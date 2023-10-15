Рублёв не устоял в битве нервов с поляком. Его крики напугали китайских фотографов

В финале шанхайского «Мастерса» Андрея Рублёва ожидало самое серьёзное испытание за весь турнир. На протяжении 11 дней расклады и сетка упорно уводили пятого сеяного от оппонентов с более высоким рейтингом. К тому же российский теннисист сумел наконец-то справиться с нервами. И добрался до решающего матча, так по большому счёту и не продемонстрировав зрителям на трибунах привычного для него яркого спектра эмоций.

За второй в сезоне трофей «тысячника» Рублёву предстояло поспорить с поляком Хубертом Хуркачем. Поляк в своё время входил в десятку мирового рейтинга и добирался до полуфинала Уимблдона. Сейчас Хуркач переживает некое подобие ренессанса и в Шанхай прибыл в роли 16-го номера рейтинга. Счёт в очных противостояниях между двумя теннисистами на момент начала шанхайского финала был равным — 2:2. Причём две последние встречи, пришедшиеся на прошлый год, остались за Рублёвым. Так что фаворитом матча, безусловно, был Андрей, но для победы необходимо было сохранять максимальную концентрацию на протяжении всей игры.

На удивление, в стартовой партии с этим у российского теннисиста возникли проблемы. Груз ответственности буквально придавил Рублёва к шанхайскому харду. В одном из эпизодов он в негодовании пнул мяч, который по итогам розыгрыша остался на его стороне. А когда Андрей по итогам шестого гейма потерял-таки свою подачу, зрителям представилась возможность ознакомиться с особенностями русской ненормативной лексики. А заодно и прочувствовать всю мощь голоса нашего теннисиста. В итоге спасти партию Рублёву не удалось. У Хуркача одна за одной полетели почти идеальные по силе и направлению подачи. 3:6 — и Андрей проиграл свой первый сет на этом «Мастерсе».

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Во втором сете Рублёв, поняв, что отступать некуда, сумел взять себя в руки. И это очень быстро принесло свои плоды. Андрей взял подачу соперника и уверенно удерживал добытое преимущество. При счёте 5:3 российский теннисист вышел подавать на сет и успешно справился с поставленной задачей. Зеркальные по отношению к первой партии 6:3, и теперь теннисистам предстояло самое интересное.

Ключевой момент в решающей партии мог наступить уже в третьем гейме. В нём Хуркач вёл со счётом 40:15, но под давлением Андрея доигрался до брейк-пойнта. С огромным трудом поляк отстоял свою подачу. А Рублёв в очередной раз продемонстрировал зрителям, как выглядит крайне мотивированный человек, у которого не получается то, что он задумал.

Источник фото: Getty Images

В десятом гейме над пропастью повис уже Андрей. Теперь уже он вёл 40:15, но позволил сопернику добраться до брейк-пойнта. А учитывая, что первым в сете подавал Хуркач, это означало матчбол. Рублёв с негодующими криками бросился к трибуне — к тому самому месту, где сидели ни в чём не повинные китайские фотографы. И со всей мощью голоса обрушил в их сторону негодование от складывающейся ситуации, пытаясь узнать хоть у кого-нибудь, сколько это ещё будет продолжаться. . Судья на вышке выписал Рублёву предупреждение с формулировкой «за агрессивное поведение на корте». После чего Андрей смог успокоиться, эйсом отыграл матчбол и восстановил равенство в партии.

Судьба шанхайского титула в результате решалась в 13-м гейме третьей партии. Его Рублёв начал с мини-брейка и на переход отправился при счёте 4:2 в свою пользу. После этого Андрею оставалось держать свою подачу. Но всё-таки провести идеальный тай-брейк Рублёву не удалось. Он добрался до матчбола, но следующий переход теннисисты делали уже при равенстве. У Андрея был матчбол, но Хуркач устоял и своим очередным шансом воспользовался бережнее. 9:7 на тай-брейке и 7:6 в решающей партии — титул ушёл в руки поляка. Но поход Рублёва по турнирной сетке «Мастерса» в Шанхае в любом случае получился ярким и запоминающимся.