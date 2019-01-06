Новая травма Шараповой. Итоги первой теннисной недели

Теннис 06 января 2019 18:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

«Советский спорт» – о том, чем запомнится первая неделя нового теннисного года.

Финал Даниила Медведева в Брисбене, обидный проигрыш Карена Хачанова в Дохе, а главное – возвращение Марии Шараповой в Шеньчжене и… новая травма россиянки.

ФИНАЛ МЕДВЕДЕВА

Концовка прошлого сезона так вдохновила нас победами российских игроков, что нового мы ждали с особым нетерпением. Удержатся ли на своих позициях Карен Хачанов и Даниил Медведев? Подтянется ли к ним Андрей Рублев? Сумеют ли ребята сделать новый шаг к вершине, пробиться в топ-10, побороться за что-то на мейджорах? Отсюда – столь высокий интерес к первым турнирам наступившего года. Сложившиеся для российских парней не вполне однозначно.

Хачанову не повезло – он, как и Рублев, отправился в Доху (предварительно сыграв на шоу-турнире в соседнем Абу-Даби), но в первом же круге попал на Стэна Вавринку. Швейцарец все ближе к возвращению собственной оптимальной формы, мотивация у него – запредельная, опыта – не занимать, и… В общем, все это сработало не в пользу россиянина – Карен уступил 6:7, 4:6.

Рублев прошел чуть дальше – в стартовом раунде справился с Андреасом Сеппи, но следом уступил грузину Николосу Басилашвили (который после дал трехсетовый бой самому Новаку Джоковичу). А вот Медведев…

Пора уже привыкнуть, что Даниил всегда здорово начинает сезоны! В 2017-м он внезапно для многих отметился финалом в Ченнаи (когда не входил даже в топ-100). В прошлом году взял первый титул – в Сиднее. И вот, теперь едва не повторил тот успех. Приехав в Брисбен уже 16-й ракеткой мира (а не 84-й, как было год назад). Сетка? Жесть! Энди Маррей – на аперитив, затем – Милош Раонич, Жо-Вилфрид Тсонга… Да, все не на пике, но все были в топ-5, были в финалах «Больших шлемов», про заслуги сэра Энди и говорить не стоит… Медведев прошел всех! Уверенно, мощно, умело прибавляя в нужные моменты. «Он уже – топ-игрок. С этим придется считаться», – признался Маррей.

В финале Даниила ждал Кеи Нисикори. И это рандеву для теннисистов – второе за последние полгода. Минувшей осенью они уже сошлись в борьбе за титул. В Токио. И при родных трибунах японец уступил.

Увы, свой худший матч на неделе Медведев выдал именно в финале. Ну, как худший? Вел с брейком в первом сете и едва не сделал счет 4:0. Потом сам отыграл 8 брейк-пойнтов во второй партии. И имел шансы на подачу соперника в начале решающей. Но стабильности не хватало, нервы опять дали о себе знать, а Кеи – все-таки, тоже бывший игрок из топ-5, да и ныне – девятый номер рейтинга. Девять финалов до этого он подряд проиграл. Десятый – с трудом – но все же выиграл (6:4, 3:6, 6:2). Оставив Даниила без четвертого титула.

Впрочем, поверьте - четвертый ждать недолго!

ТРАВМА ШАРАПОВОЙ

Пожалуй, главная интрига всего женского Тура – что покажет Шарапова? Прошлый сезон она закончила досрочно – по окончании US Open. Затем немного отдохнула и… закрылась на сборах, готовясь к новому году. Прежде всего – работая над физикой. Чтобы стать выносливей. Сильнее. Чтобы подготовить организм к нынешним запредельным нагрузкам и тем самым избежать новых травм. Что мы увидели по возвращении Марии?

То же, что видели на протяжении последних полутора лет. Один хороший матч (победа над Тимеей Бачински), один плохой (против Ван Синюй), и… новую травму. Опять же старые проблемы – с плечом и левым бедром – вынудили Шарапову сняться с четвертьфинала против Арины Соболенко (при счете 1:6, 2:4). Во встрече, в которой, будем честны, даже у здоровой Марии шансов на победу не было – белоруска полностью была сильней по всем статьям.

Формально, это всего шестой случай в карьере Шараповой, когда она снялась по ходу матча. По факту – с момента возвращения после дисквалификации Мария из-за проблем со здоровьем не доиграла до конца 12 турниров из 20, на которые все же приехала (не считая о тех, на которых лишь обещала сыграть)! И такое впечатление, что ее зимний сбор и пахота на кортах в Майами особых результатов не дали. Плечо и бедро как беспокоили Шарапову, так и продолжают беспокоить. Тело с нагрузками не справляется. Физически Мария «не тянет». Отсюда – нет стабильности. Нет возможности набрать оптимальную игровую форму. Нет уверенности в собственных силах. И, в общем, нечего противопоставить серьезным соперницам. Бачински еще можно одолеть. Но вот таких, как Соболенко – не получится. В Шеньчжене Мария могла выбыть раньше – 17-летняя Ван Синюй взяла у нее первый сет! И только травма юной китаянки избавила Шарапову от необходимости спасать этот матч. Обидно за девушку, кстати.

Что при таких раскладах ждать от россиянки на предстоящем Australian Open, да и в целом по ходу сезона? Если честно – не знает никто. Но есть ощущение, что, в общем, ничего особенно хорошего ждать пока не приходится…