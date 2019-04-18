Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса» - Советский спорт
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18 апреля 2019 17:08ТеннисМысин Николай

Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»

Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.

Дальше его ждет испытание Новаком Джоковичем.

ЗУБЫЧИЕ ПЕСКИ ДЛЯ ДАНИИЛА

Можно выигрывать титулы на скромных турнирах ATP 250 (их у Медведева уже три штуки). Даже на ATP 500 (таких один – за прошлогодний Токио). Можно лидировать в сезоне по количеству одиночных побед. И этого хватит, чтобы закрепиться в топ-20. Но сделать следующий шаг… Для него нужно больше! Нужны успехи в матчах с игроками «десятки». Нужны серьезные прорывы на «Мастерсах» и «Больших шлемах». Вот с этим у Даниила негусто. Ребят из топ-10 он ранее обыгрывал лишь однажды – Станисласа Вавринку (на тот момент – третью ракетку мира) в первом круге Уимблдона-2017. При этом, 11 раз им проиграл. На главных турнирах был максимум в 1/8 финала. В том числе дважды в этом году – на Australian Open (дал бой, но уступил Новаку Джоковичу) и в Майами (не справился с Роджером Федерером). Потенциально Даниил – суперзвезда. И его новые контракты со спонсорами намекают на то, что в россиянина верят не только простые болельщики. Однако весь этот потенциал еще лишь предстоит реализовывать…

А тут – грунтовый сезон.

Медведев обожает траву. И уверенно играет на харде. Но песчаные корты – кошмар для молодого москвича. За весь прошлый сезон он одержал на них одну победу - замучил в трех партиях венгра Мартона Фурковича (как раз в Монте-Карло). За всю карьеру – если говорить об основах главных турниров – лишь две!

Выступить хуже Даниил сейчас просто не мог. Зато вполне мог прибавить.

- И, судя по тому, что я уже прошел здесь два круга, а значит – выиграл вдвое больше матчей, чем за весь прошлый год, то я – в неплохой форме! – улыбался накануне Медведев, когда, после успеха в матче с Жоао Соузой, разбил до кучи в пух и прах Раду Албота. Португалец был бит 6:1, 6:1. Молдаванин – 6:1, 6:2.

- Похоже, я действительно что-то умею, - добавил россиянин.

Подняв стабильность в игре на задней линии, начав отлично двигаться по корту, подтянув удар с обеих рук, научившись крутить, укорачивать, Медведев и правда стал гораздо сильнее! Наивно было полагать, что это не даст результатов на грунте.

Правда, в Монако в третьем раунде его ждал Циципас…

ЦИП-ЦИП, ЦИЦИПАС

- Я еще во время своего матча услышал, что он победил, - рассказывал грек. – И, кажется, Медведев находится в хорошей форме. Встреча предстоит непростая. Я ранее его не обыгрывал. Надеюсь в этот раз выступить лучше. Но Даниил – отличный игрок. У него специфический стиль. И к нему сложно приспособиться.

Вообще, Стефанос, как говорят фанаты – «клиент Медведева». Их стычка в Майами в прошлом году, когда Циципас, проиграв, назвал Даниила «долбанным русским», задала сложный фон всем их последующим матчам. О том, что и Стефанос сам наполовину русский (внук чемпиона ОИ-56 по футболу Сергея Сальникова и сын известной советской теннисистки Юлии Сальниковой) вы, конечно же, в курсе. За тот момент он, кстати, до сих пор не извинился. Хотя и ничего подобного больше себе не позволял.

А Даниил словно поставил «галочку» - «Этого парня бить теперь всегда»! И после сделал это еще дважды. Во втором круге US Open. В четвертьфинале в Базеле (опять же, все – в прошлом сезоне). Хотя сейчас Циципас стоит в рейтинге выше (на 8-й строчке, против 14-й у россиянина), хотя у него за плечами полуфинал Australian Open-2019, финалы Барселоны и «Мастерса» в Торонто (и все они проиграны Надалю), фаворитом в Монако он вовсе не был. Мы же помним про запредельный настрой Даниила конкретно на Стефа!

Единственное, что могло сыграть на руку греку – так это неуверенность Медведева на грунте. Покрытии, которое он не любит. И на котором сам Стефанос, по сути, вырос.

Если такая ставка и была – она не сработала.

Обмен победами в двух первых партиях, ранний брейк Циципаса в решающем сет (2:1)… На какой-то момент показалось – россиянин «поплыл». Но то ли запредельный настрой, то ли действительно хорошая форма сыграли свою роль в этой встрече. Мгновенно отыграв свою подачу, Даниил дальше лишь наращивал темп. И почти что под ноль взял заключительный гейм – при счете 5:4 в свою пользу. Двойная ошибка Стефаноса на матчболе – как подпись под собственным бессилием что-то сделать. Теперь у Даниила – первый четвертьфинал «Мастерса». Четвертая победа на греком подряд. И, наконец, вторая – над игроком топ-10 в карьере!

А дальше… Дальше его ждет Джокович.

ЦИФРА

20-ю победу в одиночке в текущем сезоне уже одержал Даниил. Он первым из всех теннисистов добрался до этой отметки.

ТУРНИР ATP

МОНТЕ-КАРЛО (МОНАКО)

Категория «Мастерс». Открытые корты. Покрытие – грунт. Призовой фонд – 5 207 405 евро.

Одиночный разряд. Третий круг

Медведев (Россия, 10) – Циципас (Греция, 6) – 6:2, 1:6, 6:4.

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