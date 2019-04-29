Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не там - Советский спорт
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29 апреля 2019 19:43ТеннисМысин Николай

Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не там

Удивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.

Как и две недели назад, он остается 14-й ракеткой мира. Но уже в начале июня, скорее всего, прорвется в топ-10! «Советский спорт» объясняет - почему.

ПОЧЕМУ ОН ДО СИХ ПОР НЕ ТАМ?

Для начала вспомним, как составляется рейтинг.

Список сильнейших теннисистов мира учитывает результаты игроков за последние 52 недели. При этом в зачет идут не все турниры, а только 18 лучших (бонусом, 19-м, добавляется Итоговый чемпионат ATP, но только для тех, кто туда отобрался) . В первую очередь считаются очки за выступления на «Больших шлемах». Затем – за 8 обязательных «Мастерсов» (всего их 9, но турнир в «Монте-Карло» с 2009 года обязательным не является). И только потом – за 6 лучших турниров из всех оставшихся: «Мастерс» в Монако, турниры ATP 500, ATP 250, всевозможные «челленджеры», «фьючерсы» и даже Кубок Дэвиса. Строго говоря, даже если взять 7 титулов на рядовых соревнованиях, то минимум одно из них не будет учтено в твоем рейтинге. Первостепенную важность имеют главные турниры.

А с ними у Медведева не все было гладко.

С одной стороны, за последние 52 недели он выиграл 3 титула - в Винстон-Салеме (ATP 250), Токио (ATP 500) и Софии (ATP 250), еще два раза был в финале – в Брисбене (ATP 250) и Барселоне (ATP 500). Плюс выходил в полуфиналы в Базеле (ATP 500), Москве (ATP 250), Роттердаме (ATP 500) и Монте-Карло (необязательный «Мастерс»). Как видите, этих турниров больше, чем 6. И несмотря на хорошие результаты, отнюдь не все эти полуфиналы и финалы отражены в рейтинге россиянина. В то же время на обязательных «Мастерсах» его лучший результат – 4-й круг в этом году в Майами, на «Больших шлемах» - 4-й круг Australian Open. На прошлогоднем «Ролан Гарросе» Даниил проиграл в первом раунде, на Уимблдоне и US Open – в третьем. В итоге в активе Медведева, несмотря на большое количество одиночных побед, сейчас «всего» 2625 очков. На 60 меньше, чем у Карена Хачанова (он стоит 13-м).

Но есть и другой рейтинг – чемпионская гонка. Которая учитывает конкретно результаты текущего сезона. И в ней Карен лишь 71-й. А Даниил – 6-й! И такое положение куда больше отражает реальный расклад сил в мужском теннисе.

ПОЧЕМУ ВОРВЕТСЯ В ТОП-10?

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На самом деле, тут простая математика. Даже безотносительно того, в какой текущей форме находится Медведев. А в форме он отменной!

Изучим цифры. До конца грунтового сезона у Даниила в расписании – три турнира: «Мастерсы» в Мадриде и Риме, а также «Ролан Гаррос». Теоретически, конечно, он может не одержать на них ни единой победы. Но даже при таком негативном раскладе Медведев прибавит в очках! В прошлом году на всех этих турнирах он выбывал в первом раунде. На этот раз в Мадриде и Риме Даниил из-за рейтинга попадает в посев, а значит – будет стартовать со второго круга. Практически на ровном месте (не ровном, конечно – ведь рейтинг надо заслужить!) – плюс 70 баллов. Уже больше, чем его отделяет от Карена Хачанова! А в случае успешных выступлений в столицах Испании, Италии и Франции (скажем, если везде удастся выйти в четвертьфинал) Медведев может пополнить «багаж» на 690 очков. Что отправит его в район минимум 8-го места рейтинга.

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Сейчас ближе всех к Даниилу шесть человек, которые выше него – Карен Хачанов (13-я строчка), Фабио Фонини (12), Марин Чилич (11), Стефанос Циципас (10), Джон Изнер (9) и Хуан-Мартин Дель-Потро (8). И до июня им защищать куда больше очков, чем Медведеву (ему - всего 30). Меньше всех – Хачанову (200). Больше всех – Дель-Потро (аж 900!). При этом аргентинец травмирован и пока пропускает грунтовый сезон. Не факт, что мы увидим Хуана-Мартина на корте в ближайшие месяцы. То же касается Джона Изнера, который лечит стрессовый перелом ноги (ему на грунте подтверждать 415 баллов, чего он сделать не сможет). Фонини в прошлом году играл четвертьфинал в Риме, полуфинал в Женеве и 4-й круг «Ролан Гарроса». Да, итальянец неделю назад взял титул в Монте-Карло, но его нестабильность заставляет всерьез сомневаться, удастся ли Фабио защитить рейтинг и прошлогодние 430 очков. То же касается Марина Чилича – ему на данном отрезке подтверждать 720 баллов, а форма хорвата не радует (4 поражения подряд в последних матчах).

РЕЗЮМЕ

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В сухом остатке – большинство игроков, стоящих прямо перед Даниилом, в ближайший месяц потеряют большие очки. Тогда как сам Медведев их только наберет. Хочется верить, что наберет немало – ведь он действительно в отличной форме, и три победы над теннисистами топ-10 (Циципасом, Джоковичем, Нишикори) за последние две недели лишь подтверждают его высокий уровень. А значит, с вероятностью в 99 процентов к концу «Ролан Гарроса» россиянин сам окажется в десятке.

И это будет круто. Ведь россиян в топ-10 не было с тех пор, как этот список покинул Михаил Южный. Страшно сказать – аж в феврале 2011 года!

РЕЙТИНГ ATP

1 (1). Джокович (Сербия)

11160

2 (2). Надаль (Испания)

7765

3 (3). А. Зверев (Германия)

5770

4 (4). Федерер (Швейцария)

5590

5 (5). Тим (Австрия)

5085

6 (6). Андерсон (ЮАР)

4115

7 (7). Нишикори (Япония)

3780

8 (9). Дель-Потро (Аргентина)

3225

9 (10). Изнер (США)

3085

10 (8). Циципас (Греция)

3030

13 (13). Хачанов

2685

14 (14). Медведев

2625

89 (89). Рублев (все – Россия)

644

ЧЕМПИОНСКАЯ ГОНКА ATP

1 (1). Джокович (Сербия)

2405

2 (2). Федерер (Швейцария)

2280

3 (3). Надаль (Испания)

2145

4 (6). Тим (Австрия)

1735

5 (4). Циципас (Греция)

1595

6 (5). Медведев (Россия)

1555

7 (7). Фонини (Италия)

1190

8 (11). Нишикори (Япония)

1080

9 (8). Изнер (США)

1060

10 (9). Монфис (Франция)

995

65 (62). Рублев

341

71 (69). Хачанов (оба - Россия)

290

РЕЙТИНГ WTA

1 (1). Осака (Япония)

6151

2 (3). Квитова (Чехия)

6015

3 (2). Халеп (Румыния)

5682

4 (5). Кербер (Германия)

5220

6 (6). Свитолина (Украина)

4921

7 (7). Бертенс (Голландия)

4765

8 (8). Стивенс (США)

4386

9 (9). Барти (Австралия)

4275

10 (10). Соболенко (Белоруссия)

3520

21 (22). Касаткина

2355

28 (28). Шарапова

1705

35 (34). Павлюченкова

1470

57 (57). Александрова

1013

65 (72). Гаспарян

897

68 (69). Родина

820

73 (73). Дьяченко

787

74 (74). Потапова

787

77 (76). Кудерметова

780

82 (84). Звонарева

731

89 (90). Макарова (все – Россия)

681

Примечание. В скобках – место в рейтинге на прошлой недели.

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