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Не надо нервничать, Мирра! Финалистка «Шлема» переиграла юную россиянку

Андреева-младшая упустила победу над 60-й ракеткой мира в Гонконге.
Не надо нервничать, Мирра! Финалистка «Шлема» переиграла юную россиянку
12 октября 2023 17:46
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

На WTA-250 Гонконге в одиночном разряде юная российская звёздочка тенниса Мирре Андреевой после яркой победы над украинкой Даяной Ястремской предстояло во втором круге (⅛ финала) сразиться с соперницей из Канады 60-й ракеткой мира Лейлой Фернандес. Учитывая то, в какой форме сейчас россиянка, проблем возникнуть у неё не должно было.

Мирра разобралась с украинкой в Гонконге. Ей потребовалось на это чуть больше часа

Андреева не стало долго запрягать и взяла с места в карьер. Дав сопернице порадоваться первому гейму на своей подаче, следующий Мирра благополучно забрала, чем обеспечила себе в первом сете нужное преимущество. На подаче россиянки борьба завязывалась ближе к закономерному исходу партии, но в ключевые моменты наша талантливая теннисистка прибавляла и выигрывала трудовые мячи.

С этим самым брейком, Мирра дошла до победной точки в первой партии, попутно в предпоследнем гейме забрав ещё одну подачу соперницы (6:3). Размашисто играла россиянка. А главное, с большим запасом. Было видно, что Андреева не весь свой арсенал возможностей использует, оставляя на потом различные сюрпризы.

Источник фото: Getty Images

Например, у канадки так себе работали обводящие удары, чаще всё летело в аут. У Мирры всё ложилось чётко по линиям. Бэкхэнд работал изумительно. Все свечки, которые запускала периодически Лейла, рассчитывая, что россиянка не добежит, не приносили нужного сопернице эффекта. Этот теннисный элемент девушки из элиты стараются всё реже использовать, не приносит это никаких видимых дивидендов.

Интересно, что во втором сете, вопреки логике, что Мирра должна была без проблем добить Фернандес. Но всё получилось наоборот. Андреева с самого начала отдала свою подачу, а в пятом гейме ещё одну, по сути, легко отдав всю вторую партию. В оставшиеся время россиянке и не особо хотелось напрягаться, потому что проигрывала она совсем нетипичные для себя розыгрыши (1:6).

Будто решила юная россиянка дать себе некоторое время для отдыха. С другой стороны, психология, особенно в женском теннисе, такая штука, что может сыграть в любую сторону. Игра по-настоящему подвисла. Интрига, которая совсем не планировалась.

Источник фото: Getty Images

Не к добру завелась Мирра в начале третьего сета, делая какие-то нервные выкрики до первого розыгрыша. Нестабильность в столь юном возрасте вполне можно было понять. Андреева, при всех её талантах, не всегда умеет адаптироваться к изменившемся обстоятельствам. Тем более, что Лейла Фернандес нашла противоядие против нашей девушки - быстрые выходы к сетке ставили россиянку в тупик. Эмоции взяли верх над российской спортсменкой. Третий сет она отдала точно также, как второй. Фернандес, которая однажды была в финале ТБШ, очень хорошо поймала волну и негативное настроение Мирры, чем не преминула воспользоваться. На первом же матчболе канадская девушка забрала всю игру (3:6).

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