Ненастье в игре Насти. Павлюченкова проиграла в четвертьфинале Australian Open

Теннис 22 января 2019 17:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Анастасия Павлюченкова не смогла дожать Даниэль Коллинс, Петра Квитова вышла в полуфинал и лишила Симону Халеп лидерства в рейтинге, а Стефанос Циципас продолжает удивлять мощной игрой и своими победами. «Советский спорт» – об основных итогах девятого дня Australian Open.

ПРОРЫВ КОЛЛИНС

Никто не ожидал увидеть в четвертьфинале Коллинс. Справедливости ради, и Павлюченкову в нем мало кто ждал. Но только потому, что Анастасия неудачно провела прошлый год. Так-то она ранее четырежды была в восьмерке лучших на «Больших шлемах», в том числе в Мельбурне – в 2017 году. Была 13-й ракеткой планеты. Имеет за плечами 12 одиночных титулов. По сравнению с Даниэль, Настя – заслуженный ветеран Тура! При том, что ей всего 27 лет. А Коллинс – 25.

Американка? Еще год назад о ней никто толком не слышал. Она стояла во второй сотне рейтинга, в Мельбурне не прошла квалификацию, после чего поехала играть турнир ITF в Ньюпорт-Бич. Но именно победа на нем (в финале Коллинс одолела нашу Софью Жук) придала толчок ее карьере. Весной Даниэль дошла до полуфинала в Майами, ворвалась в топ-50, а на нынешний Australian Open приехала в качестве 35-й ракетки планеты (Анастасия была 42-й). И все равно… Талантливой юниоркой ее не назовешь, крупных побед над звездными соперницами – не было (не считая поединка с Винус Уильямс в Майами). И в список фаворитов Мельбурна Коллинс уж точно не входила.

У нее в целом необычная судьба. Для теннисистки.

– Когда мне было 15-17 лет, я была очень далека от уровня сильнейших юниорок мира, – признает Даниэль. – У меня не было особого таланта. И я не делала серьезной ставки на теннис. Лишь в колледже поняла, что если буду много работать, смогу добиться успеха. И то – не факт, что получится. Поэтому я больше внимания уделяла учебе. А спорт – он был на втором плане.

Поэтому Даниэль осталась незамеченной для большинства экспертов и болельщиков. Да, она дважды выиграла чемпионат NCAA (студенческая лига американского спорта). Но в теннисе эти успехи не котируются. И игроков, добившихся успеха в Туре после подобных титулов, можно назвать наперечет (самый яркий пример – Джон Изнер). Два года Коллинс вовсе не играла – не из-за травм, а потому что не видела смысла. Но постепенно поняла, что даже на скромных турнирах можно заработать чуть больше, чем в офисе. И стала чаще выступать в ITF-Туре. И тут – внезапно! – у нее появились победы!

До этого Australian Open американка всего пять раз была в основе «Больших шлемов». И ни разу не прошла первый круг. В игре с Юлией Гергес в стартовом раунде в Мельбурне она была в трех очках от того, чтобы вылететь снова. Но все-таки сумела дожать немку. А следом прошлась по соперницам, как каток – Сахия Викери, Каролина Гарсия, да даже Анджелика Кербер – никто не смог совладать с ее мощью! В четвертом круге вторая ракетка планеты взяла у Даниэль всего два гейма… Была надежда, что с Коллинс справится Настя. Однако – увы.

Павлюченкова тоже оказалась блестяще готова к турниру. Гораздо лучше, чем думали все (кроме нее самой и ее команды, разумеется). Две девушки из топ-10 полноценно прочувствовали, что значит мощный, агрессивный теннис Насти, когда у россиянки получается почти все. Кики Бертенс и Слоан Стивенс отправились паковать чемоданы после встреч с Павлюченковой. И первый сет матча с Коллинс показал – Анастасия совсем не против впервые выйти в полуфинал «Большого шлема»!

Дальше что-то сломалось. Россиянка начала ошибаться. А Даниэль стала все попадать. В относительно равной борьбе ей удалось оставить за собой вторую партию (7:5). А в третьем за 15 минут Коллинс уже вела 5:0 и заработала матчбол на приеме. «Баранки» Насте удалось избежать. Спасти ситуацию в целом – не вышло.

– В начале встречи Анастасия полностью контролировала ход игры. Я думала, смогу сыграть так же, как с Кербер, только соперница мне этого не дала. Мы с Павлюченковой во многом похожи – обе стараемся атаковать, бить постоянно по восходящему мячу. Вот только у нее все это получалось лучше. Я же, хотя бы, не сдалась. Я много думала, что надо исправить. В итоге поменяла и работу ног, и подход к розыгрышам. Стала более терпеливой. Научилась разгадывать ее комбинации. В конечном счете, все это принесло успех, – признается Коллинс.

В любом случае, Павлюченкова – молодец! А Даниэль… Как за нее не радоваться? Только за этот турнир она заработает больше, чем за все годы карьеры (минимум 920 000 долларов). А главное – еще не факт, что Петра Квитова сможет ее остановить. Неплохо для девушки, которую никогда не считали особо талантливой? И которая раньше ни разу не играла в основе Australian Open?

ВОЗВРАЩЕНИЕ КВИТОВОЙ

– Все, что связано с теннисом после того инцидента, я называю свой второй карьерой. И сейчас в этой карьере я впервые пробилась в полуфинал «Большого шлема»! – счастливо улыбалась Петра Квитова.

– Как спортсменка, я, конечно, расстроена. Но как человек – очень рада за Петру. Мы все ее очень любим. И рады, что она вернулась. В ее отсутствие все было… не таким, – улыбнулась Эшли Барти.

Осенью 2016 года грабитель, ворвавшийся в квартиру двукратной чемпионки Уимблдона, едва не лишил ее жизни. Но Петра сумела отбиться от мужика с ножом, хотя и получила глубокие порезы. Три пальца левой – рабочей – руки врачи спасли с трудом. Несколько месяцев ушло на лечение. И Квитова вернулась. Не сразу, не с первых матчей, но набрала свою форму. А в этот вторник вышла в полуфинал Australian Open. Что, помимо прочего, означает две вещи. Во-первых, Симона Халеп уступит звание первой ракетки мира. Во-вторых – прямо сейчас, в онлайн-рейтинге, вершину занимает как раз Петра!

– Я за этими вещами не слежу, – призналась чешка. – Пока я в сетке турнира, меня волнует только предстоящий матч. И сейчас я полностью сосредоточена на полуфинале. А рейтинг… О нем подумаю потом.

Формально, шанс стать первой ракеткой имеют еще три спортсменки – японка Наоми Осака, другая чешка Каролина Плишкова и украинка Элина Свитолина. Но глядя на слезы Петры после ее победы над Барти, многим очень-очень сильно захотелось, чтобы удача улыбнулась ей опять. Вспоминая все то, через что прошлось пройти этой девушке, и понимая, скольких трудов ей стоило вернуться на вершину, это, наверное, было бы справедливо.

СКАЗКА ДЛЯ СТЕФАНОСА

– Вы как-то сказали, что полуфинал «Шлема» – ваша задача на сезон.

– Все верно.

– Только полуфинал?

– Это всего лишь первый шаг. Я бы сказал – задача-минимум. Теперь все только начинается. Конечно, я планирую большее. И чувствую, что у меня есть силы развить свой успех.

Стефанос Циципас сделал то, что в этом сезоне не смогли ни наш Карен Хачанов, ни Энди Маррей, ни прошлогодний финалист Australian Open Марин Чилич, ни даже сам Новак Джокович (правда, последний – не в Мельбурне, а в Дохе). Остановил Баутисту-Агута. Испанец – невысокий, щуплый, но очень-очень быстрый и техничный – мощно начал год, взяв титул в столице Катара и выйдя в четвертьфинал Australian Open. Его теннис был безупречен! Его умение бороться и стоять до конца в пяти сетах, вызывало лишь уважение. Но юный грек с российскими корнями, выбивший ранее самого Федерера, потуг Роберто особо не заметил. Провел еще один блестящий матч. И добился успеха. В свои 20 лет став самым юным полуфиналистом «Шлема» со времен Джоковича на US Open-2007. И самым юным в Австралии – после Энди Роддика аж в 2003-м!

– Вообще, когда в начале года я называл полуфинал на «мейджоре» одной из главных целей на сезон, то сам себя считал сумасшедшим. Но вот – это реально! Это случилось! Пусть и похоже на сказку, – смеялся Циципас.

Интересно, остался у грека запал на Надаля?