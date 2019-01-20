Счастье – в Насте! Павлюченкова вышла в четвертьфинал, Шарапова – нет

Теннис 20 января 2019 20:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Мария Шарапова не сумела пробиться в четвертьфинал Australian Open – в воскресенье она уступила австралийке Эшли Барти. Зато в восьмерку лучших на турнире вошла Анастасия Павлюченкова, одолевшая пятую ракетку планеты – американку Слоан Стивенс. При этом Мельбурн уже покинул Роджер Федерер. «Советский спорт» – об основных события седьмого дня чемпионата.

НОВЫЙ ПРОВАЛ ШАРАПОВОЙ

– У Барти – непростой стиль, против нее очень сложно играть. И она выдала отличный матч. Да, у меня все равно были шансы, но я ими не воспользовалась. Я выпала из игры на много геймов подряд, дала сопернице почувствовать уверенность в себе, а Эшли из тех теннисисток, кто с такой уверенностью действует еще лучше.

Шараповой после матча четвертого круга оставалось только вздыхать.

Да, мы были рады ее победе над Каролиной Возняцки. Да, Мария во встрече с датчанкой играла просто волшебно! Красиво, мощно, постоянно атакуя. Да, она победила заслуженно – при том, что Каро вовсе не выглядела девочкой для битья. Но все это перед встречей Шараповой с Барти не значило ровным счетом ничего. Мария и в лучшие годы не отличалась стабильностью. А после дисквалификации и постоянных травм ей вовсе крайне редко удается провести две-три хорошие встречи подряд. Тем более – против серьезных соперниц. Эшли – может, пока и не топ. Но она – уже 15-я в мире. Она молода – ей 22 года – а значит, только набирает обороты. И еще она редкий пример австралийки, которая здорово играет в Австралии. При этом Барти пока не входит в список тех, на кого Шарапова настраивается по-особенному. Как на ту же Возняцки. Или на Симону Халеп. А без такого настроя у Маши редко получается показать феноменальную игру.

Увы, так и вышло. В воскресенье на центральном корте «Мельбурн-Парка» россиянка потерпела очередное поражение.

Даже во встрече с Возняцки ей не удалось избежать нескольких спадов. И если первый сет против Барти Шарапова провела на том же высоком уровне, затем случился ожидаемый провал. Вот только длился не он не два-три гейма, как в поединке с Каро. А на протяжении 40 минут! И этого хватило, чтобы Эшли взяла 9 геймов подряд, устроила Марии разгром во втором сете (6:1) и повела 4:0 в третьем. Более того – россиянка была в одном очке от того, чтобы «гореть» и 0:5 – но смогла отыграться. Даже вернулась в борьбу. И почти сравняла счет в этой партии. Но поезд ушел, Барти получила слишком серьезный гандикап, и ее эйс на третьем матчболе поставил точку в этой встрече.

Как часто мы уже это видели – вслед за потрясающим матчем Шарапова провела очень бледный. И вновь покинула турнир «Большого шлема», не сумев выйти в четвертьфинал.

– Мне понравилось кое-что из того, что я показала на корте на этой неделе, – призналась Мария. – Но еще много есть, над чем работать. Нужно уделять внимание плечу. Заботиться о собственном здоровье. Нужно усилить подачу, но опять же, здесь многое упирается в проблемы с рукой. У меня хватает целей и задач на год. И я постараюсь все их выполнить.

– Вы все еще верите, что вам по силам выиграть «Большой шлем»?

– Если бы не верила, мне было бы сложно работать так много, как я работаю сейчас.

ЦИФРА

51 невынужденную ошибку допустила в матче с Барти Шарапова. Из них 10 – двойные ошибки на подаче.

УСПЕХ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ

Что не сумела Шарапова, удалось Анастасии Павлюченковой. Кто бы думал, что Настя, прилетев в Мельбурн после неудачного прошлого года в качестве аж 42-й ракетки планеты, так уверенно будет играть на этом Australian Open! Но вот – россиянка на одном дыхании пробилась в четвертый круг. Где в воскресенье справилась со Слоан Стивенс.

Девушкам, правда, пришлось сидеть допоздна – на корт соперницы вышли в 12-м часу ночи. И судя по первым же геймам, стало понятно – быстрого матча не будет. Вязкая, упорная борьба за каждое очко – в таком режиме прошли все три партии. При этом ближе к концовке стартового сета стало заметно – Павлюченкова имеет преимущество. В скорости. В мощи ударов. Только слишком часто принимает спорные решения, которые то и дело стоят ей важных очков… Отсюда – поражение на тай-брейке (3:7). Отсюда же – неважное начало второй партии, когда Стивенс первой делает брейк и вырывается вперед 3:1.

На этом успехи Слоан и закончились. Чем дальше, тем очевиднее, что Анастасия сама ведет розыгрыши и справляться с давлением с ее стороны американке удается все труднее. В половине второго часа ночи россиянка сравняет счет в матче по партиям. Потом продолжит укреплять преимущество. И если в начале последнего сета Стивенс каким-то чудом спасает аж 8 брейк-пойнтов (!), то дальше все развивается быстро. Еще 20 минут – и Анастасия мощным прострелом от задней линии поставит точку в этом ночном поединке.

И второй раз в карьере выйдет в четвертьфинал на Australian Open.

НИЗВЕРЖЕНИЕ РОДЖЕРА

Если прошлогодняя чемпионка Австралии выбыла уже в третьем раунде при непосредственной «помощи» со стороны Шараповой, то прошлогодний чемпион протянул немногим дольше. В воскресенье сдался и Федерер. Ну, не совсем сдался… Не устоял под натиском, напором и мощью Стефаноса Циципаса. Внук олимпийского чемпиона по футболу в составе сборной СССР Сергея Сальникова мог все решить в этом матче в трех сетах. Но первый тай-брейк Роджер с трудом оставил за собой – 13:11. На опыте. На классе. Возможно – на везении. Ничто из этого ему не помогло развить успех. Грек с русскими корнями замучил швейцарца своими подачами, прострелами от задней линии, выходами к сетке, обводящими ударами… Всем тем, чем Роджер сам привык мучить соперников. Но Федереру – уже 37. Циципасу – лишь 20. И сил у него больше. И амбиций. И, видимо, желания.

И нет – это не стало сенсацией. В конце концов, Стефанос – 15-й номер рейтинга. Один из тех, от кого в первую очередь ждут серьезных успехов уже в ближайшие годы. В том числе – в нынешнем сезоне. Он не был фаворитом в матче с Роджером, но сделал то, на что надеялись многие. Показал, что поколение «Next» все же способно бороться с прежними лидерами. Не просто бороться – а побеждать! И, значит, готово в обозримом будущем сменить их на вершине.

А Федерер теперь, к слову, покинет топ-5 рейтинга. Зато впервые с 2016 года сыграет на грунтовых турнирах.

СКАЗКА ТИАФО

– Не представляете, как много это для меня значит! И как долго я рвал задницу, чтобы стоять сейчас здесь!

Фрэнсис Тиафо плакал, давая интервью после матча. В воскресенье ему исполнился 21 год. И в свой день рождения американец вышел в четвертьфинал Australian Open, переиграв Григора Димитрова.

– Вы знаете историю жизни вашего очередного соперника? – чуть позже спросили Рафаэля Надаля.

– Нет, если честно. Но я ее изучу.

Там есть, что изучить. О жизни и пути к успеху Фрэнсиса можно снять фильм. Люди любят такие истории. И они часто случаются в спорте. Но, все же, остаются редкостью в теннисе – как ни крути, а спорте очень дорогом.

Тиафо – сын эмигрантов из Сьерра-Леоне. Он рос не в нищете, но в бедности. Его родители уехали в США в 90-е. Мама работала медсестрой, папа трудился на стойке. В чем Фрэнсису повезло – так это в том, что его отец попал разнорабочим в теннисную академию в Мэриленде. Где Тиафо – так скажем, «по блату», и взял ракетку в руки. И даже стал тренироваться. По ночам, в свободное от посетителей время.

– Я каждый день видел богатых детей, некоторых привозили на тренировки личные водители. И часто им завидовал. Мы с братом стеснялись, что ходим в старых майках и в дырявых кроссовках, а ракетки нам часто отдавали другие ребята – после того, как им дарили новые. Но отец всегда говорил: «Вам нечего страдать! У вас – американское гражданство, у вас – все возможности, чтобы добиться успеха. Так что идите – и добивайтесь!» – рассказывал Тиафо.

Сейчас он – 39-я ракетка планеты (в понедельник поднимется выше), у него за плечами уже есть один титул, он пять сетов гонял Федерера в первом круге US Open-2017… В прошлом году Фрэнсис купил дом для матери и квартиру – для своего отца. Он уже хорошо зарабатывает. Но главное, конечно, не в этом. Тиафо – один из тех, в ком видят суперзвезд будущего. Как и Циципас, на нынешнем Australian Open он уже доказал, что видят не зря.

УВЕРЕННЫЙ НАСТРОЙ МЕДВЕДЕВА

Циципас и Тиафо уже вышли в четвертьфинал. В понедельник это попробует сделать Медведев. Правда, соперник у россиянина – пожестче, чем Димитров, и даже Федерер. Даниила ждет встреча с самим Джоковичем.

– Что можете сказать о Новаке?

– Могу сказать, что он, наверное, играет не так, как раньше. Или мне просто так кажется. Но раньше, когда Джокович был молодой, я смотрел его матчи по телевизору, и это казалось безумием: он мог пять часов рубиться с Марреем или кем-то еще, и при этом не просто избегал спадов – он прибавлял к концу игры! Сейчас это не так. Против Новака теперь есть шансы. Он проиграл три матча молодым ребятам в конце прошлого года. И я постараюсь так же, как они, найти возможности, чтобы его победить.

Сам Даниил в начале этого сезона сыграл финал в Брисбене, а в Мельбурне в трех матчах не отдал оппонентам ни сета. Никому – в том числе и бельгийцу Давиду Гоффену, которого прошел в третьем раунде. Новак же «подарил» одну партию Денису Шаповалову, правда, затем «уничтожил» канадца – 6:0. В двух предыдущих очных матчах с Медведевым Джокович дважды победил. Но… Это было давно.

– Я и тогда смог с ним побороться, пусть оба раза и уступил. А ведь с тех пор я серьезно прибавил! – отметил россиянин. – Что хорошо в Новаке – он дает тебе время, чтобы ты мог что-то придумать на корте. Это не Федерер, который бьет по восходящему мячу. И не Раонич, который заставляет носиться по корту, как сумасшедшему. Бесспорно, Новак – выдающий теннисист. Но против него можно строить игру. А значит – у меня будут шансы.

Согласитесь, хороший настрой! И такие слова – куда интереснее, чем банальщина, вроде «Я буду горд сыграть против него» или «Джокович – фаворит, но я постараюсь что-нибудь сделать». Другой вопрос – что мы действительно увидим в понедельник? И не заставит ли Новак Медведева жалеть о собственных словах?

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Новак ДЖОКОВИЧ

(Сербия, 1) Даниил МЕДВЕДЕВ

(Россия, 15) 22 мая 1987 года Родился 11 февраля 1996 года 31 год Возраст 22 года 188 см Рост 196 см Белград (Сербия) Место рождения Москва (Россия) Монте-Карло (Монако) Место проживания Монте-Карло (Монако) 1 Рейтинг ATP 19 72 Титулы ATP 3 $125 847 879 Призовые за карьеру $2 664 255 2 Личные встречи 0

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Год Турнир Покрытие Стадия Победитель Счет 2017 Кубок Дэвиса

(Нове Место, Сербия) хард 1-й круг Джокович 3:6, 6:4, 6:1, 1:0 – отказ 2017 Истборн

(Великобритания) трава полуфинал Джокович 6:4, 6:4

Открытый чемпионат Австралии

Мельбурн

Турнир «Большого шлема»

Открытые корты

Покрытие – хард

Общий призовой фонд: $60 млн

Мужчины. Одиночный разряд. 4-й круг

Надаль (Испания, 2) – Бердых (Чехия) – 6:0, 6:1, 7:6 (7:4)

Тиафо (США) – Димитров (Болгария, 20) – 7:5, 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 7:5

Циципас (Греция, 14) – Федерер (Швейцария, 3) – 6:7 (11:13), 7:6 (7:3), 7:5, 7:6 (7:5)

Баутиста-Агут (Испания, 22) – Чилич (Хорватия, 6) – 6:7 (6:8), 6:3, 6:2, 4:6, 6:4

Женщины. Одиночный разряд. 4-й круг

Павлюченкова (Россия) – Стивенс (США, 5) – 6:7 (3:7), 6:4, 6:3

Коллинс (США) – Кербер (Германия, 2) – 6:0, 6:2

Барти (Австралия, 15) – Шарапова (Россия, 30) – 4:6, 6:1, 6:4

Квитова (Чехия, 8) – Анисимова (США) – 6:2, 6:1

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Завтра. 13.00 мск (ориентировочно)

Мужчины. 4-й круг

Даниил Медведев (Россия, 15) – Новак Джокович (Сербия, 1)

Прямая трансляция – на канале Eurosport