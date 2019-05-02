Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым? - Советский спорт
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02 мая 2019 23:10ТеннисМысин Николай

Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?

Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.

Что происходит с чемпионом парижского «Мастерса»? «Советский спорт» изучил ситуацию.

ПРОБЛЕМЫ КАРЕНА

Всего полгода назад Карен Хачанов на турнире «Мастерс» в Париже обыграл четырех теннисистов топ-10, в финале разгромил Новака Джоковича и выиграл самый престижный титул в карьере. Который вывел россиянина на 11-е место в рейтинге. Подобных успехов наши мужчины не знали с 2009 года, когда Николай Давыденко стал лучшим в Шанхае, а следом – и на Итоговом чемпионате ATP.

Ох, какие были ожидания от Карена на этот сезон!

Но вот, прошло уже четыре месяца, а в активе Хачанова – всего 7 побед (против 25-ти у Даниила Медведева). При этом - 10 поражений! Всего на двух турнирах ему удалось преодолеть первый раунд – на Australian Open (там он добрался до третьего круга, где уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту) и в Индиан-Уэлсе (вышел в четвертьфинал, где не справился с Рафаэлем Надалем). Все! За вычетом Кубка Дэвиса, на всех оставшихся личных соревнованиях Карен терпел лишь поражения. Он даже не должен был выступать в Мюнхене, но заявился туда в последний момент, попросив у организаторов wild card – лишь бы попробовать добиться успеха, вернуть уверенность в себе, поймать победный ритм! Все тщетно. Во втором раунде (первый Хачанов пропустил, как второй сеянный) его подкараулил опытный Филипп Кольшрайбер. Который тоже обыграл россиянина – 7:6 (8:6), 6:4.

Нет, Карен не опустится в рейтинге (сейчас он в нем 13-й, и по-прежнему – лучший из россиян). Но вскоре Хачанову защищать баллы за выход в четвертый круг «Ролан Гарроса». А форма молодого москвича, увы, пока не позволяет надеяться, что ему снова удастся пройти так далеко.

Так что не так с чемпионом парижского «Мастерса», который недавно громил самого Джоковича?

ЖРЕБИЙ ИЛИ РАКЕТКА?

Причин может быть несколько.

Кому-то хочется верить, что Карену не везло с жеребьевкой. Возможно, это действительно так. Несмотря на высокий номер посева, Хачанов не всегда встречался в первых раундах с удобными соперниками. Так, в Дохе он сразу столкнулся со Станисласом Вавринкой, в Монте-Карло – с молодым, но перспективным итальянцем Лоренцо Сонего, а в Барселоне – с аргентинцем Гвидо Пелья, отлично проводящим сезон и одержавшим уже 19 побед. Да и Кольшрайбер всегда считался неуступчивым, опытным и опасным соперником, способным дать бой любым топ-теннисистам. Однако все это – отговорки. Поражения от Маттео Береттини в Софии (итальянец не очень-то силен на харде) или голландца Таллона Грикспора в Роттердаме (тот вовсе был 211-й ракеткой планеты!) дают понять, что дело – не только в опасности соперников. Но и в самом Хачанове. Который в лучшей форме ни одного из них не должен был заметить (ну, разве что, за исключением Вавринки).

Второй момент – смена ракетки. В начале года Хачанов пытался играть другой, более жесткой ракеткой, но эксперимент был признан неудачным. Такие перемены часто подводят элитных игроков, привыкших к определенному весу «оружия», определенной же силе натяжки и т.д., и т.п. Даже Федерер и Джокович в свое время оказывались в кризисе, пытаясь поменять ракетку. Что уж говорите о Хачанове. Попробовал – не сработало. Так бывает. Но тут есть нюанс. Карен осознал, что лучше все вернуть обратно, еще в конце февраля – после игр в Кубке Дэвиса. С тех пор прошло два месяца, но лучше выступать он не стал. За исключением короткого всплеска в Индиан-Уэлсе, его результаты остались столь же удручающими. Так что, похоже, проблема даже не в ракетках.

СИНДРОМ ВТОРОГО ГОДА

Наконец, самый грустный вариант. Можно назвать его «синдром второго года». После прорыва в предыдущем сезоне, Карен подобрался к элите. Почувствовал, что может выступать на высшем уровне, бороться с сильнейшими игроками планеты… И груз ожиданий от нового года вполне мог так на него надавить, что Хачанов с подобным давлением просто не справился.

Хрестоматийный – и самый свежий! – пример подобного: американец Джек Сок. В 2017 году он так же, как позже Хачанов, внезапно выиграл парижский «Мастерс». Но вот 2018-й провел из рук вон плохо. Одержал всего 9 одиночных побед, и в результате выбыл из топ-100. Хотя в январе был восьмым в рейтинге! Заметьте – все это без травм (по крайней мере – без серьезных), без прочих пауз. Просто качество игры Джека серьезно упало. Ушла уверенность. И парень покатился по наклонной.

Не хочется думать, что та же судьба ждет Хачанова. Но пока очевидно – ему не удается справиться с давлением и подтверждать свой уровень, на который он, казалось бы, вышел. В отличие от Медведева, который после прошлого года только продолжил прибавлять и скоро дебютирует в десятке, Карен стал заложником больших ожиданий – как собственных, так и болельщиков. И этот прессинг – вполне вероятно! – ведет к тому, что на корте он чувствует себя неуверенно, неуютно, зажато. Отсюда – возросшее количество ошибок, проблемы на подаче и срывы в ключевых моментах игры.

Если так продолжится дальше, Хачанова ждет мощное падение в рейтинге. Но шанс исправить ситуацию есть. Один-два успешных турнира (особенно – крупных!) вернут Карену уверенность. Играть-то он не разучился. И может побеждать опять. В том числе – лучших в рейтинге. Главное, чтобы появился повод вновь самому в это поверить.

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