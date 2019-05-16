Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в это признаться

И это решение – как констатация факта, что Мария, по сути, завершила карьеру. Просто пока неофициально.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Свой последний матч Мария провела в феврале – в Санкт-Петербурге (справившись с Дарьей Гавриловой в первой круге). И там же не вышла на встречу с Дарьей Касаткиной, сославшись на проблемы с плечом. Тогда это решение вызвало гнев фанатов. И в адрес самой теннисистки – мол, симулирует. И в адрес организаторов – якобы знавших о проблеме заранее, но продолжавших продавать билеты да матч россиянки.

Впрочем, все оказалось серьезно. Травму Шарапова не выдумала. Из-за нее же она позже отказалась выступать на крупных турнирах в Индиан-Уэлсе и Майами. Перенесла оперативное вмешательство на руке. И стала готовиться к грунту.

При этом Мария не ушла в тень. Она активно общалась с болельщиками. Появлялась на различных вечеринках. Рассказала, что снялась в каком-то голливудском проекте (раньше мы видели Шарапову в роли самой себя в «8 подругах Оушена»). Призналась, что не видела «Игру престолов» (как и 71 процент россиян!). Отвергла подозрения в своей беременности, выложив фото с коктейлем в руке на праздновании своего 32-го дня рождения. В общем, была на виду. Только на корте мы ее не видели.

В апреле она снялась с Штутгарта. Затем – с Мадрида и Рима. Отказ от выступлений на последних турнирах привел к падению в рейтинге – Шарапова покинула топ-30 (сейчас она – 35-я ракетка планеты), а до начала Открытого чемпионата Франции покинет и топ-50. Кто-то надеялся, что Шарапова сыграет в Париже. Но вот, пришло подтверждение – там ее тоже не будет.

- Правильные решения – не всегда простые. Я не готова к «Ролан Гаррос». Но есть и хорошие новости – я возобновила тренировки и постепенно нагружаю плечо! Буду скучать, Париж. До встречу в будущем году! – написала Мария в своих соцсетях.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Травмы досаждали Шараповой всегда (впрочем, как и большинству других спортсменов). Но после дисквалификации стали портить ей жизнь особенно часто. Возвращению Марии в топ рейтинга постоянно мешали то проблемы с кистью, то бедро, то локоть. Потом и плечо «подключилось» - то самое, правое, разрыв связок которого привел к серьезной операции еще в 2008 году. В 2017-м (год возвращения в Тур после истории с мельдонием) она пропустила два месяца летом. В 2018-м досрочно завершила сезон – сразу после US Opеn. В этом году сыграла всего три турнира – Шэньчжэнь, Australian Open и Санкт-Петербург. И все – из-за плеча! Мария проводила обследования, летала по разным врачам. Кто-то советовал отдых – и она отдыхала. Кто-то советовал провести операцию – и ее провели! Но лучше ситуация не стала. Когда Шарапова вернется на корт – не знает никто. Все эти сообщения а-ля «Я начала тренироваться» большого оптимизма не внушают.

В конце концов, есть ли гарантия, что после возвращения Мария снова не получит травму и не возьмет очередную паузу?

За два года после возвращения в Тур Шарапова взяла всего один титул (на скромном турнире в Тяньцзине), лишь раз сыграла в четвертьфинале «Большого шлема» (в прошлом году, как раз в Париже) и ни разу не отметилась в топ-20 рейтинга (максимум была 21-й). Она показывала, что может обыгрывать элитных соперниц – «била» и Симону Халеп, и Каролину Возняцки, и Елену Остапенко (когда та входила в топ-10). Но после этого все равно уступала. Ее организм не справлялся с нагрузками, показывать высокий уровень игры на протяжении целой недели, не говоря о двух подряд, Мария не может. Даже в здоровом состоянии. Не говоря о постоянных болячках, вылезающих тут и там (плечо ведь главная, но не единственная проблема Шараповой).

Сейчас ей 32 года. В топ-100 старше Марии – всего 5 девушек (сестры Уильямс, Светлана Кузнецова, Мэнди Минелла и Су-Вей Си). Не факт, что мы увидим ее на Уимблдоне. Но даже если россиянка вернется, можно уже не рассчитывать на громкие титулы. Отдельные локальные успехи – возможны. Но ни в топ-10, ни тем более на первое место в рейтинге Мария уже не поднимется. И не выиграет шестой «Большой шлем». Здоровье лучше не станет и сил не прибавится. Ее карьера по сути закончена. Давайте честно – прежней успешной Шараповой больше нет. И не будет.

ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР НЕ ЗАКОНЧИЛА?

Статус «действующей, пусть и не играющей спортсменки» и статус «официально завершившей карьеру» - совершенно разные вещи. Для медийной персоны, которой остается Шарапова, это принципиальный момент. Влияющий на ее популярность, рекламные контракты (в которых, возможно, прописаны пункты сокращения или отмены выплат в случае ухода из спорта), отношения с организаторами и прочее-прочее. Часто все упирается в деньги, а доход теннисистки – это не только призовые, но и «подъемные» (за приезды на отдельные турниры), и спонсорские премии, и различного рода отдача от социальной активности. Пока болельщики надеются, что Мария вернется, маховик крутится и механизм работает. Как только надежда умрет (а окончательно она умрет лишь после официального заявления об уходе из Тура), все резко изменится. Шарапова, конечно, не бедный человек, но на нее «завязано» огромное количество людей. В том числе – из ее спортивного агентства. Которое будет стараться зарабатывать на Марии так долго, как это только возможно.

Впрочем, не исключено, Шарапова сама еще верит, что сможет вернуться. Что сможет что-то выиграть, подняться в рейтинге, «пошуметь» напоследок. Может, даже поехать на Игры в Токио! Это сложнейший психологический момент – взять, и решиться завершить карьеру. Сжечь мосты. Пока, как кажется, Мария к нему не готова.

Но и прозябать в конце первой сотни, вылетать в первых раундах от слабых соперниц, вечно бороться с травмами она, конечно, не готова тоже. Шарапова добилась всего – она богата, знаменита, у нее огромное количество титулов, звание экс-первой ракетки, карьерный «Большой шлем»… Мария обеспечила себе жизнь, ей есть, чем заняться помимо спорта (собственный бизнес, те же съемки в кино). Она не пропадет. Все прежние успехи подняли уровень ее амбиций на запредельный уровень. И получать удовольствие просто от выхода на корт, безотносительно результатов, ей уже не удастся.

А если нет удовольствия и нет другой необходимости (ну, скажем, просто ради денег), то в чем смысл играть? Мучить и себя, и свое тело, и болельщиков?

Как только Шарапова это поймет (если еще не поняла), она уйдет окончательно. И этот день, к сожалению, близок.