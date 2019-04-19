Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планеты - Советский спорт
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19 апреля 2019 20:05ТеннисМысин Николай

Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планеты

Даниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.

РЕКОРД МЕДВЕДЕВА

Выиграть на глине за всю карьеру всего два матча уровня основы турниров ATP, а тут сразу пробиться в четвертьфинал «Мастерса». Это круто! Выбить при этом соперника из топ-10 рейтинга – круто вдвойне. Пусть сам данный соперник – излюбленный «клиент» Даниила в лице Стефаноса Циципаса. Тем не менее. Мы знаем, что Медведев хорош на харде и траве. В общем, хорош на быстрых кортах. Но именно грунт оставался для москвича самым нелюбимым и малоуспешным покрытием.

Так было до этой недели.

В Монте-Карло Даниил прошел сначала Жоао Соузу (6:1, 6:1), затем – проводящего свой лучший сезон молдаванина Раду Албота (6:1, 6:2). Потом – убрал Циципаса (тут, правда, битва растянулась на три сета – 6:2, 1:6, 6:4). А дальше был Джокович!

Ну и кто чего ждал от Медведева в этом матче? В борьбе с лидером рейтинга? И фаворитом всех главных турниров сезона?

На самом деле, серб заранее дал понять – на легкую прогулку не рассчитывает.

- Он – восходящая звезда. У него мощная подача, отличный удар слева, он умело входит в корт и мощно прибавил в движении. Даниил проводит лучшие 15 месяцев карьеры (вот же ж скрупулезно подсчитал!). Он очень здорово играет! И видно, что находится в хорошей форме. Впрочем, я – тоже. Пусть победит сильнейший, - отметил накануне Новак.

А ДАЛЬШЕ – ФИНАЛ?

Они уже встречались. Трижды. Впервые – в Кубке Дэвиса в 2017 году. Медведев тогда лишь пробился в топ-100, хотя успел сыграть финал в Ченнае. И все равно на выезде, в Нове-Саде, сумел взять у Джокера сет. Потом, правда, снялся – из-за проблем со здоровьем. Но смотрелся уж очень уверенно!

Затем был матч в Истборне-2007 – на любимой Даниилом траве. И там Джокович тоже добился победы. Но в упорной борьбе – 6:4, 6:4. Наконец, третье рандеву состоялось недавно – в четвертом круге Australian Open-2019. Медведева хватило на два сета. Один из которых он взял. Может, Новак провел и не свой лучший матч, хотя дальнейший ход турнира показал, что он находится в феноменальной форме (разгром Надаля в финале расставил все точки над i), но тем не менее! Россиянин гонял его из угла в угол и часто переигрывал в длинных розыгрышах. Потом сказалась усталость. Нехватка опыта. Возможно – мандраж. Джокович снова победил. Но опять же – в борьбе.

А вот в Монте-Карло такое у него не получилось…

Три брейка в третьей партии, которые оформил Даниил – лучшее подтверждение того, что россиянин вышел на новый уровень. Он больше не боится суперзвезд. Он перед ними не тушуется. Он знает – может их побеждать! Ведь бил же Джокера Карен Хачанов – в финале в Париже! Так чем Медведев хуже? Тем более, что этот сезон он проводит ударно. За плечами – титульный матч в Брисбене. Чемпионский кубок в Софии. Уже 20 одиночных побед (лучший результат в Туре). Так почему бы не развить успех?

Джокович смирился с поражением. Он здорово играл. Наверное, мог лучше. Но это неважно. Новак не слил этот матч. Его именно, что выиграл Медведев.

- Наверное, с точки зрения результата это важнейшая победа в карьере, - признается Даня. – Я, конечно, устал. Мы бились 2 часа 20 минут! С сами Новаком! У нас были розыгрыши по 40 ударов… Но все это неважно. К полуфиналу я восстановлюсь. Сейчас же я просто счастлив.

Кто дальше? Душан Лайович! Еще один серб. Но где Новак, где Душан?

Сейчас есть ощущение, что Медведев должен выйти в финал.

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