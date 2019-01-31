Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса

Теннис 31 января 2019 18:01 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

В пятницу и субботу в Биле сборная России встретится с Швейцарией за право получить путевку в элитный дивизион Кубка Дэвиса.

«Советский спорт» - об изменениях в турнире, составах команд и шансах наших теннисистов вернуться в борьбу за престижный трофей.

НОВЫЙ ФОРМАТ

Глобальная реконструкция Кубка Дэвиса серьезно поменяла формат главного командного турнира в мире тенниса. И предоставила сборной России возможность вернуться в элитный дивизион, где мы не были с 2011 года. Если раньше Мировая группа включала в себя 16 команд, а матчи проходили на протяжении всего сезона (1-й круг – в феврале, четвертьфинал – в апреле, полуфинал – в сентябре, финал – в ноябре), теперь все будет проще и, возможно, интереснее. Число сборных увеличится до 18-ти, а розыгрыш Серебряной салатницы уложится в одну неделю – 18-25 ноября общий турнир состоится в Мадриде. Там команды поделят на шесть групп, по итогам предварительных матчей все сильнейшие сборные из каждой тройки, а также две лучшие, занявшие вторые места, выйдут в четвертьфинал, дальше – встречи навылет. Каждый отдельный матч будет проходить в течение дня и включит в себя два одиночных поединка плюс один парный (все – до победы в двух сетах).

Кто попадет в число участников финального турнира? Шесть сборных известны прямо сейчас – это прошлогодние полуфиналисты (Хорватия, Франция, Испания, США), а также две команды, получившие wild card (Аргентина и Великобритания – как наиболее высоко стоящие в рейтинге). Еще 24 команды будут бороться за путевки в Мадрид 1-2 февраля. Победители 12-ти квалификационных матчей поедут в столицу Испании. Возможно, в их числе будет и сборная России – если в ближайший уик-энд, на выезде в Биле, мы одолеем Швейцарию.

ЧТО ХОРОШО, ЧТО ПЛОХО?

Сама смена формата вызвала серьезный диспут о необходимости подобных, радикальных изменений. Если вынести за скобки рассуждения в духе «Организаторы турнира наплевали на традиции!», можно найти и плюсы, и минусы новой схемы проведения Кубка Дэвиса. Плюсы вполне конкретные. Во-первых, теннисистам серьезно разгрузят сезон – больше не будет необходимости три-четыре раза срываться по вызову в национальную сборную, летя порой к черту на кулички (из Европы – в Австралию, из Азии – в Латинскую Америку и т.п.), ломая тренировочный процесс, рискуя получить травму при незапланированном резком переходе с одного типа покрытия на другое… Во-вторых, собрать 18 команд в одном месте на протяжении недели – хороший способ устроить действительный мощный и интересный турнир, по типу футбольного чемпионата мира, который вызовет повышенный интерес болельщиков. Минусы тоже вполне очевидные. Во-первых, в конце ноября большинство игроков уже планируют отпуск и подготовку к новому сезону. Особенно это касается лидеров и топ-звезд, которым до этого придется играть на Итоговом чемпионате ATP. Ни особых сил, ни желания лететь в Мадрид у них не будет. Многие уже категорично заявили, что финальный турнир Кубка Дэвиса проигнорируют. В их числе – Александр Зверев. Другие – в частности, Новак Джокович и Роджер Федерер – тоже непрозрачно намекнули, что вряд ли поедут в Испанию. Кто-то возразит – финалы Кубка Дэвиса всегда проводятся в конце ноября! Да, это так. Но раньше речь шла о двух сборных. Теперь – о 18-ти. И почти сотне игроков! Собрать действительно сильнейший состав у капитанов получится едва ли. А выступление «запасных» вряд ли добавит турниру очков. Есть и еще один минус – команды, по сути, лишились возможности играть матчи дома. А значит, болельщики по всему миру теперь гораздо реже будут наблюдать за своими звездами с трибун. Впрочем, последнее касается только команд элитного дивизиона. Формат и правила зональных групп остались прежними.

КТО ИГРАЕТ ЗА РОССИЮ

Шамиль Тарпищев собрал объективно сильнейший состав – в гости к швейцарцам отправились два игрока топ-20 мирового рейтинга (Карен Хачанов, Даниил Медведев), Андрей Рублев, Евгений Донской и до кучи – 14-летний Константин Жженов. Внук известного советского актера Георгия Жженова прошлой осенью выиграл турнир Junior Masters в Италии – своеобразный юниорский чемпионат Европы. И заслужил возможность попасть в главную сборную – по новым правилам в заявку можно включить пятерых человек.

- Понятно, что Костя не выйдет на корт, - отметил капитан нашей команды. – В лучшем случае мы подумаем о том, чтобы поставить его на игру, если победитель матча определится заранее. Но для него в любом случае это огромный опыт – потренироваться с лидерами, окунуться в атмосферу турнира, в атмосферу сборной. Для молодых ребят такая возможность всегда невероятно полезна.

Что касается четверки основных игроков, то все они неплохо начали сезон. Медведев сыграл финал в Брисбене и дошел до четвертого круга Australian Open, где на протяжении двух сетов навязывал борьбу самому Новаку Джоковичу! Никто из остальных соперников так не «рубился» с будущим чемпионом – даже сам Рафаэль Надаль. Хачанов в Мельбурне уступил в третьем раунде, но в целом демонстрировал высокий уровень тенниса. На них и будет сделана основная ставка. Хотя опыт Донского и талант Рублева тоже могут сыграть свою роль. В матче с Швейцарией Россия - явный фаворит. Правда, как показывает практика, в Кубке Дэвиса возможны любые сенсации…

КТО ИГРАЕТ ЗА ШВЕЙЦАРИЮ

Ни Федерера, ни Станисласа Вавринки в Биле не будет. Оба титулованных швейцарца отказались играть в Кубке Дэвиса. Роджер уже не в том возрасте, чтобы тратить силы на сборную – ему бы на личные турниры сил сохранить. Вавринка – тоже не юниор, плюс он только пытается вернуться в элиту после серьезной травмы, из-за которой потерял почти год. Выступление за национальную команду в график Стэна также пока не укладывается. В итоге первым номером Швейцарии будет Хенри Лааксонен – 146-я ракетка планеты. Вторым – Марк-Андреа Хуслер. Который не входит даже в топ-300 рейтинга! Конечно, уважать надо любых соперников, но… Если Лааксонен неплохо начал сезон и хорошо сыграл на Australian Open (прошел квалификацию, добрался до второго круга и там пять сетов рубился с Алексом Де Минором), то остальные парни из сборной Швейцарии больших угроз не представляют, возможно, даже для Жженова. Если Медведев и Хачанов успели акклиматизироваться после перелета из Австралии, и избегут каких-либо проблем со здоровьем, этот матч мы обязаны выиграть.

А ЕСЛИ ПРОИГРАЕМ?

Но если случится сенсация и команда России оступится в Биле (в принципе, повторимся – в Кубке Дэвиса бывает все!), то ни о каком Мадриде мечтать не придется. Сборная вернется в зональную группу дивизиона Африка/Европа и будет заново бороться за право попасть в квалификацию Кубка Дэвиса. Уже на будущий год.

СОСТАВЫ СБОРНЫХ

РОССИЯ

Карен ХАЧАНОВ

Возраст: 22 года

Рейтинг: 11

Даниил МЕДВЕДЕВ

Возраст: 22 года

Рейтинг: 16

Евгений ДОНСКОЙ

Возраст: 28 лет

Рейтинг: 96

Андрей РУБЛЕВ

Возраст: 21 год

Рейтинг: 100

Константин ЖЖЕНОВ

Возраст: 14 лет

Рейтинг: -

ШВЕЙЦАРИЯ

Хенри ЛААКСОНЕН

Возраст: 26 лет

Рейтинг: 142

Марк-Андреа ХУСЛЕР

Возраст: 22 года

Рейтинг: 337

Сандро ЭХРАТ

Возраст: 28 лет

Рейтинг: 454

Якуб ПАУЛЬ

Возраст: 19 лет

Рейтинг: 533

Жером КИМ

Возраст: 15 лет

Рейтинг: -