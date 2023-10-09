ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Рублев за час расправился с Маннарино и пробился в четвертый круг турнира в Шанхае

Соревнования проходят с 4 по 15 октября.
Рублев за час расправился с Маннарино и пробился в четвертый круг турнира в Шанхае
09 октября 2023 13:17
автор: Александр Бойченко
автор фото: Getty Images

В понедельник, 9 октября, прошел матч третьего круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае между седьмой ракеткой мира Андреем Рублевым и французом Адрианом Маннарино. Победу одержал россиянин со счетом 6:3, 6:0.

Матч продлился 1 час 3 минуты. Рублей сделал шесть эйсов и допустил пять невынужденных ошибок. Маннарино трижды подал навылет и совершил шесть невынужденных ошибок.

В следующей стадии турнира Рублев встретится с американцем Томми Полом. Добавим, соревнования в Шанхае проходят с 4 по 15 октября.

источник: «Советский спорт»
Хачанов потерпел поражение от Димитрова и покинул турнир в Шанхае
Хачанов потерпел поражение от Димитрова и покинул турнир в Шанхае
Теннисисты провели на корте 1 час 57 минут.
09.10.2023 10:45
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Дарья Касаткина поднялась в рейтинге WTA, Людмила Самсонова вернулась в топ-20
Дарья Касаткина поднялась в рейтинге WTA, Людмила Самсонова вернулась в топ-20
В десятке лидеров изменений нет.
09.10.2023 08:23
Теннис
автор: Виталий Овсянников
Андрей Чесноков: хотел увидеть борьбу, интригу в матче со Свёнтек, но Самсонова всё проиграла сама
Однако результат и без того феноменальный.
08.10.2023 20:25
Теннис
автор: Тимур Пацюк
Свёнтек после победы на турнире в Пекине назвала Самсонову замечательным человеком
Соперницы встречались в финале соревнования.
08.10.2023 17:00
Теннис
автор: Степан Шереметьев
«Должен был выиграть тай-брейк». Медведев — о поражении от Корды на «Мастерсе» в Шанхае
Ранее россиянин уступил Янник Синнеру в финале турнира в Пекине.
08.10.2023 14:39
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Роман Сафиуллин проиграл Бену Шелтону в матче третьего круга «Мастерса» в Шанхае
Роман Сафиуллин проиграл Бену Шелтону в матче третьего круга «Мастерса» в Шанхае
Россиянин вынужден покинуть турнир.
08.10.2023 13:48
Теннис
автор: Денис Владимиров
Корда назвал победу над Медведевым одной из самых больших в карьере
Корда назвал победу над Медведевым одной из самых больших в карьере
Американец справился в двух сетах.
08.10.2023 13:19
Теннис
автор: Денис Владимиров
Шамиль Тарпищев объяснил поражение Даниила Медведева в третьем круге «Мастерса» в Шанхае
Даниил проиграл американцу Корде.
08.10.2023 12:59
Теннис
автор: Александр Кожевников
39-летняя Вера Звонарёва вышла в основную сетку турнира в Чжэнчжоу
Россиянка добыла путёвку в трёхчасовом поединке.
08.10.2023 12:45
Теннис
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.