтрализовал подачей на вылет, но на этот раз не диагональной, а по центру корта.

Во втором сете проблем у россиянина не возникло вообще никаких. Вернее, внутри геймов нередко борьба завязывалась, но в итоге каждый раз чуть точнее оказывался именно Рублёв, забирая решающие очки. В итоге Андрей уложился в минимально возможные шесть геймов – 6:3, 6:0.

Интересно, что Маннарино точнее подавал, но это не принесло ему дивидендов из-за плохой реализации первых мячей – выиграл лишь половину из них. У Рублёва, для сравнения, 79%. Ну и Андрей, прямо скажем, просто задавил француза своей активностью: 35 активно выигранных мячей чуть более чем за час игрового времени – это впечатляет. А при этом только пять невынужденных ошибок – вдвойне.

Источник фото: Getty Images

Далее россиянину в 1/8 финала предстоит играть с Томми Полом, который тоже победил француза, но в куда более упорном матче: Артур Филс признал поражение только после трёх сетов и 2 часов 40 минут игры. Американец довольно плохо подавал и нередко ошибался. Если оба теннисиста покажут игру, как сегодня, то у Рублёва не должно возникнуть много проблем. Но и расслабляться раньше времени точно не стоит, соперник не случайно занимает 12-е место в мировом рейтинге ATP.