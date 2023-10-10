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Мирра разобралась с украинкой в Гонконге. Ей потребовалось на это чуть больше часа

Андреева-младшая в двух сетах обыграла Ястремскую на китайском турнире.
Мирра разобралась с украинкой в Гонконге. Ей потребовалось на это чуть больше часа
10 октября 2023 18:18
автор: Андрей Тупиков
автор фото: HongKong Tennis Open

Юная российская звёздочка Мирра Андреева впервые участвует в турнире WTA 250 в Гонконге. В первом же круге соперницей Мирры стала прошлогодняя победительница этого турнира украинка Даяна Ястремская. Было это в уже далёком 2018 году, младшей из сестёр Андреевых тогда исполнилось 11 лет. На пять лет турнир в Гонконге прекращался. Сначала из-за организационных проблем, потом мешали ковидные ограничения.

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Мирра не так давно появилась в основной сетке взрослых турниров, но уже успела провести в Ястремской одну игру. То противостояние было в швейцарской Лозанне и россиянка уверенно одолела Даяну, повесив в одной из партий баранку сопернице (6:2, 6:0). На этот раз, казалось что всё будет иначе. Украинка до китайского турнира смотрелась вполне уверенно и могла рассчитывать на успех. Но Андреева была против.

HongKong Tennis Open

Стартовый отрезок прошёл в довольно равной борьбе. До девятого гейма соперницы вообще не отдали друг другу ни одной подачи, более того, все свои геймы девушки брали уверенно, без нервотрёпки. Но кто-то должен был дрогнуть и это оказалась Ястремская. В самый важный момент украинка проиграла подачу, а Мирра не остановилась и спокойно забрала сет. Когда это делать, если не при счёте 5:4 на своей подаче?

Психология - тонкая штука, особенно в женском теннисе, где перелом может случиться в любую секунду. Проиграв первый сет Даяна была как будто чуть обречена. Это показали самые первые розыгрыши, где на подаче Ястремской завязалась нешуточная борьба. Однако, именно Мирра отдала свою подачу, а Даяна повела со старта 2:0. Тут был большой вопрос, на кого лучше подействовал итог первой партии.

По турнирам «Большого Шлема» все хорошо помнят, что Андреева умеет собираться в самые трудные моменты. Иначе не было бы тех самых сенсационных проходов россиянки в решающие стадии больших турниров. Мирра тут же всё успешно отыграла. В середине сета показалось, что у нашей юной звёздочки начали сдавать нервы. После одного из розыгрышей Андреева начала колотить себя кулачками по ногам. Но, вновь, почему-то дрогнула Ястремская. Украинка допустила сразу три двойные ошибки на своей подаче, по сути, подарив брейк Мирре.

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Остальное было делом техники. Развить преимущество и добить уже сдавшеюся соперницу. Это Андреева умеет делать очень хорошо. А если ещё и идёт игра, то в туре даже девушки из мировой десятки лучших иногда не могу совладать с этим ураганным теннисом.

HongKong Tennis Open

В этой игре Мирре даже не представилась возможность взять матч на своей подаче. Она это сделала, когда солировала украинка. Даяна уже понимала, что это конец, поэтому совсем перестала сопротивляться в поздних розыгрышах. Как итог, 6:3. Наша талантливая девушка прошла во второй круг китайского турнира. Там ей предстоит сыграть с соперницей из Канады 60-й ракеткой мира Лейлой Фернандес.

источник: «Советский спорт»
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