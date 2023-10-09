Рублев за час расправился с Маннарино и пробился в четвертый круг турнира в Шанхае

В понедельник, 9 октября, прошел матч третьего круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае между седьмой ракеткой мира Андреем Рублевым и французом Адрианом Маннарино. Победу одержал россиянин со счетом 6:3, 6:0.

Матч продлился 1 час 3 минуты. Рублей сделал шесть эйсов и допустил пять невынужденных ошибок. Маннарино трижды подал навылет и совершил шесть невынужденных ошибок.

В следующей стадии турнира Рублев встретится с американцем Томми Полом. Добавим, соревнования в Шанхае проходят с 4 по 15 октября.