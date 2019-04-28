Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец! - Советский спорт
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28 апреля 2019 20:11ТеннисМысин Николай

Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!

Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.

Правда, в борьбе за титул уступил – австрийцу Доминику Тиму. В решающем матче пятая ракетка мира оказался сильнее – 6:4, 6:0.

МЕДВЕДЕВ НА ПУТИ В ТОП-10

О шансах россиянина на престижный трофей красноречиво говорили не только коэффициенты букмекеров (где-то 1,3 на победу Тима). А тот факт, что Доминик – по прозвищу «Доминатор» - в полуфинале обыграл Рафаэля Надаля. В Барселоне! На корте имени Рафаэля Надаля! Причем – уверенно, красиво, «с запасом». Ни разу не отдал свою подачу. Подкинул Рафе надежду – в виде тройного брейк-пойнта в заключительном гейме (при счете 6:4, 5:4). Но тут же его отыграл, а следом с первого матчбола оформил путевку в решающий раунд.

Четвертый год подряд Тим побеждает Надаля на грунте!

Конечно, Доминик был фаворитом. Он – пятая ракетка мира. Он в этом сезоне завоевывал «Мастерс» - в Индиан-Уэлсе в финале одолел Федерера. Он – теневой фаворит предстоящего «Ролан Гарроса». И он – потенциальный новый «Король грунта». Настолько уверенно играет австриец на этом покрытии!

Но неужели Даниил не был способен на чудо?

Еще две недели назад в активе Медведева было всего две победы на мягком покрытии в основах ATP-турниров. А после он вышел в полуфинал в Монте-Карло (где одолел в четвертьфинале Джоковича). И вот – добрался до финала в Барселоне! Попутно выбив Кеи Нишикори – двукратного местного чемпиона, седьмую ракетку планеты. Сейчас в активе Даниила – 25 одиночных побед за сезон (лучший результат в Туре!), пятое место в чемпионской гонке и статус потенциальной суперзвезды.

Но главное – все поняли, что его прогресс – не случаен. А место в рейтинге обеспечено не парой локальных успехов (как у Стефаноса Циципаса на Australian Open, где грек сыграл в полуфинале). А стабильной игрой на протяжении многих турниров. К тому же, как выяснилось – на любом типе покрытия.

- В Монако я понял, что могу добиваться побед и на грунте. Это, конечно, немного странно, если вспомнить, как я играл на нем в предыдущие годы… Но тем не менее! – смеялся Медведев. – А то, что интерес ко мне пока что ниже, чем к другим молодым теннисистам – так это меня не смущает. Уверен, если попаду в топ-10, внимания станет больше.

Да, кстати, кто-то еще сомневается, что Даниил туда попадет?

ДРИМ-ТИМ

В Барселону Медведев приехал в ранге 14-й ракетки планеты. Взял бы титул – поднялся бы на одну строчку (и стал бы первым в России). Но… не срослось.

Тим, все-таки, был очень силен.

- Доминик сыграл потрясающе! – признавался в субботу Надаль. – И это поражение совсем не похоже на мой проигрыш в Монте-Карло. Там против Фабио Фонини я выдал худший матч на грунте за 14 лет. Но с Тимом я боролся на высоком уровне! Впервые за долгое время я делал то, что хотел и так, как хотел. Однако соперник все равно оказался сильнее. Не удивлюсь, если в ближайшем будущем Доминик станет первой ракеткой.

И вряд ли Рафаэль кривил душой!

Медведев, впрочем, об это не думал.

- Я в Барселоне первый раз. Точнее – первый раз играю турнир. До этого я приезжал сюда лишь на свадьбу Карена Хачанова. И вот – сразу финал. Конечно, я счастлив! – отметил россиянин. – Не ожидал, что так здорово сыграю на грунте, поскольку после Америки у меня была лишь неделя на адаптацию к покрытию. Однако я провел ее хорошо, сохранил свою форму, у меня ничего не болит и я прекрасно себя чувствую. А значит – постараюсь сделать все, чтобы взять здесь титул.

Первые три гейма финала показывают – Медведев настроен серьезно! Он сразу же делает брейк (то, что так и не смог Надаль в полуфинале). Ведет 3:0. Он мощно действует на задней линии, переигрывает Тима в длинных розыгрышах, хорошо использует преимущество подачи. Но дальше…

Дальше все меняется.

И то ли Даниил сам себя сглазил в плане здоровья (из-за болей в спине он вынужден брать медицинский таум-аут). То ли австриец просто прибавляет, перестает ошибаться и прибирает инициативу к рукам… Но 3:0 быстро превращается в 3:5. Еще один гейм – все, что удается взять Медведеву. Первый сет проигран – 4:6. Второй и вовсе отдан с «сухим» счетом.

Обидно? Конечно! Но вспомните, когда последний раз россиянин так мощно смотрелся на грунте! И просто представьте, как сможет нас порадовать Медведев на всех оставшихся турнирах. Включая сам «Ролан Гаррос»…

ТУРНИР ATP

БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ)

Категория ATP 500. Открытые корты. Покрытие – грунт. Призовой фонд – 2 609 135 евро.

Одиночный разряд. Финал

Тим (Австрия, 3) – Медведев (Россия, 7) – 6:4, 6:0.

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