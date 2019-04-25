Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в Барселоне - Советский спорт
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25 апреля 2019 20:44ТеннисМысин Николай

Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в Барселоне

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.

МЕДВЕДЕВ И ГРУНТ

Успех в Монте-Карло был не случаен! Мы поняли это тогда. Убедились сейчас. Медведев не просто так впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». На грунте! На покрытии, которое считалось самым неудобным для него! Еще бы – до прошлой недели молодой россиянин выиграл всего два матча на «песке» в основах ATP-турниров. А тут – едва не взял титул. Выбив из сетки первую ракетку мира – Новака Джоковича.

Правда, в финал Даниил не попал. Не справился с другим сербом – Душаном Лайовичем. И даже не поднялся в рейтинге – остался 14-м, поскольку пропустил вперед Фабио Фонини из Италии. Фонини, вот, молодец! Не ограничился сенсационной победой над другим фаворитом (Рафаэлем Надалем). А мощно, ловко и уверенно «убрал» Лайовича в финале. И все же взял свой первый «Мастерс»! А заодно – и стал 12-й ракеткой мира.

В свои-то 31 год…

Медведеву – всего 23. Кто сомневается, что впереди у него еще немало столь успешных турниров? Да и откладывать подтверждение этого тезиса россиянин не стал. Уже на текущей неделе продолжил так же уверенно выступать в Барселоне.

- Я доказал сам себе, что могу добиваться успехов на грунте, - рассказал Даниил. – Впрочем, что в этом удивительного? Да, до Монте-Карло я выиграл на мягких кортах всего пару матчей. Но в предыдущие два сезона конкретно весной я постоянно травмировался. А до этого просто стоял низко в рейтинге, не попадая в основу. Сейчас я полностью здоров, в хорошей форме, и могу показывать свой лучший теннис. Отсюда – и победы. И пришедшая с ними уверенность.

ХАЧАНОВ

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Другой россиянин – Карен Хачанов – этот сезон пока проваливает. Чемпион «Мастерса» в Париже с начала года всего на двух личных турнирах сумел пройти хотя бы раунд! На Australian Open добрался до третьего круга, в Индиан-Уэлсе вышел в четвертьфинал. Оставшиеся пять, в которых Хачанов принял участие, он завершил поражениями в своих первых матчах. Такая грустная динамика заставила Карена взять wild card в Барселоне, чтобы хотя бы здесь попробовать исправить ситуацию. Итог? Вновь поражение на старте – от аргентинца Гвидо Пелья (28-й номер рейтинга), со счетом 2:6, 6:7 (4:7).

На фоне Хачанова Медведев – просто скала! Лидирует в Туре по количеству одиночных побед (их уже 25!). Успел взять титул в Софии. Сыграл финал в Брисбене. В Мельбурне дал бой Джоковичу в четвертом раунде. В Монте-Карло Новака одолел, выйдя в полуфинал! И вот теперь продолжает выигрывать – уже в Барселоне.

В среду Даниил обыграл Альберта Рамоса-Винольяса – опытного испанца, традиционно здорово играющего на грунте. В четверг справился с Маккензи Макдольдом. Всего-то за час! Американец, конечно, на мягком покрытии выступает не слишком уверенно. И уж конечно успех россиянина сюрпризом не стал. Но главное не это. А то, что Даниил впечатляет стабильностью!

Что в исполнении российских теннисистов мы не видели уже очень давно…

В пятницу его ждет чилиец – Николас Ярри. Во втором круге обыгравший Григора Димитрова (после поражения 2:6 в первом сете). Ярри в Барселоне уже разок уступил – в финале квалификации. Но пробился в основу, как «лаки-лузер». И успел выбить из турнира Александра Зверева. Соперник серьезный, не спорим… Самое то, чтобы Медведев снова показал – он здорово играет на грунте! И может сделать так, чтобы Ярри второй раз уступил в Барселоне.

Ведь, если честно, до финала по сетке турнира у Даниила нет звездных оппонентов. А там, возможно, удастся встретиться с самим Надалем…

ТУРНИР ATP

БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ)

Категория ATP 500. Открытые корты. Покрытие – грунт. Призовой фонд – 2 609 135 евро.

Одиночный разряд. Третий круг

Медведев (Россия, 7) – Макдональд (США) – 6:3, 6:2.

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