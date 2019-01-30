Как Маша всех обманула. Шарапова снялась с оскандалившегося турнира

Теннис 30 января 2019 22:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Николаев Ярослав

Автор «Советского спорта» отправился на теннисный турнир, где оказался обманутым сегодня. Как и многие другие тысячи зрителей.

Мария Шарапова снялась с турнира в Санкт-Петербурге. Провела один матч, а потом сослалась на травму плеча. И все – уехала.

Зрители пришли, зрители жаждали традиционного набора автографов, селфи и всего сопутствующего. Ничего не было. Даже конфет не раздали.

Увеселительно-туристическая поездка такая получилась: Маша сходила в Эрмитаж, сделала селфи на фоне Зимнего дворца, посетила Мариинку. Один матч – и все. Ракетку зачехлила. Ну, можно сказать – два матча. Один был шуточный, товарищеский – с Александром Медведевым.

Вы, наверное, думали переживать за Машу. Мол, теперь после дисквалификации и череды травм будет она биться в каждом матче. Нет, все просто. Вас использовали.

При этом организаторы ничего предъявлять Маше не будут. Они тоже урвали кусок с этого жирного пирога. Все довольны.

Маша получила подъемные. Вы же не будете всерьез думать, будто она за призовые играет? Звезды ее уровня стоят порядка двух миллионов евро.

На среду в Питере были раскуплены все теннисные билеты. Больше шести тысяч. И ясно, что все шли на Машу. Многие, узнав, что Маши не будет, попытались тут же билеты сдать – ан-нет, не положено. Билет-то не на Машу, а на весь соревновательный день. И сдать его можно только до начала соревнований. А если на центральном корте вместо поединка Мария Шарапова – Дарья Касаткина ты вдруг увидел перенесенный сюда со второго корта Вероника Кудерметова – Донна Векич, то тебя же не обманули ведь, правда? Соревнования-то идут вовсю!

Руководство турнира зачем-то экстренно рассказало всем, что на зрительском интересе к турниру это не скажется. Глядя на очереди желавших сдать билеты обратно, мягко говоря с этим утверждением не все согласны. На доходах точно не скажется. Билеты все выкуплены по воскресенье. Цена билетов – от 500 до 2000 рублей за каждый день. Прокалькулируйте сами, если хотите.

Вспомнилось, как пару лет назад сюда прилетала Винус Уильямс. Она тоже, наверняка, получила подъемные, сразу проиграла (в этом смысле Маша честнее – Гаврилову она все-таки в первом круге выбила) и улетела в свежекупленной (или свежеподаренной?) шубе. Еще один вариант кейса, как кинуть теннисный турнир в Питере.

Вера Звонарева для оставшихся зрителей спасла этот вечер. Рубилово получилось знатное. Но это все не то.

Стоит ли плакать от того, как все это произошло и как очередная звезда, не задумываясь, показала всем их истинное место? Да наверное, нет. Займет провинциальный город когда-нибудь место в теннисном календаре, соизмеримое с турнирами «Большого шлема» – тогда все в очереди будут стоять, чтобы сыграть. А пока что – приходится смириться.

Готовьте новые подъемные на будущий год, организаторы.