Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке Дэвиса

Теннис 15 февраля 2019 07:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Вчера в Мадриде состоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса, который впервые пройдет в новом формате в столице Испании 18-24 ноября. Сборная России на предварительном этапе попала в группу к Испании и Хорватии.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Напомним, что в прошлом году старейший теннисный командный турнир претерпел серьезные реформы. Главной из которых стало то, что матчи Мировой группы теперь проводятся не на протяжении всего сезона, а в одном месте в течение одной недели. Количество команд элитного дивизиона тоже немного изменилось – в большую сторону, с 16 до 18. Из них четыре отобрались напрямую, как прошлогодние участники полуфинала (Испания, США, Хорватия, Франция), еще две получили wild card (Великобритания и Аргентина). Остальные 12 добыли путевку в финальный турнир в рамках игр плей-офф Мировой группы, которые прошли в начале февраля. В их числе – и сборная России. Мы, напомним, после Australian Open на выезде в Биле россияне одолели Швейцарию. В составе которой, правда, не было ни Роджера Федерера, ни Станисласа Вавринки, а в роли лидера выступал теннисист из середины второй сотни рейтинга (Хенри Лааксонен).

Вчера же состоялась жеребьевка группового этапа основного турнира. Согласно регламенту, участников разбили на шесть троек. Победитель каждый группы, а также две лучшие сборные, занявшие вторые места, выходят в четвертьфинал. Каждый матч длится один день, состоит из двух одиночных и одной парной встречи, которые играют до победы в двух сетах. График – суровый и плотный. Но организаторы уверили болельщиков, что будет жуть как интересно!

Итак, кто достался России?

СОПЕРНИК №1. ИСПАНИЯ

Если честно, с жеребьевкой нам не повезло. Мало того, что нам достались два прошлогодних полуфиналиста. Так еще в их числе и хозяева корта! Номинально, Испания – один из фаворитов. На деле, как водится, все не так однозначно.

Поскольку неизвестно, сыграет ли Надаль. Во-первых, нынешний фактический владелец Кубка Дэвиса (точнее – основатель фонда «Космик», который серьезно вложился в турнир и стал инициатором всех этих перемен в его формате) – Жерар Пике. Звезда футбольной «Барселоны». А Рафаэль, как всем известно – поклонник «Реала». Возможно, этот факт тоже скажется на нежелании Рафы сыграть в новом Кубке… Шутка, конечно. Но реальность суровее. Многие звезды – и Надаль в том числе – уже заявили, что им очень не нравится текущий регламент. Что Кубок Дэвиса менять не стоило. И что они вряд ли приедут в Мадриде в ноябре – в самом конце сезона, после Итогового чемпионата ATP, в ущерб своему отдыху и подготовке к новому году… Тем более, Рафаэля в последние годы постоянно мучают травмы. Он редко бывает здоров, и еще реже он бывает здоров осенью (в прошлом сезоне вовсе с августа не играл). Так что шанс увидеть Надаля в составе команды Испании стремится к нулю.

Впрочем, там есть кому играть и без него. Понятно, что никто не знает, кто и в какой форме будет в ноябре. Но прямо сейчас у испанцев имеется Роберто Баутиста-Агут, взявший в январе титул в Дохе (где он прошел самого Джоковича!) и вышедший в четвертьфинал Australian Open. Есть Пабло Карреньо-Буста (23-я ракетка планеты). Есть очень опытный Фернандо Вердаско (бывший игрок топ-10). И молодой Жауме Мунар (уже стремится в «полтинник»). Все они неплохо чувствуют себя на харде. И при родных трибунах способны дать бой фаворитам.

СОПЕРНИК №2. ХОРВАТИЯ

Хорватия – возможно, еще более сильная сборная. Если смотреть на оптимальный состав, здесь есть Марин Чилич – чемпион US Open-2014, еще недавно – третья ракетка планеты. И есть 22-летний Борна Чорич – яркая звезда поколения «некст», уже сейчас – 13-й в мире. При том, что Борна будет только прибавлять… До кучи у них есть и Иво Карлович – монстр подачи, способный набивать по 50 эйсов за встречу, и только за счет этого в свои почти 40 лет до сих пор играющий на уровне топ-100 (периодически даже борясь за мелкие титулы). Больше, правда, у хорватов никого в «сотне» нет. Но, собственно, никого больше им и не надо.

А КТО У НАС?

Карен Хачанов неважно начал сезон, но все еще остается 11-й ракеткой планеты. Плюс он традиционно мощно прибавляет к осени (вспомним, как в прошлом году взял «Кубок Кремля» и «Мастерс» в Париже!). А Даниил Медведев пока – «только» 16-й, но уже никто не сомневается, что он в ближайшем будущем сам постучится в топ-10. Одной этой парочки – при условии их оптимальной формы – вполне достаточно, чтобы дать бой и Хорватии, и Испании. При том, что – надеемся! – обязан прибавить Андрей Рублев, да и опытный Евгений Донской в определенные моменты бывает серьезно полезен.

В итоге – с жеребьевкой, может, нам и не повезло. Но с кем играть – и, возможно, выигрывать группу! – у нас точно имеется. Другое дело, что говорить об этом рано. В теннисе все меняется за одну-две недели. А тут ждать – почти целый сезон!

ИТОГИ ЖЕРЕБЬЕВКИ

Группа А: Франция, Сербия, Япония

Группа В: Хорватия, Испания, Россия

Группа С: Аргентина, Германия, Чили

Группа D: Бельгия, Австралия, Колумбия

Группа E: Великобритания, Казахстан, Нидерланды

Группа F: США, Италия, Канада