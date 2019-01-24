Рафа, это – пять! Надаль пятый раз в карьере вышел в финал Australian Open

Теннис 24 января 2019 15:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Победа Рафаэля Надаля над Стефаносом Циципасом, первый за пять лет финал «Большого шлема» для Петры Квитовой и второй подряд – для Наоми Осаки. «Советский спорт» об основных события 11-го дня Открытого чемпионата Австралии.

25-й ФИНАЛ НАДАЛЯ

– Как думаешь – Циципас выиграет несколько «Больших шлемов»? – спросил Джон Макинрой Рафаэля Надаля.

– Я не тот человек, который скажет «Нет». Стефанос – отличный игрок. Он все умеет – мощно подавать, держать заднюю линию, выходить к сетке. Ему всего 20 лет, а он уже сыграл здесь полуфинал. Конечно, думаю, у него есть шансы в будущем выиграть несколько «Шлемов».

– Ты вообще тут прошелся по молодым игрокам – Де Минор, Тиафо, теперь – Циципас. Что сказал бы этим ребята?

– Да мне нечего им говорить! Они и сами все знают. Знают, что могут бороться на высоком уровне. Что могут стать чемпионами. Все эти парни очень молоды, но прибавляют с каждым месяцем и против них все сложнее играть. Здесь и сейчас у меня получилось. Но кто знает, как все изменится в скором времени?

Надаль прав – молодежь наступает на пятки. Но в настоящий момент лидеры остаются лидерами. Рафа не выступал с прошлогоднего US Open. Зимой перенес операцию на колене. Накануне Australian Open снялся с турнира в Брисбене. Но вот – приехал в Мельбурн и сходу вышел в финал! Циципас, ранее выбивший самого Федерера, не показал всего, что мог. То ли сам перенервничал. То ли испанец ему не позволил. Все закончилось быстро – в трех сетах. С баранкой в заключительной партии. А Рафа в пятый раз в карьере вышел в решающий матч Australian Open. И в 25-й – на «Больших шлемах»! Ранее подобное удавалось лишь Роджеру (у швейцарца – целых 30 финалов). Если когда-нибудь вся эта молодая гвардия, в том числе и Стефанос, смогут все-таки Надаля потеснить, то вот получится ли у кого-то из них повторить его достижения?

Вопрос очень сложный.

ВТОРОЙ ФИНАЛ ОСАКИ

– Не думаю, что Наоми может провести еще один такой матч! С таким количеством победных ударов и таким малым процентом брака. Она сыграла невероятно. Возможно, показала лучший теннис в жизни.

Каролина Плишкова отдала должное сопернице. Чешка, которая накануне спаслась со счета 1:5, 30:40 в решающей партии против самой Серены Уильямс (!), была полна решимости пробиться в финал. И снова выглядела здорово. Очень здорово. Можно сказать – потрясающе! Но вот японка… Японка показала какую-то феноменальную игру.

– Конечно, у меня были шансы, – отметила Плишкова. – Но в тех ситуациях, когда они возникали, от меня почти ничего не зависело. Я боролась, ждала ошибок Наоми, искала возможности самой начать атаку. И это позволило зайти в третий сет. Но в ключевые моменты соперница блестяще подавала, сама вела игру, владела инициативой и заслуженно добилась победы.

Впервые с 2001 года девушка, впервые выигравшая «Большой шлем», на следующем аналогичном турнире сумела дойти да финала. Последней была Дженнифер Каприати. Американка тогда после дебютного титула Australian Open до кучи покорила еще «Ролан Гаррос». Посмотрим, удастся ли Наоми вслед за успехом в Нью-Йорке отпраздновать его еще и в Мельбурне. Возможно, это было бы красиво – по крайней мере, Осака сможет сполна насладиться победой (чего Серена ей не позволила на US Open). Но для этого как-то придется справиться и с Квитовой.

А против Петры, скорее всего, придется показывать теннис еще более высокого уровня, чем удалось японке против Плишковой.

ТРЕТИЙ ФИНАЛ КВИТОВОЙ

– Еще недавно я не знала, смогу ли в принципе сыграть. Сохранят ли мне руку. Смогу ли я восстановиться. А теперь я в финале «Большого шлема». Впервые для себя за пять лет! – Петра светилась от счастья, и вместе с ней радовались все 20 000 болельщиков на трибунах арены Рода Лейвера.

Нападение грабителя в собственной квартире в 2016 году едва не поставило крест на карьере Квитовой. Эту ужасную историю знают все. Но чешка сумела не только отбиться от человека с ножом, пусть и получив серьезные порезы. Она смогла всего за полгода восстановить функциональность руки, набрать хорошую форму и вернуться в Тур. В начале прошлого сезона Квитова уже была в элите. Она доминировала, брала титул за титулом, в какой-то момент претендовала на вершину рейтинга. Но именно на «Шлемах» немного «буксовала». Не хватало стабильности. Возможно – и веры в себя.

Сейчас, в Мельбурне, Петра катком прошлась по соперницам, дойдя до финала, не потеряв ни сета. Матч с Даниэль Коллинс сложился непросто. В первую очередь – из-за жуткой жары. Когда столбик термометра преодолел отметку в 38 градусов, крышу на центральном корте решили закрыть. Чешка успела выиграть партию на тай-брейке – 7:6 (7:2). Второй сет дался ей уже легко – 6:0.

– Я лично считаю, что матч нужно заканчивать в тех же условиях, в которых он начинался. Но моего мнения никто не спрашивал, – пожмет плечами Даниэль. – Конечно, когда крышу закрыли, ситуация изменилась. И это повлияло на игру. С другой стороны, нужно отдать должное Петре – она действовала превосходно. Я же все равно могу быть довольна собой. Никто не ожидал увидеть меня здесь в полуфинале. Но я доказала, что умею бороться на равных с самыми серьезными соперницами.

– Я выиграла восемь последних финалов подряд. И эта серия придает мне уверенности, – отметила Петра. – Ведь каждый матч разный – на разных турнирах, покрытиях, с непохожими друг на друга соперницами. Но в любых обстоятельствах я сумела добиться успеха. Мне нравиться играть финалы. Я, правда, все еще не верю, что вышла в финал здесь. Но с этой мыслью я как-нибудь свыкнусь. А потом буду готовиться к решающей встрече.

И да – помимо титула чемпионки Australian Open, Наоми и Петра разыграют еще один, «бонусный» приз: звание первой ракетки планеты.